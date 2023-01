Estos cinco puntos ayudarán a eliminar los comportamientos homofóbicos

Supuestamente, existe una tolerancia en México conforme a la orientación sexual de cada persona, tanto así que ya se han eliminado las terapias de conversión y en muchas instituciones ya se trabaja para que las personas trans determinen su género, aunque todavía estemos lejos de la igualdad e inclusión.

Los ataques a la comunidad LGBT+ siguen siendo bastantes y a pesar de que en México ya esté permitido el matrimonio igualitario, todavía se debe de trabajar para erradicar los comportamientos homofóbico o heterosexistas.

Un ejemplo de ello es lo que sucedió a Flor Amargo, pues en redes sociales la cantante rompió en llanto por las críticas que recibió al usar lenguaje inclusivo, ya que hace unos meses se declaró persona “no binarie”.

Esto se desarrolló a causa de que ella siempre quería ponerse trajes y moños, lo que desde su infancia no lo pudo concebir y hoy, que es adulta, se siente feliz de hacerlo. Con ello, incentivó el uso del lenguaje inclusivo para romper con los paradigmas que existen en el mundo. Sin embargo, la gente no ha opinado igual.

En 1992 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la excluyó de la Clasificación Internacional de Enfermedades, aunque no ha sido eliminada la transexualidad de estos manuales.

Este ataque es uno de tanto que reciben personas que con el tiempo buscan su identidad, ya que muchas veces no logran identificarse con lo que ya está establecido, razón por la cual algunos no tienen conocimiento y deciden burlarse.

Se debe de mantener en la memoria que esta batalla por la igualdad empezó en 1969 en el bar Stonewall (Nueva York) donde se buscaba la liberación de las personas LGBT+. Tiempo después, la homosexualidad se dejó de considerar una patología, ya que se removió del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psicología.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (IGLA, por su nombre en inglés), el 35 por ciento de los Estados que pertenecen a las Naciones Unidas “penalizan los actos homosexuales consentidos”. Además de que a pesar de que son países con leyes proteccionistas, todavía persiste la violencia física, psicológica y simbólica.

Estos términos se deben de conocer para que en un futuro las personas puedan saber la manera en identificar el problema, sino también cómo acabar con los comportamientos homofóbicos y heterosexistas.

Con ello, mucha de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ piden que se termine con la homofobia y el heterosexismo (sistema ideológico que niega, denigra y estigmatiza el comportamiento, identidad, relación o comunidad no heterosexual), que se presenta tanto en cuestiones psicológicas hasta socioculturales o sociopolíticas.

Hay que dejar en cuenta que el heterosexismo no solo actúa en contra de la comunidad LGBT+, sino también de los comportamientos que no están marcadas, como los hombres o mujeres, que no siguen su rol social de género.

Terapias psicológicas para personas homófobas o heterosexistas

Esta visión negativa también pueden asumirla los individuos de la comunidad, ya que existe la homofobia interiorizada, siendo la causa principal de enfermedades, estrés, vergüenza y la creencia de no merecer derechos.

Se puede llegar a arreglar el problema de las personas, con este tipo de pensamiento para eliminar la discriminación al colectivo LGBT+, ya que ellos mantienen ideas (estereotipos), emociones (prejuicios) y conductas que dañan a la persona.

Frente a este pensamiento se recomienda la terapia psicológica con la idea de deconstruir prejuicios y combatir este mal, que muchas personas padecen.

Relaciones positivas y aceptación grupal y familiar

Se aconseja no dudar de la orientación sexual y mucho menos intentar cambiarla, no pedir que las oculten y aceptar a las parejas con las que salen.

La aceptación familiar es una de las cosas más importantes para las personas de la comunidad LGBT+, ya que la “hipótesis del contacto” se desenvuelve a base de aceptar incondicionalmente a sus hijos e hijas, valorándolos afectuosamente y con vías de comunicación abiertas y a su vez no mostrar actitudes de rechazo hacia la diversidad, mucho menos preferencia por la heterosexualidad.

Una de las cosas que se piden es promover la pertenencia y resiliencia ante sus iguales, esto es más cuando la familia no está presente.

Normativas antidiscriminatorias en la escuela y el trabajo

Este reconocimiento en estos dos sitios es importante porque funciona como un promotor de educación afecto-sexual para los ciudadanos, así van a reconocer la diversidad y van a fomentar la empatía en aulas y en la sociedad.

Los espacios cotidianos en escuelas y lugar de trabajo tienen mucho que ver y esto porque se desarrollan relaciones positivas, que a su vez se desenvuelve la existencia de normas antidiscriminatorias y la apertura explícita a la diversidad.

Las “zonas LGBT+ como lugares de resistencia y visibilidad

Estos puntos son el corazón del activismo y en defensa de los derechos, un ejemplo de ello es cuando se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+ que parten de este lugar y con ello buscan hacerse visibles. (Foto: Instagram/o.verdalet)

En muchas ciudades existen espacios LGBT+ y su existencia se debe como enlaces de resistencia frente al heterosexismo, el cual buscan expresar de manera libre su identidad, las relaciones y sentido de comunidad. En la Ciudad de México es muy conocida la Zona Rosa.

Política, medios y ciudadanía contra el heterosexismo

Por esa razón es muy importante no solo mostrar la existencia de la comunidad en los medios, sino también los derechos y la no reproducción de la retórica anti-LGBT+.

El heterosexismo también limita la accesibilidad a los recursos e igualdad de oportunidades, sino que además refuerzan los estereotipos y prejuicios hacia las minorías sexuales.

El heterosexismo y la desigualdad es algo que todas y todos deben de luchar, con el fin de ejercer los valores democráticos y los derechos humanos.

