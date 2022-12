Talina Fernández y Pati Chapoy confesaron toda la verdad detrás de su “rivalidad”

Pati Chapoy tiene 73 años mientras que "La Dama del Buen Decir" cumplió 78. (Captura YouTube: Ventaneando)

Talina Fernández y Pati Chapoy siguen siendo consideradas como dos de las comunicadoras más importantes del país gracias a sus años de trayectoria y su permanencia en televisión. Y es que ambas lograron destacar en la industria del entretenimiento con sus respectivos programas de espectáculos convirtiéndose en las favoritas del publico. Sin embargo, durante años estuvieron envueltas en una supuesta rivalidad cuyo trasfondo por fin quedó al descubierto.

Daniel Bisogno se lanzó contra Ricardo Peralta y el ganador de MasterChef acusó racismo Conocido también como “Pepe”, el creador de contenido se alzó con el primer lugar en el reality show gastronómico, pero su triunfo no fue del agrado del polémico conductor de Ventaneando VER NOTA

Fue durante una emisión de Ventaneando donde las conductoras se sentaron frente a las cámaras para sincerarse sobre la situación que enfrentaron en su juventud. Sin profundizar en detalles, la exparticipante de la segunda temporada de MasterChef Celebrity aseguró que nunca tuvo algún problema con la titular del programa de TV Azteca y todo se generó porque eran competencia directa, pues ella estaba en Televisa.

La célebre periodista y conductora estuvo al frente del matutino de Televisa durante sus primeros años. (Captura: Youtube/MasterChef México)

“Tantos años nos contemplan, Chapoy. Y nos hicieron que fuéramos enemigas porque tu [estabas] en una tele, yo en otra tele... de ninguna manera, no se pudo [...] Nos hemos querido y respetado siempre”, comentó la ex conductora de Hoy.

Su supuesta rivalidad que en realidad era competencia comenzó a finales de la década de los 90, cuando el matutino Hoy ganó popularidad entre la audiencia mexicana con Talina Fernández como conductora principal. Y es que su manera de tratar temas del espectáculo conquistó al grado de ser considerada como La Dama del Buen decir.

La conductora no ha dejado "Ventaneando". (Foto: Instagram/@chapoypati)

Mientras tanto, Pati Chapoy estaba luchando por posicionar Ventaneando como el programa de espectáculos por excelencia con entrevistas y exclusivas juntos a Pedrito Sola, Juan José Origel y Martha Figueroa. Al final lo consiguió, pues el proyecto de TV Azteca se ha mantenido al aire durante aproximadamente 26 años.

“No sé si sea por mi color de piel”: Toñita habló de las posibles razones por las que Ema Pulido la trató mal La exintegrante de “La Academia” vivió fuertes momentos de tensión durante “Las Estrellas Bailan en Hoy” VER NOTA

Por otro lado, las presentadoras recordaron que se conocieron en los pasillos de Televisa Chapultepec, cuando colaboraron en una entrevista. Talina Fernández reconoció que Pati Chapoy hizo ruido en la televisora con su propuesta y obligó a que se modificara forma de tratar temas de espectáculos.

“Me entrevistó en su pared le escribí cositas, era una chiquitina y yo ya tenía bigotes. Pero ahí empezó a hacer un programazo con una opción nueva. Entonces verdaderamente Pati llegó a Televisa y empezó a hacer ruido, o sea no fue como la sombra que pasa y muere. Llegó Pati Chapoy y ya tenía un programa y era una escuincla”, dijo Talina.

Grupo Firme estrenó canción LGBT+ con todo su toque banda: “Una lloradita y el que siga” La nombrada “Banda Fenómeno del Regional Mexicano” lanzó el sencillo “Me Pierde Por Wey”, canción donde Jhonny Caz tomó el mando siendo la voz principal, pues él es integrante de la comunidad VER NOTA

Pati Chapoy regresó el halago reconociendo que su colega fue de las primeras mujeres que comenzó a trabajar en el medio artístico nacional para solventar los gastos de su familia: “Tú eres de las mujeres pioneras que tomó la decisión muy joven para mantener a sus hijos, entre otras cosas, y a ti vigente y feliz y empezaste a trabajar, tú abriste la brecha”.

Talina Fernández durante sus primeros pasos en televisión. (Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

Talina Fernández comentó que su incursión en el medio no fue nada fácil, pues cuando comenzó a trabajar su sueldo no era bueno y no era suficiente para mantener a sus hijos, pero fue persistente: “Yo lo que hice fue irme colando Chapoy, porque cuando llegue a Televisa ganaba... ya ni te cuento”.

Como ejemplo de su situación contó una anécdota que vivió en sus primeras vacaciones, cuando tuvo que aprovechar una oferta en un hotel para poder disfrutar de un merecido descanso en compañía de sus tres hijos: “Ya estaba divorciada y no me alcanzaba el dinero. Mis hijos chiquititos y leo en el periódico: ‘El Hotel Camino Real un adulto y todos los niños que quepan en un cuarto’, entonces dije: ‘Mis amores pónganse la pijama porque voy a manejar toda la noche, nos vamos a Guadalajara’... era aquí en la Ciudad”.

SEGUIR LEYENDO: