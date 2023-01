Las razones por las que “El Chapo” y su hijo Ovidio estuvieron a punto de ser más populares que Bad Bunny (Foto: Infobae/@Jovani Perez)

Es bien sabido que en México muchas veces se ha visto coludido el mundo del entretenimiento con el crimen organizado, casos incontables se han robado la portada en más de una ocasión, sin embargo, ninguna persona pudiera imaginar que Bad Bunny estaría tan cerca y a la vez tan lejos de Ovidio Guzmán López, uno de los “chapitos” que lideran al Cártel de Sinaloa.

Dos aviones de la Fuerza Aérea llegaron a Culiacán tras captura de Ovidio Guzmán; AICM advierte cancelaciones de vuelos

Es importante mencionar esto puesto que en las últimas horas el hijo del Chapo Guzmán fue recapturado este jueves 5 de enero en la sindicatura de Jesús María, en medio de un fuerte operativo en el que participaron fuerzas federales, estatales y locales, situación que desató narcobloqueos y balaceras en distintas ciudades de Sinaloa, principalmente en Culiacán.

La relación que tienen el boricua y el hombre detenido por Fuerzas Federales es estrechamente apegada al número de reproducciones en Spotify al cierre de año del 2022, pues a pesar de que Bad Bunny extendió por tercer año consecutivo su reinado como el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify con más de 18 mil 500 reproducciones.

Tras captura de Ovidio Guzmán hay enfrentamientos en diversos puntos de Sinaloa

En las listas de popularidad de Estados Unidos, pisándole los talones a Bad Bunny, figuró el nombre de una personalidad mexicana que poco tiene que ver con la industria de la música: Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”.

Como cada año, la herramienta Google Trends realizó un recuento de lo más buscado del año en diferentes temáticas como atletas, noticias, actores, artistas de música, videojuegos, series de televisión, entre otras categorías.

Culiacán bajo fuego: reportaron narcobloqueos tras recaptura de Ovidio Guzmán; suspenden clases

La sorpresa fue que en el rubro de “canciones” más escuchadas en los Estados Unidos aparecieron dos temas cuya letra hace directa alusión al capo que fundó el Cártel de Sinaloa junto con Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar.

Las dos canciones estuvieron justo por debajo del éxito de Bad Bunny y Bomba Esteréo, Ojitos Lindos. Se trató del tema “Soy el Ratón” del grupo sinaloense “Código FN” en segundo lugar, y en tercero “JGL” de la Adictiva y Luis R Conriquez.

En cuarta y quinta posición se encuentran otros dos temas de Bad Bunny: “Otro Atardecer” (con The Marías) y “Me fui de vacaciones”, respectivamente.

“Soy el Ratón”

El narcocorrido de Ovidio Guzmán López (Foto: Captura de pantalla YouTube/ Soy El Ratón)

Después del histórico “Culiacanazo”, donde la capital sinaloense vivió horas de terror por la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo”, también conocido como “El Ratón”, las bandas “Grupo Firme” y “Código FN” interpretaron un narcocorrido titulado “Soy el Ratón” en forma de homenaje.

La canción narra diferentes partes de la vida de Ovidio Guzmán López y sus operaciones al interior de la organización criminal.

“Soy El Ratón, soy Ovidio soy Guzmán hijo del Chapo, soy hermano de Alfredito y de Archivaldo, y por cierto me disculpo por lo del Culiacanazo, yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero, y agradezco a la plebada el jueves negro, se rifaron por mi cuero, con todos los del gobierno”, reza una parte de la canción.

“Soy El Ratón, soy Ovidio soy Guzman hijo del Chapo, es difícil no tenerlo aquí a mi lado (...) Hay que seguir, pa’ delante que la mata sigue dando, y el Ratón se le peló de nuevo al gato, ahí nos vemos chavalada, la Chapiza sigue al mando”, dice en otra parte el narcorrido.

Del la infancia de Ovidio, aparentemente en Jesús María, Sinaloa, se salta hasta la amistad de Ovidio con Jorge Alberto Santos Gastélum, también conocido como El 90 y quien se desempeñaba como sicario del Cártel de Sinaloa.

También hablaron de sus hermanos, Alfredo y Archivaldo. Los tres hijos de Guzmán Loera fueron catalogados como objetivos de importancia para el Departamento de Estado en Norteamérica, al igual que el hermano directo de Ovidio, Joaquín Guzmán López, por su presunta participación en el tráfico ilícito de drogas.

“JGL”

El polémico tema ha sido señalado por ensalzar la figura del narcotraficante. (Especial)

La canción titulada “JGL” estuvo dentro del “Top 10″ como una de las canciones más escuchadas en México, “Top 50 General” en “Monitor Latino”, “Top 3 en Guatemala” y primer lugar en Honduras, Ecuador, Nicaragua.

La canción, como lo sugiere su título con las iniciales del narcotraficante, es una especie de dedicatoria al cofundador del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra cumpliendo sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos.

“Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido, la capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos, es el jefe, lo es y lo era, gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena”, dice una parte de la canción. “Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente, esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe, uno es bravo y el otro es más, son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván”.

“Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido, ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo, de la montaña llegan los cheques, y todos vienen firmados por JGL (...) Fue en La Gran Manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo, al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño, aquí manda el señor de La Tuna, así el Chapo esté en Culiacán, Nueva York o la luna”, concluye.

Para finales de 2022 el video cuenta con más de 4,33 millones de reproducciones en YouTube.

