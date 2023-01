“No abandonarme”: Alessandra Rosaldo confesó uno de los retos que enfrenta al ser parte de los Derbez

Foto: Instagram / @deviajeconlosderbez

Alessandra Rosaldo mantiene un entrañable matrimonio con Eugenio Derbez y juntos han establecido una relación con Aislinn, Vadhir y José Eduardo, además de procrear a Aitana. Es por ello que la cantante de Sentidos Opuestos se ha convertido en un eje para la familia y, en esta ocasión, se sinceró sobre las dificultades que ha atravesado respecto a esto.

De Paul Stanley a Eugenio Derbez: quiénes son los nepo-babies de la farándula mexicana El término rápidamente se popularizó en redes sociales y busca hacer hincapié en aquellas personas que tuvieron mayores facilidades para alcanzar el éxito debido a la familia de la cual provienen VER NOTA

Fue durante una conferencia de prensa retomada por De primera mano, donde la famosa señaló que a pesar de los esfuerzos, al ser personas, los desencuentros también son cosas a las que se enfrenta en su día a día.

“Hago lo mejor que puedo y trato de mantener a la familia unida (...) Hay momentos como en todas las familias en las que suceden cosas, hay desacuerdos o hay momentos en los que hay que poner distancia”, aseveró.

Los accidentes más aparatosos de los famosos mexicanos en 2022 Desde fuertes caídas, hasta lesiones por utilizar químicos de manera inadecuada, son algunos de los eventos que superaron los artistas este año VER NOTA

En este sentido, Alessandra confesó que en ocasiones tiene que batallar para no olvidarse de ella y continuar siendo una persona individual más allá de lo familiar.

Con esta foto comenzaron a hacer la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez (Foto: Instagram @vadhird)

“Las mujeres somos una máquinas imparables de estar solucionando un problema todos los días y abarcamos tantas áreas de nuestras vidas y de nuestras familias... ¿Qué parte me cuesta más trabajo? justo la de no abandonarme a mí misma, la de rescatarme a mí en medio de todo ese universo”, dijo y agregó:

“Porque mi lugar común siempre ha sido quitarme yo el foco para proyectarlo hacia afuera y proyectarlo a otros, mi lugar común ha sido hacerme a un lado para complacer a los demás o yo olvidarme de lo mío para dar mi cien acá”.

La cantante de Amor de papel aseguró que actualmente se siente más tranquila porque ha logrado mediar un poco esa situación y eso le ayuda tanto personalmente, como en su maternidad.

Capi Perez provocó que Consuelo Duval se orinara en “LOL: México” al hacerla reír La actriz no pudo dejar de reír ante los comentarios del presentador, lo que causó que su incontinencia se hiciera presente VER NOTA

“Cuando logro equilibrarlo florezco, me siento mejor, feliz, plena, en un buen momento y la parte que más la hace sentir orgullosa es la de ser mamá, la parte familia, la parte profesional (...) pero mi mayor orgullo es mi familia, mi hija”, recalcó.

¡Vive por la familia! #AlessandraRosaldo confiesa que se ha descuidado por complacer a su familia. #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/EsmLBcRcoA — De Primera Mano (@deprimeramano) January 3, 2023

Cómo es la relación entre Alessandra y los hijos de Derbez

En una antigua emisión de Netas Divinas, Alessandra ahondó en que ella se ha hecho bastante cercana a los hijos de su pareja: “Yo me enamoré profundamente (de mis hijastros) y junto con él (Eugenio) venían en la maleta los hijos y desde el primer día me entendí perfectamente con los tres, de manera muy diferente con cada uno”.

Respecto a la serie De Viaje con los Derbez, la cantante mencionó que en un principio estaba un poco preocupada de como podrían desenvolverse las cosas.

“Yo fui muy clara desde el principio con la producción, cuando ella (Aitana) no quiera estar, no está. No la voy a obligar a hacer nada, ni a decir nada. Pero esa primer temporada, dios mío de mi vida, fue... porque de entrada nunca habíamos convivido así. Tú imagínate un mes completo de Big Brother en Marruecos”,contó.

De igual forma, puntualizó que eran cuatro hijos de cuatro madres diferentes, lo cuál le añadía cierta extrañeza a las circunstancias que para ella nunca fueron un problema.

SEGUIR LEYENDO