Maya Nazor rompió el silenció sobre su ruptura con Santa Fe Klan: “No soy una interesada”

Después de tantos dimes y diretes Maya Nazor rompió el silenció sobre su separación de Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido en la industria musical como Santa Fe Klan. La influencer aprovechó un live que hizo en sus redes sociales en el marco de las fiestas decembrinas para terminar con las especulaciones que giran en torno a su relación con el rapero y arremetió en contra de todos aquellos que la han tachado de interesada.

Fue durante los primeros días de diciembre de 2022 cuando comenzó a correr el rumor de que Santa Fe Klan y Maya Nazor habrían terminado su romance después de aproximadamente un año juntos y tras casi seis meses de recibir a su primogénito Luka; esto a raíz de una misteriosa declaración que hizo la influencer en sus redes sociales.

A partir de ese momento ambos optaron por guardar silencio y continuaron con sus vidas como si nada estuviera pasando, no obstante, el intérprete de 23 años se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por unos videos y fotografías que donde apareció con otra influencer que fue señalada como la tercera persona en discordia.

Entre una supuesta infidelidad por parte del cantante y críticas que posicionan a Maya Nazor como una “aprovechada”, la influencer enfrentó las especulaciones durante un live que hizo en sus redes sociales, donde aseguró que terminó su noviazgo con el rapero por mutuo acuerdo.

“Es difícil para mí hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, dijo.

Sin profundizar en detalles Maya Nazor comentó que siempre tratará con respeto al artista mexicano porque es el padre de su hijo. Asimismo, pidió respeto tanto para ella como para el bebé y se defendió de las acusaciones en su contra asegurando que no se fijó en Santa Fe por su dinero o fama.

“El cariño y respeto de mi parte siempre va a haber hacía él y hacia todos y por eso mismo pido respeto para mí porque soy mujer, soy mamá y yo lo único que he hecho desde que me embaracé es cuidarme y cuidara mi bebé. Solo quiero ser la mejor mamá para mi bebé y ser una mujer fuerte, feliz y exitosa por mi hijo”, continuó.

Quiero que sepan que no soy una interesada. Todo mundo lo va a seguir diciendo porque yo sé que la gente es así... yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace y no hace, ya se los he dicho antes, ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise.

Por último dejó entrever que todavía no existe un acuerdo sobre la pensión que recibirá su hijo Luka: “Yo no quiero que me de nada a mí. Con que se haga responsable de su hijo, si quiere, yo no necesito nada de él. Yo no quiero que a mí me mantenga nadie porque yo sé trabajar, yo puedo hacer mis cosas y de verdad no necesito el dinero de nadie, no va por ahí”.

Casi al borde del llanto pidió que no se opine sobre su vida privada y se mantenga el respeto hacia todos los involucrados: “Soy una mujer que quiere de verdad, que ama de verdad, siempre respete mi relación, siempre respete a mi pareja”.

