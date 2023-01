Mauricio Ymay explotó contra Dani Alves y lo acusó de indisciplinado

El regreso de Dani Alves a los entrenamientos de Pumas, aunado con la acusación en su contra por agresión sexual, generó que entre los analistas deportivos se criticara el compromiso deportivo del lateral con el club Universidad Nacional.

Messi posó con un jersey de Pumas Tras conseguir el tercer campeonato de Argentina, diferentes futbolistas han buscado la manera de tener un autógrafo o foto del mejor jugador del mundo VER NOTA

Mauricio Ymay fue uno de los comentaristas que se lanzó en contra del brasileño por haberse reportado tardíamente con el equipo que actualmente dirige Rafa Puente del Río, ya que Dani se perdió la pretemporada, además de que no pudo competir en la Copa Sky MX.

Durante el programa de Futbol Picante, el analista de ESPN lamentó que el defensa se comportara de tal manera pues consideró que es una “falta de respeto” a la Liga MX y a todo el futbol mexicano por no darle la importancia debida.

Mauricio Ymay criticó a Dani Alves por reportar tarde con Pumas (Getty Images// Instagram/@mauricioymay)

“A mí sí me vuelve a parecer una falta de respeto para el futbol mexicano. Yo me reporto cuando quiera, llego como quiera, porque voy a jugar. No, ‘pérame, no estás llegando a cualquier liga; si bien es cierto no es de las primeras tres o de las cinco primeras en el mundo, yo sí creo que en lo deportivo sí está en el top 10 a respetar”, sentenció.

Dani Alves fue señalado por una presunta agresión sexual El suceso habría ocurrido en un centro nocturno de la ciudad de Barcelona, España, donde se encuentra de vacaciones antes de volver a la concentración con los Pumas de la Liga MX VER NOTA

Y es que el análisis del periodista deportivo empezó haciendo referencia a que será Rafa Puente quien decida finalmente qué pasará con Dani Alves. A pesar de que es uno de los mejores jugadores en los años recientes, no tendría garantizado un lugar en el once titular de Pumas.

Ymay expuso que, debido al poco tiempo con el que trabajó con el brasileño, no será titular y lo sentará en el banquillo de suplentes, pues en menos de una semana no se puede conocer la calidad con la que llega un jugador después de un periodo vacacional.

Dani Alves con Pumas, México. Foto: @PumasMX

A pesar de que jugó con su selección en la Copa Mundial de Qatar 2022 y que su participación pasó inadvertida pues tuvo pocos minutos de acción, desde la perspectiva de Mauricio Ymay, no es tiempo suficiente para saber cómo llegó, ya que Dani se reportó el lunes 2 de enero a la cantera.

“Todo va a estar bien”: Dani Alves reapareció tras ser acusado de presunta agresión sexual El defensor de los Pumas de la Universidad Nacional en la Liga MX difundió un mensaje en sus redes sociales a días del arranque del torneo de Clausura 2023 VER NOTA

“Será Rafa quien trabaje con él toda esta semana, no tendrá más tiempo Rafa para trabajar con él porque el señor decidió regresar ayer. Me imagino que todo esto estaba hablado con la directiva y ellos sabían que iba a llegar hasta ayer [...] conociendo a Rafa, Dani Alves no es titular el fin de semana en la Jornada 1 ”, expuso el analista de ESPN.

Otro de los puntos que expuso Mauricio Ymay fue la cuestión de dónde realizó la pretemporada el ex jugador de Barcelona ya que al no reportar con Pumas, se desconoce si después del Mundial el lateral tuvo alguna actividad de preparación.

Por ello Mauricio Ymay dejó entrever la indisciplina del brasileño, por lo que enfatizó que la decisión final la tendrá el técnico universitario, pues a escasos días de tener el debut en el Clausura 2023, se desconoce qué pasará con Dani Alves, quien estaría en la disposición de cumplir su contrato.

“Hizo la pretemporada en Barcelona, creo, no sé por qué no la hizo con el equipo, también lo sabrá la directiva, y eso lo habrá platicado con el propio Rafa. Ahora será Rafa quien tome la decisión de qué posición pondrá a Dani Alves”, sentenció.

El primer partido de Pumas para el Clausura 2023 será contra Juárez FC en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 8 de enero a las 12:00 horas.

SEGUIR LEYENDO: