Grupo Firme estrenó canción LGBT+ con todo su toque banda: “Una lloradita y el que siga”

Grupo Firme logró con "Me Pierde Por Wey" ser el video más visto de YouTube México (Foto: Instagram/@grupofirme)

Jhonny Caz es hermano del líder de la agrupación, Eduin Caz, pero no siempre formó parte del fenómeno musical del regional mexicano que ahora es Grupo Firme. El cantante se incorporó a la creadora de éxitos virales como En Tu Perra Vida, Se Fue La Pantera y El Tóxico hasta 2019 como tercer vocalista, pero ahora ha tenido la oportunidad de triunfar en solitario y con un sencillo LGBT+.

Eduin Caz de Grupo Firme reveló el sexo de su tercer hijo en una emotiva fiesta temática A lado de su esposa Daisy Anahy y su hermano Jhonny, el cantante mostró la emoción por conocer si tendrá un segundo niño o niña VER NOTA

Como miembro de la comunidad de la diversidad y demostrando que su discurso de estar comprometido con cambiar el estigma de que dicho género musical es exclusivo de hacer o escuchar por personas heterosexuales es real, interpretó la nueva canción Me Pierde Por Wey, melodía que mantiene la escencia banda que ha caracterizado a la agrupación, pero sin nombrar una “ella”, si no un “él”.

“Debería venir, pa’ ver si es cierto que ando todo despechado. Tal vez sus ojos sí me puedan ver tomando. Pero no por un güey, cuando a este rancho siempre le sobró ganado”, inicia la viral canción que ha sido más que aplaudida por la comunidad LGBT+ y que incluso para los que no se identifican con ella también ha sido de su agrado, siendo expresado en miles de comentarios en el video oficial.

Jhonny Caz es integrante de la comunidad LGBT+ (Foto: Instagram/@grupofirme)

“Cuando son como usted, una lloradita, una peda y el que siga”, Jhonny Caz ha hecho con este nuevo sencillo historia, pues aunque sí existen cantantes de regional mexicano que también son abiertamente homosexuales o lesbianas, el impacto social que ya tiene Grupo Firme ha hecho que el mensaje llegue a muchas más personas, algo que no había ocurrido con el estilo musical que ha caracterizado a México en ante el mundo en la industria musical.

Un micrófono personalizado con los colores de la bandera LGBT+

Como si el sencillo por su lírica no fuera motivo para que la comunidad de la diversidad aplaudiera el haberse atrevido a hacer una canción interpretada por un hombre hacía otro, en el video oficial de Me Pierde Por Wey, Jhonny Caz también muestra lo orgulloso que se siente de amar sin etiquetas, pues con sombrero y botas, así como acompañado de su hermano Eduin y el resto de Grupo Firme, se deja ver con un micrófono personalizado con los colores de la bandera LGBT+.

Esto ha generado una ola, en su mayoría, de comentarios positivos, retomando lo importante que es la inclusión y más en un género musical que históricamente ha sido considerado como “machista” o incluso que ha llegado a tener polémicas sobre homofobia y transfobia, por lo que las reacciones han dejado en claro que la gente está dispuesta a reconstruir algo que por años perduró en el regional mexicano.

Pareja se quedó dormida en concierto de Grupo Firme y se hizo viral Usuarios de redes sociales criticaron a un hombre y una mujer que se quedaron dormidos en su butaca VER NOTA

“La gente puede decir ‘inclusión forzada’, pero no se dan cuenta que es la banda de regional mexicano más popular de los últimos años y que hacer una canción así solo demuestra el paso tan importante que nosotros como comunidad hemos logrado”. “Sabemos que una canción no cambiará que sigan existiendo actos de homofobia y transfobia en México, pero la mayoría de los fans de Grupo Firme son heterosexuales y esto significa algo muy arriesgado y digno de aplaudir”. “Jhonny Caz sigue comprometido y este paso es histórico, así que en vez de quejarnos por la banda, demostrémosles que estamos listo para esto y más”, reaccionaron.

Jhonny Caz ondeó la bandera LGBTI+ frente a 150 mil personas en el Zócalo capitalino. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO)

Me Pierde Por Wey ya está disponible en todas las plataformas musicales, así como su video oficial en YouTube, obteniendo rápidamente millones de reproducciones que podrían ser solo el inicio de una canción que podría convertirse en un himno LGBT+.

Qué significa ser no binarie, el término con el que Flor Amargo se identificó Dentro de esta comunidad también se ubican quienes son de género fluído, incluso tienen su propia bandera, cada color representa las variantes de esta diversidad VER NOTA

SEGUIR LEYENDO: