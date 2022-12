Laura Zapata habló sobre advertencias legales de Lucía Méndez: “Estoy amordazada”

Tras llamarla “insoportable” e “insufrible”, Lucía Méndez bloqueó a Laura Zapata de redes sociales (Fotos: Netflix)

Laura Zapata reaccionó a la advertencia legal que le hizo Lucía Méndez y por la cuál no puede hablar de ella, tras una serie de dimes y diretes en las que se vieron involucradas después de participar en el reality Siempre Reinas.

Siempre Reinas: Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera rechazaron una segunda temporada Los roces entre las actrices las llevó a decidir no volver a trabajar juntas para el programa, pero podrían lanzar un nuevo proyecto sin Netflix VER NOTA

Fue durante un encuentro con la prensa retomado por el canal de Youtube de Eden Dorantes, donde la Villana de las Telenovelas aseguró que el estar limitada en lo que podía declarar, hacía que temas más importantes quedaran desviados.

“Estoy amordazada (...) porque no puedo hablar, porque de alguna manera se cambió todo (...) yo no puedo hablar, estoy amenazada”, comenzó a decir.

De Cuquita Abarca vs Televisa a Gaby Spanic perdiendo ante Infante: las disputas legales de los famosos 2022 El escándalo más reciente y con el que se ha cerrado el año ha sido protagonizado por las integrantes del reality “Siempre Reinas”: Laura Zapata, Lucía Méndez y Sylvia Pasquel VER NOTA

En este sentido, la actriz remarcó que, desde su punto de vista, la estrategia por la cual optó Méndez sólo consiguió que el tema continuara más en tendencia.

Peleas, shots y confesiones dolorosas: todo sobre el nuevo reality de Lucía Méndez, Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel (Foto: Netflixlat)

“Tengo precaución, no me interesa, pero lo que te quiero decir es: ¿De qué estamos hablando ahorita? de eso. Es una gran pantalla para que se deje de hablar de lo que sucedió en el reality, de lo que todos vieron y pueden seguir viendo en el reality. Los invito a que vean Siempre Reinas, no me importa”, aclaró.

Peleas familiares de los famosos que darán de qué hablar en 2023: el distanciamiento de Anel Noreña y Marysol a Alfredo Adame vs sus hijos Las familias no son perfectas pero las conformadas por famosos tienden a hacer más virales y controversiales sus defectos, sobre todo cuando se trata de importantes dinastías VER NOTA

La actriz de telenovelas como La usurpadora, Rosa Salvaje o Mujer Bonita señaló que estaba muy lejos de afectarle toda la situación con su excompañera de trabajo y remarcó que las otras integrantes del programa de Netflix tenían asuntos más importantes que atender.

“No necesito contestar nada, yo creo que Sylvia, Lorena y yo somos tres grandes personalidades, grandes actrices que tenemos una gran trayectoria y no tenemos que andar en dimes y diretes con nadie”, dijo.

Ante el cuestionamiento de los reporteros respecto a si todo el problema era real o sólo un montaje, Zapata mencionó: Sí, todo ha sido cierto, desafortunadamente las cosas llegaron a un tono muy extraño, pero bueno, pues ni modo”.

En cuanto a la posibilidad de que pudiera haber una reconciliación entre ambas, Laura se negó rotundamente a la posibilidad de que algo así pudiera suceder.

“Fumar la pipa de la paz... no, ¿qué no me conoces? cuando yo digo se acabó, se acabó, cuando digo: ‘no me interesa’, no me interesa. Nosotros no debemos de olvidar del camino que venimos, porque sino volvemos a tropezar con la misma piedra, estoy hablando de la historia”, remarcó.

(Instagram/@sylviapasqueloficial)

Finalmente, después de asegurar en repetidas ocasiones que no tenía miedo de la famosa, ni de nada, aclaró que, por otro lado, con Lorena Herrera y Sylvia Pasquel las cosas iban como miel sobre hojuelas.

Además añadió que las tres tenían pensado realizar un proyecto en conjunto, pero por los tiempos de sus trabajos no habían podido concretarlo. No obstante, Zapata aseguró que tenían toda la intención de que saliera a la luz en cuanto consiguieran empatar sus extenunantes cargas laborales.

“Estamos bien interesadas (Lorena, Sylvia y yo) porque además José Luis Roma nos da la canción de Mujerón y entonces yo les dije qué padre y en ese encuentro decidimos que ibamos a hacer una puesta de escena, pero tenemos tanto trabajo que esto va a tener que esperar.

SEGUIR LEYENDO