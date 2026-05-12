México

Fiscalía de Sonora ofrece 500 mil pesos por captura de Maximiano Verduzco, médico de sueros vitaminados

La Fiscalía del estado lanzó una ficha de búsqueda para dar con el paradero del médico, acusado de varios homicidios por la mala práxis al aplicar sueros vitaminados

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La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)
La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sonora difundió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico que presuntamente aplicaba sueros vitaminados que provocaron la muerte de varias personas en esa entidad.

Por medio de sus redes sociales, la FGE de Sonora compartió la ficha, en la que se ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos mexicanos a quien proporcione información para dar con su paradero.

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De acuerdo con la ficha, al médico se le busca por su probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito culposo con resultado material del homicidio por responsabilidad médica. “A quien proporcione información eficiente, veraz, precisa y oportuna para su captura, conforme al acuerdo 000014/2023″, se lee.

Cabe destacar que hace unos días, las autoridades de Sonora dijeron por segunda ocasión, desde que fue acusado de multiples homicidios derivados de mala praxis, que Jesús Maximiano Verduzco Soto se encontraba cerca de ser aprehendido.

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Esto, luego de que el médico no se presentó a la audiencia inicial para enfrentar sus cargos.

(Facebook FGE Sonora)

“No fue posible llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación programada, debido al incumplimiento de comparecer ante la autoridad judicial. Ante esta circunstancia, corresponderá al juez oral hacer del conocimiento del juez de distrito el incumplimiento procesal, a fin de que dicha autoridad determine lo conducente respecto al juicio de amparo en curso promovido por el señalado”, dio a conocer la Fiscalía estatal.

A raíz del incumplimiento judicial de Verduzco Soto y la prevista revocación de su amparo, autoridades estatales y de la federación desplegaron una nueva búsqueda, en la que también está involucrada la Interpol.

El 7 de abril pasado, el fiscal Rómulo Salas Chávez dijo en conferencia de prensa que la captura del médico se llevaría a cabo en horas gracias a cientos de diligencias realizadas por la corporación que encabeza.

En la misma conferencia, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, señaló que los homicidios de los que se responsabiliza al médico se habrían producido por mezclas de insumos que realizaba en sus clínicas y no propiamente por la calidad de los insumos adquiridos para su práctica.

El consultorio, ubicado en Hermosillo, uno de los dos que fueron cateados por la autoridad, incluyendo otro que se ubica en Ciudad Obregón, debido a lo laxo de sus procedimientos: se vendían, dijo, los sueros vitaminados como si se tratara de cafés, pues los pacientes podían pedir un suero “para llevar”.

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