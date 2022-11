Eugenio Derbez no podrá volver a levantar el brazo tras fracturas en el hombro, según sus médicos

Eugenio Derbez quiere recuperar su movilidad por completo, pese a que los médicos le han dicho que no será posible (Instagram/@ederbez)

El actor Eugenio Derbez dio a conocer que sus médicos piensan que no podrá recuperar la movilidad de su hombro por completo, pero él se dijo positivo ante el panorama, pues piensa demostrarles lo contrario.

Eugenio Derbez hizo una transmisión en vivo en la que, entre los temas que tocó, compartió que los médicos no le dieron el mejor de los pronósticos para su hombro, pues creen que no podrá levantarlo por completo.

“Hay gente que piensa que hoy estoy en cama, pero no. Voy muy muy bien, mejor de lo que yo esperaba; para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien. Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro. No más de acá, nunca más”

El actor compartió cómo ya puede volver a mover su brazo (Captura de pantalla/Instagram)

Pese a esto, el protagonista de No se aceptan devoluciones se dijo dispuesto a luchar por superar este pronóstico ya que quieren recuperarse completamente. Cabe recordar que Derbez tuvo que pasar por una reconstrucción del hombro el pasado agosto.

“Mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”

El histrión inclusive dijo que el motivo por el que ha estado desconectado de redes sociales es debido al esfuerzo que está poniendo en sus rehabilitaciones, las cuales le han dado resultados tan buenos que ni él se los esperaba.

Actualmente, Eugenio ya no tiene el cabestrillo que mantenía su brazo pegado a su cuerpo, y aunque todavía no recupera su fuerza, sí ha logrado moverlo con mayor soltura.

“Todavía traigo unas cosas, ya me quitaron el cabestrillo. Voy bien, todavía no puedo levantar el brazo, no tengo mucha fuerza en la mano, pero ya lo muevo bastante bien”, dijo mientras mostraba cómo puede mover más el brazo.

Tan solo el pasado octubre Eugenio Derbez expresó que la terapia que está tomando es una “tortura” porque ha sido muy difícil y el dolor lo ha hecho llorar a diario, pero no piensa dejar de asistir a sus sesiones ya que se quiere recuperar por completo y en cuanto antes.

Eugenio ha sido asistido por Alessandra desde que se lesionó, siendo ella quien en muchas ocasiones lo acompaña a sus terapias (Captura de pantalla/Instagram)

Algunas de las actividades que realiza para poder volver a mover su brazo y tener fuerza en él, son principalmente el uso de poleas y aplicar fuerza. Son alrededor de 20 ejercicios los que a diario el histrión tiene que hacer en su terapia, según dijo Alessandra Rosaldo.

Fue el pasado 29 de agosto que la esposa del comediante dio a conocer que unos días antes Derbez había sufrido de un accidente que no había sido grave, pero sí comprometió su movilidad, por lo que debía atravesar algunas cirugías.

Luego de estar dos veces en el quirófano, el protagonista de La Familia P. Luche hizo una transmisión en vivo, en la que explicó que el accidente fue una caída mientras jugaba con un visor de realidad virtual. Ésta provocó que su hombro izquierdo se rompiera en 17 partes, cinco de ellas fueron 5, mientras que el resto fueron pequeñas.

Eugenio pasó por tal dolor que en que estuvo sedado desde el momento en que lo atendieron por primera vez, permaneciendo adormecido por dos semanas mientras se recuperaba de las dos cirugías.

Pese a que se esperaba que el hijo de Silvia Derbez regresara a sus actividades laborales hasta después de cuatro meses de su accidente, el actor compartió que en las últimas semanas ha comenzado a reincorporarse a su trabajo, inclusive, el próximo 16 de diciembre se estrenará una nueva temporada de su reality, LOL.

