¡Televisión contra TikTok!: las críticas de Daniel Bisogno y Gustavo Adolfo Infante a Pablo Chagra

Los presentadores hicieron polémicos comentarios sobre el tiktoker (Fotos: Instagram)

Más de un usuario de redes sociales ha aprovechado la viralidad que las plataformas ofrecen para hacer todo tipo de propuesta de contenidos. El joven tiktoker Pablo Chagra es un ejemplo de ello, compartiendo información sobre el mundo del espectáculo en México, algo que reconocidas figuras de la televisión no han visto muy bien.

Daniel Bisogno compartió una serie de comentarios en el espacio de TV Azteca que conduce a lado de Pati Chapoy, luego de que una nota dada por el también influencer sobre Kenia Os trascendiera. “Pone una persona en Twitter ‘Dejen de hacer famosa a gente que no es periodista, que inventa puras cosas’, lo cita la productora de Ventaneando y luego Bisogno pone algo así ‘Sí, esta asquerosa bola sin talento’”, expresó Chagra en La Caminera de Exa.

Los señalamientos del nombrado El Muñeco le cayeron de sorpresa al tiktoker -que actualmente cuenta con 2.1 millones de seguidores-, pues en el momento no había comprendido que clase de error había cometido o dicho para ser fuertemente criticado por él: “Yo estaba en Xcaret gozando, echando la nadada y de repente el celular como loco, y vi unos tuits de Bisogno”, agregó.

“Bola sin talento”: lo que más ofendió Chagra

El presentador no considera que el joven deba compartir noticias (Fotos: Ventaneando)

Tras las palabras del también comediante y actor de teatro, el influencer compartió los sentimientos que tuvo tras enterarse que una de las figuras más importantes en el mundo del entretenimiento mexicano lo había atacado públicamente, aún cuando Pablo ha participado en programas de TV Azteca.

“Lo que más me ofendió fue la palabra ‘Bola’, independientemente de todo lo demás. Y bueno, ahí sí me enchilé un poquito porque en la vida lo he mencionado, entonces sí tuve una respuesta digamos no agresiva, pero sí verdadera, de qué le arde, que le estemos tumbando el rating en las redes o que seamos libres de amar como queramos. No hubo respuesta, ahí quedó la cosa”, externó.

“Cualquier imbécil con micrófono”: el ataque de Gustavo Adolfo Infante

Tras los comentarios del presentador del Minuto Que Cambió Mi Destino, Pablo Chagra compartió cómo se enteró que su error había tenido una segunda grave consecuencia, pues el periodista de Imagen Televisión suele ser uno de los más virales y polémicos en televisión.

(Foto: Gettyimages)

“Al otro día estaba yo nadando y me vuelven a llegar un montón de solicitudes, y ahora salió Gustavo Adolfo a decir que él no conocía a cualquier imbécil con micrófono, que respetaba a la gente que lleva años en el medio”, manifestó.

“El sol sale para todos”: la respuesta de Chagra a los presentadores

“Finalmente, el sol sale para todos, yo le echo ganas, tengo a mi público, ellos tienen el suyo, ellos tienen una carrera enorme. Ojalá un día pueda decir que llevo 20 años en el medio, pero sin estar aventando a la gente”, finalizó el influencer en espera de que el tema continúe escalando.

Sin embargo, también reconoció el error que había cometido y explicó porqué compartió lo de la cantante Kenia Os:

El influencer aceptó el error con la cantante Instagram/@keniaos

“Yo tuve un error: puse que Kenia Os se había bajado de un vuelo y por esto el vuelo se había retrasado un ratito, entonces puse eso, después salieron a decir que no, que sí se bajó del avión, pero no hubo ningún retraso y todo para ir al concierto de Bad Bunny”, aceptó, generando debates en redes sociales sobre la veracidad de la información según la plataforma y quién lo dice.

