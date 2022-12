AMLO agradeció “de todo corazón” al dictador Díaz-Canel por el envío de 500 médicos que México tendrá que pagar

AMLO informó que recientemente habló con el dictador de Cuba, Díaz-Canel, para agradecerle “de todo corazón” el envío de 500 médicos (Foto: Archivo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que recientemente habló con el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para agradecerle “de todo corazón” el envío de 500 médicos especialistas, pues dijo, antes en México “casi no había consultas”.

Este jueves 29 de diciembre, durante su tradicional conferencia de prensa matutina, el mandatario anunció que el pasado martes platicó con Díaz-Canel por teléfono, donde aprovechó para agradecer “lo mucho que ha ayudado a México” tras la contratación de personal de salud cubano.

“Nos ha ayudado mucho, mucho, y se lo agradecemos de todo corazón a Cuba, acabo de hablar con Díaz-Canel por teléfono, conversamos y le agradecí porque nos han enviado 500 especialistas”

AMLO indicó que con la llegada de los médicos cubanos el país ha ido avanzando en el tema de salud (EFE/José Méndez)

En su participación, el jefe del Ejecutivo federal indicó que con la llegada de los médicos cubanos el país ha ido avanzando en el tema de salud, ya que, dijo, antes no se tenían los suficientes especialistas para atender a los mexicanos.

“Así es como hemos venido avanzando, para que tengamos todos los especialistas (...) Casi no había consultas que daban especialistas, o que los pacientes necesitaban especialistas, no se daban consultas, porque no se tienen especialistas”, manifestó.

Información en desarrollo

