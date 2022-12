Peleas familiares de los famosos que darán de qué hablar en 2023: el distanciamiento de Anel Noreña y Marysol a Alfredo Adame vs sus hijos

Las peleas familiares de las estrellas 2022 (Foto: Infobae México/ Jesús Avilés)

Rumbo al cierre de fin de año, las polémicas en el mundo del espectáculo no se frenan ni por las fiestas decembrinas. Aunque Navidad suele ser una de las épocas donde las reconciliaciones y la paz son sentimientos que se comparten en miles de familias mexicanas, existen otras que dan tregua y más cuando se trata de las conformadas por famosos o importantes dinastías.

El año 2022 fue testigo de reconciliaciones pero sobre todo de las peleas familiares de las estrellas más virales o inesperadas, corriendo con la mala suerte de no poder mantener en privada cada una de las disputas internas, pues al ser figuras públicas suele ser más fácil que se ventilen los pequeños y grandes roces.

Las redes sociales han sido una pieza clave en las polémicas de este año, pues lo que antes solía ser una guerra mediática de contestaciones ante los medios tradicionales de comunicación -sobre todo ante las cámaras de televisión-, ahora suelen ser lives en Instagram y TikTok.

Bajo este panorama, te presentamos las peleas familiares de las estrellas mexicanas que cautivaron y paralizaron a la audiencia debido a cómo sucedieron, el renombre de los famosos o incluso a lo “patético” que para algunos llegó a ser el motivo que detonó el conflicto.

Alfredo Adame contra sus hijos

La relación ha sido mala durante varios años (Fotos: instagram)

El ex actor de Televisa se convirtió en una de las celebridades más virales de los últimos años debido a los constantes conflictos que ha llegado a tener con otras celebridades e incluso con gente no famosa -como su pelea en periférico-. Sin embargo, el 2022 marcó un nuevo episodio que ha marcado su carrera profesional y vida personal: el duro distanciamiento con sus hijos.

El 17 de enero, Alfredo Adame habló en específico de su separación de Mary Paz Banquells, con quien procreó a Sebastián, Alejandro y Diego, hijos con los que el actor no lleva una buena relación desde hace algunos años y que en este año han hecho de su historia un drama familiar en televisión, revistas e internet.

“Precisamente ahorita ya en febrero empiezo a cerrar ese asunto. Ya estamos divorciados, ya sólo queda la división de bienes, que no le toca nada porque estamos casados por bienes separados y ella nunca puso un peso partido por la mitad y lo de la pensión arreglarlo”, expresó el también político sobre lo que solo sería el inicio de un año con todo menos familia.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Así no es mi sangre”, expresó el histrión siendo una de las declaraciones más fuertes hechas por él en televisión.

El actor los quitó de su testamento (Fotos: Infobae // Instagram @marypazbanquells_oficial)

Entre dimes y diretes que continuaron con la misma temática entre ambos bandos llegó junio. El villano de la telenovela Dos Hogares aseguró que había buscado contacto con sus hijos antes de entrar a Soy famoso, ¡sácame de aquí! y aunque en su momento no se pudo concretar un encuentro, después de que salió victorioso del reality está dispuesto a intentar nuevamente reconciliarse, algo que solo quedó en eso, un intento.

“Por supuesto que voy a arreglar el asunto con mis hijos, nada más con ellos (...) Yo estoy puesto. De hecho, antes de irme les mandé un mensaje si querían nos reuníamos, nada más que no cedieron y yo salí de prisa”, comentó para TV Azteca.

Sin embargo en ese mismo mes del Pride, su hijo Sebastián -quien en ese momento confesó que era gay- se negó a entablar una reconciliación con el famoso debido a que consideraba que era un intento público de limpiar su imagen ante las malas rachas que lo acechaban.

“Si quiere algo, que sea en privado, lejos de la cámara. Yo no voy a andar haciendo un Big Brother con algo que se supone que tenemos que ver (él y yo)”, expresó el hijo del actor.

El panorama el resto del año continuó en lo mismo, agregando de manera constante ataques en contra de sus tres hijos así como incluso de su ex esposa, Mary Paz Banquells. A días de que el 2022 termine, Alfredo Adame tachó a sus hijos de “malagradecidos” y aseguró que los sacó del testamento.

Aún así, el ex actor asistió a la marcha LGBT+ en la Ciudad de México (Foto: Instagram/alfredoreacciona)

“(No les voy a dejar) nada en lo absoluto; para la gente malagradecida, nada. Cada día que pasa me doy más cuenta de todo lo que hicieron la mamá (Mary Paz Banquells) y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada ellos, ni volverlos a ver”, expresó para la revista TVyNovelas.

‘El Príncipe de la Canción’ y una familia en pedazos

La polémica en la dinastía de José José continúa y no parece tener un final “feliz”, pues a pesar de que El Príncipe de la Canción falleció el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años de edad, a causa de complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía, las constantes peleas públicas entre sus hijos han demostrado la fractura familiar que su ausencia ha causado.

A tres años de su sensible fallecimiento, las polémicas que las familias de sus dos matrimonios han enfrentado van desde los temas de herencia hasta incluso el cuestionarse de manera pública el qué pasó con los restos del cantante, pues el primer acuerdo fue incinerarlo y repartir las cenizas en dos, motivo por el que al pasar el tiempo incluso se rumoreó que la parte de que quedó en Estados Unidos estaba más que en el olvido.

La exesposa del cantante aseguró que fue su hija quien se alejó (Instagram)

Aunque el panorama se ha mantenido tenso sobre el mismo tema, a días de cerrar el 2022 un distanciamiento inesperado sacudió a la familia de Anel Noreña y la historia que todos conocían: se distanció de su hija Marysol Sosa. El inicio fue porque la misma exesposa de José José fue quien señaló de forma contundente que no le permitirá que ella utilice el nombre del intérprete de El Triste para la creación de una bebida alcohólica.

“Parte de mi herencia, es la marca, el nombre y todo lo que conlleva, ella no me ha dicho nada, pero no sé nada de ella, tú porque me lo estás diciendo ahorita, pero yo creo que se va a meter en un problema, porque el nombre es mío”, comentó durante una emisión del programa Todo para la mujer con Maxine Woodside.

Para el 21 de diciembre la actriz y ex modelo mexicana dio una declaración aún más contundente: habló ante las cámaras de Ventaneando sobre los problemas familiares que atraviesan actualmente y destacó que, en efecto, su hija habría sido la que decidió alejarse de ella.

“Porque no es que nos reconciliemos con Marysol, porque ya Marysol dijo que tiene su familia y qué bueno, bendito dios, yo -no diario- cada mes le mando un bonito recado. Podrá ser ahora por esto de la Navidad, pero no me ha contestado”, mencionó.

Los Rivera

La familia no ha podido superar sus problemas a 10 años de la muerte de Jenni Rivera (Foto: Instagram/@jenniriverafashion)

La ausencia de Jenni en el resto de su famosa familia ha generado desde hace más de 10 años conflictos mediáticos que ni el paso del tiempo ha podido arreglar. En este 2022 se sumaron nuevas acusaciones, acciones legales e incluso distanciamientos inesperados entre sus hijos, sus hermanos o hasta sus padres.

En marzo Juan Rivera escribió una carta abierta a su hermano Lupillo en Instagram, lo que causó que nuevamente la familia avivara sus peleas, pues hubo respuestas y explicaciones por parte de los familiares de la Diva de la Banda a sus sentimientos.

“¿Le guardo rencor? No sé, hay veces que digo que no y hay veces que creo que sí. Lo que sí sé, es que tengo miedo (de) verlo, no sé cómo reaccionaría yo. Cómo cambian las cosas, antes, sin pensarlo, hubiese entregado mi vida defendiendo a mi hermano,mi sangre. Es feo saber que ya no te sientes así por alguien. Es feo pensar que ya no sabes si hay más amor o coraje”.

Asimismo, Rosie Rivera reaccionó a la publicación con un comentario en el que expuso su sentir al leer lo escrito por su hermano. Confesó que le dolió el conocer lo que piensa Juan acerca del Toro del Corrido, pero se mostró de acuerdo con lo expresado.

Por otro lado los ataques a Chiquis Rivera por el tormentoso pasado con su madre y lo que ha pasado con sus hermanos y tíos no han frenado, pues entre más gana terreno en el regional mexicano, más se le ha señalado tanto por su dinastía como por los fans de su madre, quienes no perdonan lo que ocurrió entre ellas y fue el motivo por el que quedó fuera de su testamento.

Las Pinal

Fotos: Getty Images

El homenaje en vida a la última diva del Cine de Oro mexicano provocó un supuesto “mal entendido”, que ante la mira pública se trató de una discusión, que si bien no pasó a mayores, generó más morbo entre los fans que incluso el mismo musical presentado en Bellas Artes.

La hija de Sylvia Pasquel fue la única integrante de la llamada “dinastía Pinal” que se presentó en un número especial para la ocasión y, aunque Alejandra Guzmán sí acudió y estuvo presente todo el tiempo al lado de su famosa madre, la rockera no fue parte de ningún performance sobre el escenario.

“Pues a mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer, porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer como artista, como madre, como lo que te conozco”, expresó la cantante de 54 años.

Esto generó dimes y diretes entre las hermanas, sin embargo el tema no trascendió a las declaraciones que ambas se dieron, aunque el panorama podría cambiar debido a las complicaciones de salud que Silvia Pinal tiene de manera constante.

Los Fernández

La bioserie no autorizada provocó conflictos en la dinastía STAR PRODUCTIONS

Aunque la unión sí los caracterizó debido al apoyo que todos dieron sobre la bioserie no autorizada que Televisa Univision realizó sobre Vicente Fernández, los aparentes secretos oscuros retomados por Juan Osorio en El Último Rey: el hijo del pueblo y sus dos temporadas generaron encontronazos entre algunos de sus miembros.

Cómo fue el caso de Vicente Jr. con algunos temas del hermano menos conocido del Charro de Huentitán, Gerardo, o las veces que Alejandro Fernández hizo su nombre tendencia por su peculiar estilo de vestir.

Thalía y Laura Zapata

Aunque en más de una ocasión se ha discutido de forma pública si las medias hermanas mantienen una buena relación o no, lo que es una realidad es que la villana de telenovelas confirmó que había bloqueado a la cantante después de solicitarle apoyo para frenar su pelea con Yolanda Andrade.

Fotos: Instagram @laurazapataoficial / @thalia

“Sí, cómo no, (la bloqueé) de nuestros chats personales claro que sí, de mi teléfono claro que sí. ¿Por qué voy a estar dolida? Nada más veo quién es quién, no estoy dolida, digo ‘ese me gusta y ese no me gusta’ y ya, ‘con este me llevo, con este hablo y este, pues me voy’”, confesó Zapata ante diversos medios de comunicación.

