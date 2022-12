“¡De piedra!”, esta interpretación de canción de Amanda Miguel hizo que niño se hiciera viral

Niño cantando canción de Amanda Miguel se hizo viral (Captura de pantalla)

Un niño en su triciclo cantando “Castillos” de Amanda Miguel se hizo viral en redes sociales por la singular forma en que estaba interpretando el éxito al momento de ser grabado.

La usuaria de TikTok @_bgmarian fue quien subió el particular video del niño que se desgarra por dentro al cantar una parte de la canción que dice: “¡De Piedra!”, mientras hace gesticulaciones de sufrimiento y ademanes con ambas manos.

“No quiero mas castillos en el aire. Ni reyes que lastiman sin piedad. Mi rey era un monstruo de piedra. Con el corazón de piedra. Su amor siempre fue mentira. Castillos que hoy son ruinas”, dice la letra de desamor.

El tiktok se hizo viral debido a la genuina interpretación de sufrimiento que estaba haciendo el menor, pues logró una reacción totalmente contraria (de risa y alegría) entre los internautas y su propia hermana.

Y es que fuera de reírse de su “dolor”, causó gracia que un niño de aproximadamente 10 años interpretara una canción que no es ad hoc a su edad o sus vivencias.

Como se puede ver en el breve video, la hermana graba al niño desde la puerta de su casa y se le oye tratando de reprimir su risa. Tras varios segundos de verlo lo llama: “¡Chucho!”. El menor al percatarse de que estaba grabando se carcajea al igual que la joven.

El video ya cuenta con 13.9 millones de visitas, así como miles de reacciones y comentarios en apenas un día de estar en TikTok. Además, el video fue resubido a otras plataformas como Twitter y Facebook en donde acuñó más reproducciones.

“Ni Amanda Miguel le puso tanto sentido como él”, “jajaja chucho me representa cuando hay una canción que me llega, aunque nadie me haya echo nada hajajaj”, “Yo no se ustedes pero yo quiero salir de peda con chucho”, fueron algunas respuestas que recibió el video.

TikTok (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Este sería uno de los varios videos que ha subido su hermana de él, en donde aparece bailando, corriendo o reaccionando con espontaneidad e inocencia.

Por otro lado, “Castillos” es una de las canciones más famosas de Amanda Miguel, una cantante argentina que se nacionalizó como mexicana. En enero de este año, su esposo y colega de composición, Diego Verdaguer, falleció en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos, por secuelas de COVID-19.

Tras la muerte de su esposo, aseguró que enfrentaría la realidad y que volvería a escribir para lanzar su nuevo sencillo, Cariño Mío, la cual está dedicado a él. El estreno se hizo el pasado 25 de noviembre.

“Castillos”, una de las canciones más famosas de Amanda Miguel, la cantante argentina que se nacionalizó como mexicana. (Foto: Instagram/@yoamandamiguel)

Otros videos virales de TikTok

Hace unos días también se hizo popular en Internet la reacción de un hombre al recibir una taza en un intercambio de regalos navideños. Claramente él esperaba que fuera algo más y que estuviera a la altura del costo acordado que era de 500 pesos.

“¿Una taza o qué? ¿Es broma o qué?” preguntó el hombre de alrededor de 50 o 60 años mientras miraba incrédulo e indignado el obsequio.

Debido a ello el video del hombre se hizo popular, ya que supuestamente representaría la reacción que muchas personas reprimen al abrir regalos que no están acorde a lo establecido en el intercambio.

