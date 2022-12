Gomita aseguró que la sentencia definitiva contra su padre sucederá en 2023

(Foto: Twitter)

Tras un largo proceso, después de denunciar a su padre por presunta violencia intrafamiliar, Araceli Ordaz -mejor conocida como Gomita- anunció el 16 de diciembre que el fallo fue condenatorio en contra de su progenitor.

Yuri criticó a los jóvenes por ser una “generación de cristal” La jarocha confesó que sí ha pensado en su despedida de los escenarios, pues sabe que algún día tendrá que decir “adiós” VER NOTA

Fue en esta ocasión, durante una entrevista con Eden Dorantes donde la exintegrante de Sabadazo apuntó que el proceso legal aún continúa y se encuentra en la espera de la resolución definitiva del caso.

“El tema aun no lo puedo hablar mucho, sólo compartí en mis redes sociales lo que mis abogados me han permitido decirlo, el fallo salió condenatorio y todavía voy a esperar resolución de la condena para ver cuánto va a ser”, remarcó.

Gomita sintió que su vida estaba en peligro después de que le apuntaran con una pistola (Foto: Instagram/@gomitaoficial123)

De igual manera, Gomita remarcó que se encuentra esperanzada con finalmente dar un cierre a todo este difícil proceso.

Sofía Castro negó que Angélica Rivera se sometiera a cirugías plásticas: “Es buena genética” Las actrices lucieron aparentes cambios en el rostro en las recientes fotos en las que fueron etiquetadas, lo que hizo circular el rumor de que se hicieron “arreglitos” VER NOTA

“Todavía no se acaba, es hasta el otro año, entonces ese es mi deseo, que eso ya se acabe”, añadió.

Respecto a su balance de fin de año, la famosa mandó buenos deseos y apuntó que para ella fueron meses complejos, sin embargo, tuvo confianza de que las cosas sean mejor para el siguiente.

Usuarios arremetieron contra vacante laboral que prometía pagar con “amor, amistad y sabiduría” La oferta laboral se viralizó rápidamente en redes sociales y causó opiniones encontradas VER NOTA

“Todo bien, muy padre, algo complicado, no ha sido tan fácil ha estado con altas y bajas este 2022, espero que este 2023 sea más estable (Del proceso contra mi padre) todavía no se acaba, es hasta el otro año, entonces ese es mi deseo, que eso ya se acabe”, sentenció.

Qué dijo Gomita cuando se dio el fallo contra su padre

Desde sus historias de Instagram la influencer dio a conocer hace un par de semanas que estaba emocionada con el rumbo que estaba tomando todo.

“Mis niñas estoy muy feliz, muy contenta y creo en la justicia divina, me acaban de marcar, yo pedí salirme de la audiencia porque me estaban faltando mucho al respeto y me acaban de marcar para decirme que el fallo fue condenatorio, mi papá fue culpable, estoy bien agradecida con Dios porque sabía que no se iba a quedar impune”, comentó y agregó:

Ahora sí, como él pidió, que hasta que no se le declarara culpable yo dijera que era una persona que era culpable y con todas las letras lo puedo decir, el fallo es condenatorio. Mi papá se tiene que hacer responsable de la golpiza que me dio. Dios es bueno con la gente buena”, rescató la joven entre lágrimas.

(Instagram)

Las reacciones por sus fans rápidamente llegaron y varios de ellos se mostraron contentos con la resolución del caso de Gomita y le enviaron sus mejores intenciones.

“Te deseo lo mejor. Mi niña esto se tenía que hacer justicia, me da mucho gusto, te mando un fuerte abrazo”. “Pase lo que pase siempre te quiero ver feliz, la familia es primero”. “Hoy late nuestro corazón más fuerte que nunca, sabemos que la suma de todo este esfuerzo será llevado a lo grande por ti, te amo”, son algunos de los mensajes que recibió la famosa.

De igual manera, en otra Instastory, Gomita dio más detalles de su estado emocional tras el arduo día que vivió y no dejó de agradecer por cómo se había resuelto la situación.

“Bueno y ante mi felicidad y mi nudo a la garganta -todavía no llego a mi destino- es para decirles que no se dejen, que no se queden calladas y mientras todos sus problemas los dejen en manos de Dios, de la Virgen, de lo que crean yo creo que habrá justicia divina siempre”, argulló.

SEGUIR LEYENDO