Anahí, Belinda, Thalía y más: los mejores looks de las famosas para Nochevieja 2022

Los mejores looks de las famosas para Nochevieja 2022 (Foto: Instagram/@anahi/@belinda_pop/@thalia)

¡Comida, uvas y un gran look! Más de una famosa mexicana no dudó en compartir con sus miles de seguidores en redes sociales la manera en cómo disfrutaría de Nochevieja, dónde y con quién, pero siempre destacando con su mejor intento de impresionar a los demás, pasando desde una rebelde hasta una ex Timbiriche.

Thalía

“¡Estoy lista! ¡Celebremos un año nuevo! ¡Estoy tan listo para celebrar este nuevo año! ¡Feliz Año Nuevo, bellezas! Feliz Año Nuevo mis queridos amigos #2023 #happynewyear”, escribió la mexicana dejando ver un vestido verde botella con diversas transparencias entre las que dejó ver su polémica cintura que a los 51 años sigue dando de qué hablar.

Más de uno se percató que los cinturones de aros negros que unían las partes descotadas de su peculiar forma de despedior el año 2022 y darle la bienvenida al siguiente, así como incluso el maquillaje y recogido de cabello, fue una clara intención de recrear un estilo que ya había presentado 28 años antes.

Thalía recreó un look de 1994 (Foto: Instagram/@thalia)

“Solo Thalía es capaz de ponerse un vestido casi igual a cuando tenía 23 y que nadie pueda creer que ahora son 51 años”. “Hasta el el tocado y maquillaje son casi iguales,obvio el tiempo no pasa en nada pero no conozco otra chica que a su edad demuestra tan bien que lo del ‘vino’ es una realidad”, respondieron usuarios a sus virales fotos.

Belinda

Demostrando que la gran polémica por la cancelación de su boda con Christian Nodal y todo lo que se generó en torno a ello es parte del pasado, la también española compartió un look con la descripción “Últimas del 2022″, dejando ver su admirada figura con un corset y tacones de altura color blanco aperlado que hicieron juego con sus uñas color amarillo mostaza.

La cantante pop podría lanzar un disco como solista de nuevo (Foto: Instagram/@belinda_pop)

Anahí

Rodeada de sus hijos Manu y Emiliano, así como de su esposo, el Senador del Congreso de la Unión de México Manuel Velasco Coello, la integrante de RBD deleitó a sus millones de fans con un vestido largo color negro, que si bien tenía todo el toque de la playa -puesto que estaba en Acapulco- no dejó de un lado la elegancia que suele combinar con la ropa de su marido.

La RBD regresará a la música este 2023 (Foto: Instagram/@anahi)

Itatí Cantoral

Con otro vestido negro, corona dorada y un fondo sumamente griego -como ella ha expresado ser fan-, la intérprete de Soraya Montenegro se ha convertido en una de las estrellas de la televisión mexicana favoritas por el esmero en su look de Nochevieja.

La reconocida actriz es fan de la cultura griega (Foto: Instagram)

Cabe señalar que recientemente se volvió viral por confesar que intentó volver a cantar La Guadalupana y le fuera denegada la oferta: “Total que la paso una vez y entré como a las dos de la mañana, lo hago muy mal y me dijeron, ‘ya, muchas gracias’, y le dije a la persona que iba conmigo, ‘oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal, ¿no puedo hacerlo otra vez?’”, recordó.

Paty Cantú

La cantante pop posando con su novio (Foto: Instagram/@patycantu)

“Este año nos trajo muchas cosas y se llevó algunas otras, pero solo nosotros y los nuestros sabemos que lo que importa sigue aquí, gracias amor”, escribió la popular cantante pop en la serie de fotos que han causado gran impacto debido a su aspiracional amor que tiene con el actor Christian Vázquez.

Manelyk González

Manelyk González pasó fin de año en Acapulco (Foto: Instagram)

Haciéndole honor a su pasado en MTV, la reina de Acapulco Shore pasó Nochevieja en el paradisíaco destino turístico del estado de Guerrero. Con un estilo muy vaquero, sombrero y botas, la también cantante disfrutó en compañía de sus amigos de lo que fue el primer inicio de año sin tantas restricciones por la COVID-19.

