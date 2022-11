Alfredo Adame llegó a un acuerdo económico con sus agresores tras golpiza

(Foto: Instagram/@adamereacciona)

Tras sufrir una fuerte golpiza a las afueras de su domicilio en Fuentes de Tepepan el pasado 28 de septiembre y tener que someterse a una cirugía por las fracturas causadas en su rostro, Alfredo Adame anunció que llegó a un acuerdo económico con sus agresores.

Fue durante una entrevista con Venga la Alegría donde el exconductor de Hoy aclaró los hechos e informó que las personas acusadas podrán llevar a cabo su proceso en libertad.

“La verdad yo no le quiero hacer daño a nadie, ellos decían o imploraban que su familia. Uno de ellos acaba de tener un bebé, mi intención nunca ha sido dañar a la gente, pero no tengo el corazón para hacerle daño a la gente”, comenzó a decir.

En cuanto a la cifra monetaria en la que quedó estipulado el acuerdo compensatorio, Adame no quiso adentrarse mucho, pero aseguró que fue algo meramente simbólico a comparación de todo lo que ha gastado durante este proceso legal

“No es ni el 10% de lo que ha costado esto, prácticamente fue para mis chicles”, destacó.

¡Alfredo Adame llegó a un acuerdo económico con sus agresores para que lleven su proceso en libertad! 😱🚨📺 #VLA #RetosQuieroCantar pic.twitter.com/kmNWPqXps9 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 15, 2022

Cabe recordar que en días anteriores el famoso había asegurado que él no estaba dispuesto a ningún tipo de negociación con los hombres que presuntamente le dejaron cuatro fracturas en el rostro y una seria lesión en el ojo.

“Yo no llego a ningún arreglo a menos que esté garantizada mi seguridad que es lo que me importa y que se haga la reparación del daño. No me importa la reparación del daño, ese no es el problema”, señaló durante un encuentro con los medios.

Alfredo Adame pidió cárcel para Platanito tras broma sobre Debanhi Escobar

Además de su situación personal, Alfredo Adame no dejó a un lado su controversial faceta y, desde su cuenta de Instagram, arremetió contra Platanito después de que hiciera un chiste de mal gusto sobre el feminicidio de Debanhi Escobar.

El “chiste” se difundió en redes sociales a través de un TikTok que publicó el usuario @yosoylazapien. En este observa a Platanito decir:

“Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam*s”, dijo, mientras se escucha a una mujer que está cerca de quien graba decir: “Ay, noo, noo”, y al fondo la risa del acompañante del “comediante”.

(Foto: Especial)

“Güey, ¿De dónde era Debanhi?”, continuó preguntando en su sketch. “De Monterrey”, le responden las personas del público. “¿Cómo murió?”, preguntó nuevamente el sujeto vestido de payaso con peluca color magenta.

Ante esto, Alfredo Adame no se quedó callado y pidió que se tomaran acciones legales en contra del comediante por ese tipo de comentarios.

“Hay descerebrados que nunca aprenden, se acuerdan de la cruel broma donde fallecieron 49 menores en la guardería ABC de Hermosillo?, cárcel para este im..”, colocó.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas coincidieron con la opinión de Adame respecto a esta situación.

“Así es! Ayer estaba viendo que los padres de Debanhi están muy lastimados por esta burla al igual que la vez pasada con los bebés, ojalá y ya lo pongan en su lugar por que eso no se hace. Es indignante lo que este tipo hace”. “Que se puede esperar de gente sin talento y sin escrúpulos como lo es ese señor, lo hace para poder levantar el rating porque no tiene pa’ donde mas hacerse. No se vale y no es correcta revictimizar a una persona”, escribieron

