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Consejo indígena de Guerrero rechaza visita de Rosa Icela y exigen que asista Sheinbaum: “Queremos que venga la mera presidenta”

Ernesto Mendoza, del CIPOG-EZ, rechazó que la Secretaria de Gobernación de México acuda a comunidades atacadas

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La exigencia del representante del CIPOG-EZ responde a la percepción de abandono de las comunidades originarias en Guerrero, mientras la reacción oficial ha consistido en enviar a la secretaria de Gobernación para atender los hechos. (Infobae-Itzallana)
La exigencia del representante del CIPOG-EZ responde a la percepción de abandono de las comunidades originarias en Guerrero, mientras la reacción oficial ha consistido en enviar a la secretaria de Gobernación para atender los hechos. (Infobae-Itzallana)

Minutos después de que en la conferencia mañanera se informara que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se dirigía hacia las comunidades afectadas de la Montaña Baja de Guerrero, un promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) dejó en claro que esa respuesta no es suficiente.

En entrevista con Grupo Fórmula, Ernesto Mendoza, promotor del CIPOG-EZ y originario de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, fue directo: “Queremos que venga la mera presidenta, Claudia Sheinbaum”, porque fue ella quien prometió protección a las comunidades indígenas y, denunció, esa promesa no se ha cumplido.

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“Ella dijo con López Obrador que primero los indígenas, primero los pobres. Y ahora, ¿Qué está pasando? Nomás quieren nuestra voz, nuestro voto cuando hay elecciones, y cuando ya uno está en el poder, ya abandonan a los indígenas”, reprochó Mendoza.

Un grupo de desplazadas lanzó un mensaje en video dirigido al presidente estadounidense, solicitando ayuda frente a la violencia armada de Los Ardillos, la falta de respuesta oficial y la crisis humanitaria que viven sus comunidades. (Mejorada con IA)
Un grupo de desplazadas lanzó un mensaje en video dirigido al presidente estadounidense, solicitando ayuda frente a la violencia armada de Los Ardillos, la falta de respuesta oficial y la crisis humanitaria que viven sus comunidades. (Mejorada con IA)

La versión del gobierno: diálogo primero para evitar más víctimas civiles

En la mañanera de este martes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la estrategia del gobierno federal prioriza el diálogo antes que una intervención directa de fuerzas armadas, precisamente para proteger a la población civil atrapada en la zona.

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Según García Harfuch, al momento de la conferencia había 96 personas desplazadas reportadas, de las cuales alrededor de 20 permanecían dentro de un área de riesgo activo. Señaló que la situación involucra a dos grupos criminales —Los Ardillos y Los Narcos— y que hay 3 bloqueos en distintos puntos, lo que complica cualquier operación de rescate.

“Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil. Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, explicó posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien indicó que por esa razón pidió a la Secretaría de Gobernación atender el tema de manera personal, priorizando la salida de personas heridas y el retiro de los bloqueos mediante el diálogo.

“Estamos abandonados por tres niveles de gobierno”

La versión desde el terreno contrasta con la del gobierno federal. Mendoza relató en Grupo Fórmula que el Ejército y la Guardia Nacional llegan a las comunidades, permanecen aproximadamente una hora y se retiran, momento en que los ataques se reanudan.

El saldo que reportó al momento de la entrevista incluye:

  • 15 personas secuestradas, de las cuales solo 11 fueron liberadas y 4 permanecen desaparecidas
  • Al menos 3 muertos y 3 heridos entre los pobladores
  • Casas incendiadas, vehículos quemados, animales muertos y la comisaría municipal de Tula consumida por el fuego
  • Sin electricidad tras el corte del servicio, lo que dificulta la comunicación y el acceso a recursos básicos

Sobre la propuesta de que fuera la titular de Gobernación quien acudiera, Mendoza fue contundente: “El Gobierno del Estado no lo queremos porque no cumple con su palabra. Nomás dice que estamos apoyando y no cumple”.

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

“A lo mejor nos quieren desaparecer como pueblos originarios”

Uno de los señalamientos más duros de Mendoza fue la percepción de que el abandono institucional no es accidental. “A lo mejor nos quieren desaparecer como pueblos originarios. Haz de cuenta que no hay gobierno, no existe para nosotros”, dijo, añadiendo que ni en el marco de la Cuarta Transformación han recibido apoyo real.

Ante la pregunta de cómo pueden ser ayudados mientras no llega la autoridad, el promotor pidió una sola cosa: “Solamente difundir. Que sepan en otras comunidades lo que está pasando”.

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