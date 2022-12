Siempre Reinas: Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera rechazaron una segunda temporada

"Siempre Reinas" no contará con ninguna de sus integrantes, pues Laura Zapata, Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Lucía Méndez se negaron a estar en una segunda temporada (Netflix)

Luego de que las integrantes de Siempre Reinas no lograron mantener una buena relación tras terminar de firmar el programa y, por el contrario, existe una advertencia de demanda por parte de Lucía Méndez, Laura Zapata destapó que ninguna aceptó hacer la segunda temporada.

Laura Zapata, Lucía Méndez, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel protagonizaron la primera temporada de Siempre Reinas, programa de telerrealidad en el que compartieron cómo son sus vidas al ser consideradas de las actrices con mayor reconocimiento en México a sus más de 30 años de carrera.

Pese a que las cuatro comparten varias características, Laura y Lucía tuvieron fuertes roces por sus personalidades tan similares, estos encuentros llegaron al punto en que la protagonista de Colorina advirtió que demandará a la hermana de Thalía por haber lastimado de tal forma su imagen.

Lucía Méndez fue la primera en dar a conocer que no sería parte de la segunda parte de este proyecto debido a los roces que tuvo con sus compañeras (Netflix)

Asimismo, Méndez anunció que emprenderá acciones legales contra Sylvia por sumarse a las críticas de Zapata en su contra.

Todo esto causó que la relación entre las cuatro se viera totalmente rota, por estas mismas razones, Lucía informó que decidió declinar la invitación de Netflix para hacer la segunda temporada de Siempre Reinas, pero no fue la única, pues todas habrían hecho lo mismo.

En un encuentro con la prensa Laura Zapata declaró que ninguna quiso volver al programa, pues la producción forzosamente quería a las cuatro actrices y no todas estaban de acuerdo con volver a trabajar juntas.

“Se iba a hacer una segunda temporada en el mes de febrero, pero definitivamente Sylvia, Lorena y yo decidimos que cada quien tiene mucho trabajo gracias a Dios y afortunadamente, decidimos declinar la invitación. Netflix quería a las cuatro integrantes, la verdad, qué flojera”

La villana de telenovelas agregó que por ahora no puede hablar de Lucía debido a la advertencia que lanzó, pues prefiere tener cuidado de lo que dice para prevenir próximas peleas legales.

También enfatizó que tanto ella como Pasquel y Lorena tienen extensas carreras dentro del espectáculo y continúan trabajando, por lo que no necesitan de “dimes y diretes” para que el público siga hablando de ellas, dejando claro que no considera a Méndez igual que ellas.

Las actrices están seguras de que seguirán con "Siempre Reinas", pero no han acordado de qué forma lo harán (Instagram/@sylviapasqueloficial)

Cabe recordar que la intérprete de Corazón de Piedra semanas atrás utilizó el mismo argumento para defenderse de los comentarios que Zapata y Pasquel hicieron en su contra, esto antes de lanzar la carta de advertencia de demanda.

Inclusive, la histrionisa señaló que no hay forma en que ella pueda reconciliarse con la protagonista de Marienela porque puede existir el riesgo de “tropezarse con la misma piedra” y volver a tener los mismos conflictos que tiene hoy.

“¿Fumar la pipa de la paz?, ¿yo con quién? No, mi amor, ¿qué no me conocen? Cuando digo ‘se acabo’, se acabó; ‘no me interesa’, no me interesa. Nosotros no debemos olvidar del camino que venimos porque sino volvemos a tropezar con la misma piedra”, dijo Zapata a la prensa.

A pesar de que ya no habrá una segunda temporada de Siempre Reinas, Laura dejó entrever que las integrantes continuarán este proyecto por su cuenta, sin Netflix y Lucía Méndez. Las actrices planean lanzar su propia puesta en escena o sacar una nueva canción, pues el tema No me importa tuvo mucho éxito en su público, pero hasta el momento continúan en pláticas porque las tres tienen agendas apretadas.

