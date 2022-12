Cómo se encuentra Mónica Dossetti a cinco meses de la brutal agresión que sufrió a manos de su hermano

José Dossetti no podrá comunicarse con su hermana por ningún medio (Foto: Archivo)

Fue en julio de este 2022 cuando se dio a conocer que Mónica Dossetti fue agredida por su hermano, José Dossetti, gracias a un video que se difundió en redes sociales, en el que se observa cómo el realizador de televisión agrede físicamente a la actriz recordada por sus papeles en algunas telenovelas, principalmente producidas por Emilio Larrosa.

Quién es Federico Zapata, el integrante expulsado de Los Caligaris por comentarios sobre México La banda tiene éxitos como Que corran, Kilómetros, Añejo y Todos Locos, además se ha presentado varias veces en este país VER NOTA

El caso causó indignación pública, pues además de la evidente violencia familiar, el hecho de que la actriz de 56 años padezca esclerosis múltiple que la mantiene en silla de ruedas, por lo que no pudo hacer nada para defenderse, desató crtíticas contra su hermano.

Pese a que la actriz llevaba muchos años alejada de los reflectores debido a la enfermedad degenerativa que padece, la que no le permite llevar una vida independiente, el público la recordó al viralizarse el video del maltrato, especialmente por su papel de “Greta” en la exitosa telenovela El premio mayor, protagonizada por Carlos Bonavides y Laura León.

Tras aparecer en diversas telenovelas de Televisa, la actriz abandonó los escenarios para mantenerse resguardada ante su estado de salud (Foto: Twitter/@CarLon_2020)

El escándalo desatado por el periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4″ -quien compartió en redes el video captado con una cámara escondida en el domicilio de la actriz-, llegó hasta las autoridades, quienes tomaron medidas contra José Dossetti interponiendo una orden de restricción.

Quién es Bellakath, la estudiante de la UNAM que se hizo famosa por “Gatita” La llamada “promesa mexicana del reggaetón” fue señalada de plagiar uno de sus temas más conocidos VER NOTA

Y es que a pesar de que vivían juntos y ella dependía de él, José tuvo que abandonar la casa por la violencia ejercida contra la actriz y de este modo asegurar el bienestar de Mónica. Cabe destacar que la resolución dependió de las autoridades, pues ni la ex estrella de telenovelas ni su familia querían interponer alguna denuncia.

Cuando el escándalo explotó contra el realizador, éste compartió su sentir ante las cámaras de Venga la alegría, donde narró cómo se fue dando la dinámica familiar en la que terminó por golpear a su hermana e incluso por amagar con estrangularla.

Mónica Dossetti fue golpeada por su hermano, quien a los pocos días de exponerse el video contó cómo era la dinámica familiar (Foto: @Twitter @c4jimenez)

José mencionó que la labor de ser cuidador de una persona enferma no es nada sencilla y ahondó en algunos de los problemas que llegó a tener por estar a cargo de su hermana.

Franco Escamilla confesó que recibió amenazas de muerte por defender a Platanito El comediante Franco Escamilla señaló que sí se puede hacer comedia de todos los temas, pero que es un tema subjetivo entre el sentido común del comediante y de la persona que escucha el chiste VER NOTA

“Antes era cuidada por mi mamá que lo hacía en su casa con mucho amor y la tuvo por cuatro años o más, pero mi mamá es una señora de casi ochenta años que usa bastón y oxígeno. Mónica tiene esclerosis y su condición es difícil porque hay que atenderla en muchos casos”, explicó el cineasta.

“Su condición es difícil, es degenerativa y es progresiva. Hay medicinas que cuestan 25 mil pesos mensuales y son cuatro dosis, una a la semana. Hace unos cinco años que Mónica no tiene un tratamiento para su enfermedad, pero a Mónica le fallan a veces las ideas también y eso lo van a constatar porque está en análisis y cosas con la Fiscalía”, dijo a finales de julio pasado.

Elementos de la Fiscalía acudieron en su momento a la vivienda de los Dossetti, tras ello dictaron una orden de restricción para José Dossetti (Foto: Archivo)

Ahora, a cinco meses del revuelo, se han dado a conocer las condiciones en que actualmente vive Mónica Dossetti. La información fue brindada por el periodista Sebastián Reséndiz, reportero del programa Hoy, quien dijo que gracias a unos vecinos de la familia Dossetti pudo conocer que la orden de restricción en contra de José continúa y que ahora ella vive con sus hermanas tranquilamente.

Además de que no se han vuelto a escuchar gritos ni nada parecido en el domicilio que en su momento fue inspeccionado por elementos de la policía.

“Me puse en contacto con vecinos de esa colonia y me cuentan que ya no se han escuchado gritos, que continúa la restricción del hermano de Mónica Dossetti para acercarse a la casa, él no puede ingresar”, contó Reséndiz en el programa matutino de Televisa.

El realizador reside en el inmueble donde se encuentra su casa productora, según el programa Hoy (Fotos: Captura Venga La Alegría, Instagram/@famomexnti)

Asimismo, el reportero mencionó que José Dossetti se encuentra tomando terapias de conducta y vive en la casa productora de su propiedad.

“Sigue viviendo él en su casa productora, en ese inmueble vive y él está acudiendo de manera periódica a sesiones en Neuróticos Anónimos para estas terapias y también a la Fiscalía, que no han dejado de vigilar el estado de Mónica, ella vive con sus hermanas y está muy bien por lo que me contaron”, finalizó el periodista.

SEGUIR LEYENDO: