“No estaba lista emocionalmente”: Chiquis Rivera explotó en redes y defendió a su hermana Jenicka

Chiquis Rivera salió a defender a su hermana Jenicka y la memoria de Jenni Rivera. (Especial)

Tras la revelación que hizo Jenicka López al confesar la verdad sobre su padre biológico, Chiquis Rivera salió a defender a su hermana y también justificó la razón que tuvo su madre, Jenni Rivera, para guardar el secreto durante tantos años y llevárselo a la tumba.

La intérprete de Abeja Reina, explotó en redes sociales y fue a través de un live en Instagram que respondió varias preguntas personales y defendió a su hermana Jenicka, quien ha sido fuertemente criticada por el tema de su padre. De igual manera, aprovechó para apoyar la decisión que en su tiempo tomó Jenni Rivera, al ocultar tantos años aquella verdad y desmintió que su hermana haya permanecido callada por asuntos relacionados a la imagen de Jenni o a su legado.

“Como su hija y su mano derecha por muchos años. Mi madre iba a decir la verdad. Yo la conozco y hablo como su hija y sé que mi mamá quería decirle a Jenicka la verdad. Solo que no era el tiempo indicado. Cuando mi mamá murió, ella (Jenicka) solo tenía 15 años, no estaba lista emocionalmente”.

Chiquis Rivera se mostró segura de que su madre velaba por el bienestar emocional de su hermana menor, por eso tomó la decisión de guardar silencio para hablarlo después con madurez, “Pero yo sé que mi mamá lo hubiera dicho... esto pasó y enfrentémoslo”. La cantante ya no se refirió a Jenni como la persona pública que era, sino como una mujer real y como la madre que las crió.

“Sí, mi mamá no está aquí para defenderse pero para eso no se necesita defender. Y yo estoy para respaldar a mi hermana porque eso es lo que mi mamá hubiera esperado. Mucha gente no sabe lo que ha pasado Jenicka, yo lo he vivido con ella y eso le afectó mucho y no juzgamos a mi mamá porque solamente ella sabe qué es lo que estaba pasando en ese entonces”.

Chiquis también remarcó que lo que vivió Jenicka es algo que varias personas enfrentan y que el exponerlo hará que muchos se identifiquen con ella y puedan sobrellevarlo de la mejor manera. Jenicka quería compartirlo con el público para sanar y ayudar a salir adelante a otras personas detrás de la pantalla.

“Sabíamos que iba a haber gente que iba a decir cosas negativas. Porque al fin del día Jenicka está ayudando a muchas personas, yo he visto los comentarios. Por un año y medio Jenicka sufrió depresión, ansiedad y muchas cosas”.

Por su parte, Johnny López le dedicó en su cuenta de Instagram palabras de apoyo, cuando Jenicka hizo público que eran medios hermanos. El menor de los hijos de la Diva de la Banda escribió, “Te quiero mucho”.

Durante esos días, la primogénita de Jenni Rivera también externó su respaldo hacia Jenicka con algunas historias en Instagram. “La verdad te hará libre. Te apoyo chica, estoy muy orgullosa de ti”, escribió.

“Ella sigue siendo mi hermana y su padre sigue siendo Juan López y eso nada lo va a cambiar, porque él la crió”.

Justamente cuando se cumplieron 10 años desde la muerte de Jenni Rivera, Jenicka López dio a conocer a través de su podcast de YouTube cómo se enteró de que su papá, Juan López, no es su padre biológico. Y narró cómo la Diva de la Banda se llevó a la tumba este secreto, por lo que ella tuvo que darse a la tarea de investigar de quién es hija.

Las inquietudes de Jenicka comenzaron cuando se le ocurrió hacerse el examen de ADN para conocer su origen étnico. Fue entonces que obtuvo sus resultados y los comparó con los de su hermano Johnny y se dio cuenta de que no coincidían. Pronto la más pequeña de las hijas de Jenni Rivera intentó dejar de lado este tema, pues ella pensaba que su papá sí era Juan López; no obstante, reveló que en su familia siempre existió el rumor de que alguno de los hijos de Jenni no era del padre que ella decía.

Poco a poco Jenicka se volvió más observadora y revisó con lupa cada una de las características que no comparte con sus hermanos, como el hecho de que son extrovertidos y ella no, o que siempre se sintió distante de ellos.

Para no seguir viviendo con la incertidumbre, Jenicka y Johnny decidieron realizarse un examen de ADN juntos para corroborar si eran hermanos del mismo padre y madre. Pero los resultados arrojados develaron que son medios hermanos y solamente comparten a su mamá. El mundo se le vino encima a la joven, pues al confirmar que Juan López no era su padre biológico, no tenía ni idea o alguna pista sobre quién podría serlo.

Con el apoyo de sus hermanas, familiares y demás personas, Jenicka comenzó a investigar sobre su ascendencia. Únicamente dio a conocer que el hombre es de Puerto Rico y por motivos de privacidad no dio más información sobre su identidad, además de que él tampoco sabe que tiene una hija.

Finalmente otra de sus hermanas, Jackie Rivera, rompió el silencio y respaldó la decisión de Jenicka al hacer pública su historia y experiencia.

“Creo que mamá no tenía nada que defender. Ella no hizo nada mal, sé que mi mamá quería hacer las cosas bien. Dios le dio un propósito a Jenicka y ella tenía que liberarse, sanar y ayudar a los demás”.

Sobre los hijos de la intérprete de Mariposa de Barrio, se sabe que tuvo a Chiquis, Jacqie y Michael con José Trinidad Marín, mientras que sus hijos menores, Jenicka y Johnny fueron fruto de su matrimonio con Juan López, pero ahora queda descartada esa información y Johnny sería el único hijo engendrado con Juan.

