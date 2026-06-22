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Entregan Línea 2 del Metro CDMX pero sin Chabacano: ¿Cuándo abrirá la estación con conexión a la Línea 8 y 9?

Las autoridades explicaron que las remodelaciones beneficiarán a los usuarios y aclararon que muy pronto reanudará servicio la estación faltante

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Clara Brugada entregó las obras de remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)
Clara Brugada entregó las obras de remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México entregó las obras de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Luego de reprogramar en dos ocasiones el evento, Clara Brugada acudió a la estación Tasqueña para encabezar la conclusión de las obras de remodelación de la línea azul; el proyecto empezó en febrero y fue hasta este 22 de junio que se dio por finalizada la intervención.

Sin embargo, la estación Chabacano se mantiene cerrada y sin servicio al público, lo que generó una serie de reacciones entre los usuarios, pues aunque entregaron las obras finalizadas, aún están realizando trabajos de obra civil en la estación que transborda con la Línea 8 y 9.

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Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, reveló la fecha en la que la estación Chabacano reanudará operaciones. Durante el recorrido a las nuevas instalaciones, la mandataria compartió que ya se tiene una fecha para la estación reanude operaciones.

¿Cuándo abre la estación Chabacano de la Línea 2?

Entregaron las obras de remodelación de la Línea 2 (Jefatura Gobierno CDMX)
Entregaron las obras de remodelación de la Línea 2 (Jefatura Gobierno CDMX)

De acuerdo con la mandataria, ya se tiene programado que la estación Chabacano de la Línea 2 reanude servicio al público, se espera que para el martes 23 de junio restablezca su servicio en su totalidad; abrirán el transborde a la Línea 9 y las escaleras hacia la Línea 2.

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De manera breve, la mandataria explicó:

El día de mañana se abre la estación Chabacano al público”, explicó en rueda de prensa.

Con la reapertura de Chabacano, la única estación que estará sin servicio será Zócalo/ Tenochtitlán, esto debido a la realización del FIFA Fan Fest.

Con la entrega de las obras, la jefa de gobierno reinauguró cuatro estaciones de la Línea 2 con una inversión de dos mil 200 millones de pesos; la intervención no solo renovó espacios físicos, sino que aumentó la flota operativa de trenes.

Esta fue la inversión para la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX

Del total ejercido, el 64% se destinó a mantenimiento mayor de vías, trenes, sistemas eléctricos, cárcamos y videovigilancia, es decir, más de $1,418 millones, de acuerdo con el director general del Metro Adrián Rubalcaba Suárez. Ese gasto permitió recuperar siete trenes adicionales en la Línea 2.

Con esa incorporación, la flota operativa pasó de 28 a 34 unidades. El cambio mejora la frecuencia de servicio para el millón de usuarios diarios que se mueve por ese corredor.

Las estaciones reabiertas este lunes son:

  • Tasqueña
  • General Anaya
  • Ermita
  • Portales.

En conjunto reciben a 105,000 usuarios al día. La intervención en la Línea 2 no se concentró en acabados ni en imagen urbana. Según explicó Rubalcaba, la mayor parte del dinero fue para mantenimiento mayor de infraestructura y equipo rodante, además de sistemas eléctricos, cárcamos y videovigilancia.

La obra también incluyó la renovación física de 19 estaciones en distintas líneas. El secretario de Administración y Finanzas Juan Pablo de Botton Falcón detalló que de los $2,200 millones totales, $1,500 millones provinieron del gobierno federal. Esos recursos fueron asignados a la Ciudad de México como sede del Mundial 2026 a través del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras.

Los $700 millones restantes los aportó el gobierno capitalino. Brugada sostuvo que el apoyo federal se canalizó por completo al Metro porque, dijo ante los asistentes, “El Mundial durará unas semanas. El Metro seguirá moviendo a millones de personas todos los días”.

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