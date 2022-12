Margarita Portillo confesó que emprenderá acciones legales contra Leonardo, hijo de Andrés García

Portillo negó que Leonardo haya acudido a intentar ver a su padre y contó que esta situación lleva años así (Foto: Instagram)

Tras el deterioro en la salud de Andrés García, la polémica alrededor de la familia no ha parado, pues se ha llegado a acusar a su esposa, Margarita Portillo de estar interesada en los bienes materiales del actor. Sin embargo, ante las habladurías, la pareja del famoso rompió una vez más el silencio y destacó que está dispuesta a emprender acciones legales contra Leonardo García, hijo del artista y una de las personas que ha estado dando este tipo de declaraciones.

Esposa de Andrés García explotó contra Leonardo García y lo culpó de armar una campaña en su contra Luego de las recientes acusaciones por presuntamente buscar obtener la fortuna y los bienes del actor para ella y su hijo Andrés, Margarita Portillo lamentó que el hijo del actor sea capaz de hacer todo “por dinero” VER NOTA

Fue durante una entrevista con Venga la Alegría donde Portillo señaló que las acusaciones en su contra eran completamente injustificadas, pues ella lo único que ha realizado durante este tiempo es ver por la salud de Andrés, quien recientemente tuvo una neumonía y padece cirrosis.

Nada, es increíble que una persona se preste a mentir que no va a tener repercusiones legales, porque es ridículo ya todo, una infamia lo que están haciendo con nosotros, todo por dinero y orquestado evidentemente por Leonardo, verdad”, comenzó a decir.

Andrés García agradeció a Anahí por enviarle una especialista para revisarlo La integrante de RBD envió una doctora para que revisara a su amigo, con quien mantiene una cercana relación desde hace 20 años VER NOTA

En este sentido, Margarita apuntó que su esposo posiblemente dará algunas explicaciones, pero dejó en claro que no dejarán pasar el tema como sin nada, pues están dispuestos a proceder legalmente.

(Instagram/@andresgarciatvoficial)

Andrés tendrá que aclarar algunas cosas, habrá acciones legales porque el tipo este, lo conocí en unos momentos de mi vida y se pone a decir una serie de barbaridades que no vale la pena repetir. Se pone a opinar en sus cinco minutos de fama sobre la salud de Andrés, de cómo es tratado (...) simplemente es un guión dictado, lo están utilizando.

Según Margarita, las opiniones que Leonardo ha dado en los medios de comunicación son contradictorias y, esclareció que aparentemente el hijo de García no ha intentado acercarse a su padre durante el periodo en el que ha estado enfermo.

Murió a los 71 años el bailarín y coreógrafo Félix Greco El famoso coreógrafo de Timbiriche y juez en el programa ‘Bailando por un Sueño’ tuvo un paro cardiáco VER NOTA

“No sé que mueva el señor este a prestarse a esas mentiras, Leonardo por un lado comenzó a decir que le preocupaba la salud de su papá y nunca lo vino a ver. Miente él y miente la novia en turno, la guatemalteca diciendo que llamaron y nunca le contestaron, siempre se dijo: ‘Andrés ahorita no tiene en uso su celular, pero el mío sí’ y muchísima gente me llaman a mí (...) a mí nunca me llamaron, nunca me vinieron a tocar a la casa”, expresó y agregó:

Leonardo empezó a decir que la salud de su papá, luego salió con este tipo a decir que dónde quedó el dinero, ya salió su papá a decir que qué le importa, por un lado Leonardo dice: ‘Yo tengo lo mío’ (...) y después de eso sale en una serie de locuras y de barbaridades, me han acusado hasta de bruja.

¡EN EXCLUSIVA para #VLA, Margarita Portillo nos comparte el actual estado de salud de Andrés García y aclara los rumores sobre la herencia del primer actor! 🙌😱📺 #PorFinQuieroCantar pic.twitter.com/dkdatZsI2W — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 14, 2022

La esposa de Andrés García se mostró consternada ante la preocupación de Leonardo por los bienes materiales de su padre y recalcó que no comprendía porque tanto el interés si el famoso ya había dejado sus papeles y deseos en orden.

“Aparentemente es lo que dejan ver (que solo les importa el dinero) pero no sé porque les preocupa tanto si hace un tiempo Andrés dejó arreglados todos sus asuntos. Hay muchas personas que están diciendo que a mí sólo me interesa el dinero, no sé de quién diablos creen que están hablando. Soy su esposa. Todas las señoras, de todos los niveles sociales van a estar preocupadas si le pasa algo a su esposo. Soy su esposa y soy su compañera”, arremetió.

En cuanto al estado de salud de Andrés García, Margarita mencionó que se encuentra más estable, sin embargo, aún tiene algunas complicaciones debido a sus otras afecciones.

Ya de la neumonía ya salió, está siendo de a ratos, tiene que seguir usando el oxígeno, está haciendo sus terapias de respiración. En cuanto a la neumonía está muy bien tratado, tiene su cirrosis descontrolada por obvias razones, está débil todo se juntó pero está mucho mejor (...) Muchas veces está bien, pero hace dos tres noches sí me asustó porque sí se estaba sintiendo mal, hasta que lo pude estabilizar y eso”, dijo.

SEGUIR LEYENDO