José Eduardo Derbez confesó por qué nunca pudo llamar “papá” a Omar Fayad

José Eduardo Derbez lleva una buena relación con Omar Fayad, el esposo de Victoria Ruffo (IG: jose_eduardo92)

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez protagonizaron uno de los romances más polémicos del medio artístico nacional durante la década de los 90 que continúan dando de qué hablar por su boda falsa y su hijo, José Eduardo Derbez. Y es que cuando se separaron surgieron rumores sobre sus acuerdos de paternidad, pues al parecer el comediante mexicano enfrentó varios obstáculos para poder convivir con su hijo.

Luis de Llano reapareció tras nuevas declaraciones de Sasha Sokol: “Estoy feliz” El productor fue acusado en 2022 por abusar de la exintegrante de Timbiriche cuando era menor de edad VER NOTA

Mientras la Reina de las Telenovelas y el creador de XHDRBZ estaban en conflicto, José Eduardo Derbez trataba de forjar un lazo con ambos sin imaginar que tan solo unos años después tendría que aprender a convivir con otra figura paterna, su padrastro. Se trata de Omar Fayad, un político mexicano que durante más de 20 años ha conquistado el corazón de Victoria Ruffo.

José Eduardo Derbez junto a su madre, su padrastro y sus dos hermanastros. (Fotos Instagram: @victoriaruffo)

Muy pocas veces José Eduardo Derbez ha abierto su corazón para compartir cómo vivió su niñez en medio de una separación conflictiva y el matrimonio de su madre, pero durante una entrevista que cedió para Yordi Rosado confesó que construir una nueva familia con el ex gobernador de Hidalgo fue como un respiro.

Famosos al desnudo: del emplumado árbol de Martha Debayle a las pijamas de los Derbez, así se preparan para Navidad Lucero y su hija mandaron un enternecedor mensaje para sus fans, Danna Paola presumió su árbolito lleno de nieve y Maribel Guardia se robó suspiros con su postales navideñas VER NOTA

“Cuando le propuso matrimonio Omar a mi mamá, mi mamá me dijo: ‘Tú y yo somos un equipo, somos unos, pero primero estás tú' y para mí fue... yo quería ver feliz a mi mamá y yo la veía feliz con él”, contó.

Aunque no puso ninguna objeción para que Victoria Ruffo se diera una nueva oportunidad en el amor con Omar Fayad si puso un tema sobre la mesa, de ninguna manera quería que el político mexicano sustituyera a Eugenio Derbez como su padre. Tanto la protagonista de telenovelas como el ex gobernador aceptaron el acuerdo y su catalogaron su relación como una amistad.

Yo tengo un papá, si quieres ausente, si quieres no lo veo tanto, lo que quieras, pero tengo un papá. Entonces siempre fue este rollo de no va a sustituir a mi papá, no quiero que vaya a sustituir a mi papá, ni quiero que me regañe, ni me va a castigar.

Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez. (Fotos Instagram: @victoriaruffo)

Sin embargo, en determinado momento consideró llamarlo ‘papá' debido a la figura que era en su hogar, pues no solo cuidaba de su madre, también estaba al pendiente de su bienestar.

En algún momento lo intenté porque sabía o sentía que para él era como algo también [importante] porque siempre le decía Omar. Según yo un día lo intenté y sí se lo dije, pero recuerdo que cuando se lo dije no me sentí cómodo, no me sentí bien y sentí que al mismo tiempo estaba faltando a algo, no sé si a mi papá, y no lo volví a hacer.

(Foto: jose_eduardo92 / Instagram)

Por esa razón, José Eduardo Derbez continúan refiriéndose a su padrastro por su nombre, aunque dejó en claro que su amistosa relación tiene tintes paternales. Bajo este contexto contó una anécdota que vivió cuando conoció al esposo de su mamá que sigue usando para molestarlo.

Exconcursante de “LOL: México” aseguró que el humor del programa fue ‘patético’ El comediante recordó que tanto él como Bárbara Torres sufrieron su estancia en el show VER NOTA

“La primera vez que yo lo conocí nos fuimos a cenar juntos los tres. Mi mamá ya me había comentado que estaba saliendo con alguien [...] Ese día Omar llegó en su camioneta, se bajó, me abrió la puerta, me puso el cinturón, muy bonito y siempre lo molesto con que ‘nunca más me volviste a poner a abrir la puerta. Como se ve que querías ganarte al pinch* chamaco de la mujer con quien estabas saliendo’”, contó entre risas.

SEGUIR LEYENDO: