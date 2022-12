Horacio Palencia confesó por qué le regaló a Claudia Sheinbaum una canción parecida a “Ya supérame” de Grupo Firme

(IG horaciopalencia/Ig claudia_shein)

Una vez más, Horacio Palencia está en el ojo del huracán, pues recientemente se dio a conocer que aparentemente le había regalado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, una versión inspirada en el éxito Ya supérame de Grupo Firme como muestra de apoyo a sus aspiraciones presidenciales.

Ante las múltiples críticas por la melodía que fue titulada Ya convéncete, el compositor rompió el silencio durante la alfombra roja de los premios Bandamax y confirmó que sí le otorgó ese presente a la morenista, pues simpatizó con ella.

“Fíjate que sí (le regalé una canción), de repente me anda quemando la gente en Twitter, los medios políticos de que fue un plagio, de que se la plagiaron a Grupo Firme. Para empezar, la canción de Ya supérame la escribí yo y la canción de Ya convéncete que habla de Claudia Sheinbaum también la escribí yo, entonces no puedo hacer el plagio de alguien que es autor de una canción y que después la convierte en un single hablando bien de un personaje político”, destacó el famoso ante las cámaras de Eden Dorantes.

En este sentido, Palencia, quien ha estado inmerso en un gran conflicto legal por los derechos de autor en la canción Mi razón de ser de la Banda MS destacó la importancia de ser respetuoso con las afinidades políticas de las personas.

(Foto: Instagram/@horaciopalencia)

“De hecho si escuchas la canción te vas a dar cuenta que también habla de López Obrador, pero aquí creo que el punto es que hay que respetar, cada quien decide por qué persona va a votar o decidir quien puede representar a nuestro país. Yo veo que Claudia yo le hice esta canción y aclarando yo no cobré nada”, dijo.

Asimismo, Horacio ahondó en que Ya convéncete la realizó sin fines de lucro y explicó cómo fue que decidió otorgarle un regalo de esta categoría a la polémica política.

“Luego empezaron a decir: ‘¿Cuánto cobrarían?’, ¿'Cuánto pagarían del recurso público? No, nada, fue una cortesía porque un amigo en común me comentó que Claudia era super fan de muchas de mis canciones, entre ellas Amor a primera vista, Ya supérame y otras más. Me cayó muy bien y voy a hacer esa canción porque me nació hacerla, pero no porque yo tenga algún interés o algún negocio”, aseguró.

Cómo es la canción “Ya convéncete”

La versión para Claudia Sheinbaum titulada Ya convéncete comenzó a circular en redes sociales a principios de diciembre y usuarios de Twitter no tardaron en mostrarse desconcertados.

“¿Qué parte no entiendes de que con el PRIAN ya no, ¿la No la O?, Morena es la mejor. Te juro que Claudia la va a hacer bien, porque las mujeres pueden también, no tienes que pensarlo tanto, vente ya con Claudia Shein... Ya convéncete de que nos va ir muy bien, Claudia cuida a su país, con la gente ha estado al 100, nuestra historia ya cambió, su trabajo lo ha sabido hacer”, son algunos de los versos que se escuchan en la melodía.

De igual manera, en el clip se pueden observar varios momentos de la política en compañía de la población, supervisando obras y dando discursos.

“Así quitan las ganas de votar”. “@INEMexico estos no son actos anticipados de campaña? O de qué se supone que me tengo que convencer?”. “Y yo pensando que el rap de Monreal daba cringe”, son algunas de las críticas que colocaron los tuiteros.

