Cómo es la relación de Alessandra Rosaldo con los hijos de Eugenio Derbez

La actriz mencionó como se lleva con sus hijastros (Foto: Instagram / @deviajeconlosderbez)

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tienen uno de los matrimonios más sólidos de la farándula, pero en esta ocasión la actriz reveló cómo es su verdadera relación con los hijos de su esposo.

Aitana Derbez es hija de ambos, pero además de ella están Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez. Ante esto, Alessandra contó para Netas Divinas que durante la primera temporada de la serie De viaje con los Derbez estaba preocupada por como sería la convivencia entre todos.

“Yo fui muy clara desde el principio con la producción, cuando ella (Aitana) no quiera estar, no está. No la voy a obligar a hacer nada, ni a decir nada. Pero esa primer temporada, dios mío de mi vida, fue... porque de entrada nunca habíamos convivido así. Tú imagínate un mes completo de Big Brother en Marruecos”, comenzó a contar.

De igual forma, puntualizó que eran cuatro hijos de cuatro madres diferentes, lo cuál le añadía cierta extrañeza a las circunstancias que para ella nunca fueron un problema.

Los Derbez llevan una buena relación entre ellos (Foto: Instagram @vadhird)

“Yo me enamoré profundamente (de mis hijastros) y junto con él (Eugenio) venían en la maleta los hijos y desde el primer día me entendí perfectamente con los tres, de manera muy diferente con cada uno”, apuntó.

En este sentido, Paola Rojas le dijo a Alessandra que le conmovía la relación que tenía con ellos y cómo fungía como una persona conciliadora. Mientras que Natalia ahondó en que se debía romper con esta idea de que las madrastras eran las malas del cuento.

Recientemente, Eugenio Derbez, junto a su esposa Alessandra Rosaldo y Aitana Derbez, disfrutaron de una divertida salida familiar en una experiencia única diseñada para cambiar su estado de humor.

Fue en septiembre cuando la familia Derbez sorprendió a sus seguidores de redes sociales con unas divertidas fotografías y videos que se tomaron durante su visita a Flutter Experience, una exposición de arte ubicada en Los Ángeles, California que ofrece una experiencia inmersiva donde los visitantes pueden interactuar en sus diferentes salas

Desde su cuenta de Instagram, Alessandra Rosaldo compartió el increíble momento familiar que vivió con el actor de No se aceptan devoluciones y la más pequeña de la dinastía Derbez. “Familia divertida”, escribió junto a la serie de imágenes donde se pudo apreciar las diferentes dinámicas que pusieron en práctica.

La familia ha participado en una serie (Foto: Instagram de De viaje con los Derbez)

De salas llenas con cojines, obras construidas con materiales reciclables, columpios, cuartos con diferentes proyecciones en las paredes y mucha pintura fosforescente, los Derbez pasaron una tarde inolvidables y la vocalista de Sentidos Opuestos no tardó en presumirlo con sus más de 4 millones de seguidores.

La familia Derbez inició su recorrido admirando una barda construida con residuos. Después pasaron a un cuarto que tenía sencillos dibujos en las paredes, ahí, la intérprete de ¿Dónde están? se recostó sobre los peluches que estaban en el piso.

Por último, los Derbez pasaron a un cuarto aparentemente lleno de burbujas donde la diversión no paró para Aitana, pues quedó sorprendida al ver que dentro de todos los círculos que se proyectaban en la pared se formaba una figura humanoide que se movía junto a ella.

Con esta salida, Eugenio Derbez demostró que le gusta pasar tiempo con sus hijas, pues Aitana no ha sido la única en convivir con su papá. Durante agosto, el comediante pasó unos días en Nueva York junto a su primogénita Aislinn Derbez.

