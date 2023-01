El patrimonio de Mauricio Tabe: departamentos, auto “fantasma” y cuentas en dólares

Mauricio Tabe fue diputado local en tres ocasiones. (Infobae)

Surgido de las bases del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Mauricio Tabe Echartea se hizo de su primer puesto de elección popular al convertirse en alcalde de Miguel Hidalgo.

Antes de esto, Tabe Echartea se había mantenido con un perfil bajo en la política ocupando en tres ocasiones una curul como diputado local, todas ellas como plurinominal: primero en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, luego en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la última en el Congreso capitalino.

En este lapso, el alcalde de la Miguel Hidalgo se hizo de un patrimonio importante en el que destacan un par de inmuebles y una serie de cuentas bancarias, algunas de ellas en dólares.

En Infobae México revisamos las declaraciones patrimoniales que Mauricio Tabe presentó ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y esto encontramos.

Los “depas” de Tabe

El patrimonio del alcalde de la Miguel Hidalgo incluye bienes inmuebles. (Twitter/mauriciotabe)

En su declaración patrimonial, Mauricio Tabe dijo tener dos departamentos con un valor de adquisición que supera los 6.3 millones de pesos.

La primera propiedad la compró el 3 de diciembre del 2009, unas semanas después de tomar posesión como legislador en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De 110 metros cuadrados de extensión, el departamento fue adquirido por el hoy alcalde de la Miguel Hidalgo por 2.5 millones de pesos, el cual pagó a crédito a la empresa “Inmobiliaria Version 2000″.

Cinco años después, el 21 de mayo del 2014, Mauricio Tabe se hizo de su segundo departamento, cuando era presidente del Comité Directivo Regional del PAN en la Ciudad de México.

De 123 metros cuadrados de extensión, la propiedad fue comprada a la compañía “Constructora Platino del Valle” por 3.8 millones de pesos, a través de un crédito.

Los departamentos (Captura de la declaración patrimonial de Mauricio Tabe)

Las cuentas en dólares

En cuanto a sus cuentas bancarias e inversiones, Mauricio Tabe dijo tener cinco: una cuenta de ahorro, tres seguros de inversión -dos de ellos en dólares- y un fondo de inversión.

La primera es una cuenta de ahorro, en BBVA, con un saldo de 200 mil pesos, según lo reportado por el alcalde en 2021.

Le suman dos “seguros de inversión” en Seguros Atlas con un saldo 208 mil 863 pesos y 38 mil 220 dólares -alrededor de 764 mil 400 pesos-, según lo señalado por Tabe en el mismo año.

Un tercer “seguro de inversión” lo tiene con Grupo Nacional Provincial, con un saldo de 40 mil 740 dólares -cerca de 814 mil 800 pesos-, de acuerdo con lo reportado en 2021 por el panista.

La última cuenta es un “fondo de inversión” en GBM con un saldo de 1.7 millones de pesos, según lo anotado por Tabe.

Las cuentas del alcalde de la Miguel Hidalgo (Captura de las declaraciones patrimoniales de Mauricio Tabe)

El vehículo fantasma de Tabe

En el registro de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México aparecen dos declaraciones patrimoniales de Mauricio Tabe, la inicial de 2021, que presentó luego de tomar posesión como alcalde, y su actualización de 2022, que se publica a principios de año.

Pese a que existen apenas unos meses de diferencias entre ambos documentos, el patrimonio reportado por el alcalde de la Miguel Hidalgo tiene una pequeña discrepancia.

En la declaración de 2021, Mauricio Tabe dijo tener un vehículo al que únicamente identificó con la marca Volkswagen que adquirió el 20 de agosto del 2018, unos días antes de tomar posesión como diputado local en el Congreso de la Ciudad de México.

El vehículo tuvo un costo de 427 mil 220 pesos, monto que el alcalde pagó al contado, según consta en el documento.

Sin embargo, para la declaración de 2022, el automóvil ya no aparece, no se explica cuál fue su baja, si fue donado o vendido, mientras que en el apartado de ingresos no se registra la enajenación de algún vehículo.

Ingresos que no cuadran

Otra discrepancia en la declaración patrimonial de Mauricio Tabe son sus ingresos. En la de 2022, el alcalde registró ganancias por 155 mil 344 pesos anuales, es decir, un promedio de menos de 13 mil pesos al mes.

De este dinero, 75 mil 844 pesos provienen de su salario como alcalde de la Miguel Hidalgo y 79 mil 500 pesos de fondos de inversión y arrendamiento.

El dato presentado con Tabe no cuadra, ya que únicamente su sueldo mensual como alcalde de la Miguel Hidalgo ronda los 75 mil pesos.

Además, en su declaración inicial de 2021, el alcalde ingresó los mismos datos al referirse a sus ganancias mensuales.

Se debe tener cuidado al manejo de la información que se comparte en las declaraciones patrimoniales, ya que contravenir la legislación en materia puede costarle muy caro a un funcionario público.

La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en su artículo 60, señala que la falta de “veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses” es una falta administrativa grave.

Esta misma ley, en su artículo 78, señala que la sanción por cometer una “falta administrativa grave” va desde la suspensión o destitución del cargo, una sanción económica y hasta una inhabilitación temporal en el servicio público.

