Pareja se quedó dormida en concierto de Grupo Firme y se hizo viral

Pareja se quedó dormida con Grupo Firme (Captura de pantalla)

Una pareja se hizo viral luego de que se quedó dormida en un concierto de Grupo Firme. A pesar de que en el pasado la agrupación movilizó a miles de espectadores al presentarse gratuitamente en el Zócalo de la Ciudad de México, hay quienes pagaron para quedarse dormidos en su show.

La banda de regional mexicano se caracteriza por un espectáculo de baile y luces que invita a sus seguidores a pasar un buen momento; sin embargo, parece que no a todos les provoca el mismo sentimiento.

En el video que se popularizó en TikTok se observa a un hombre y una mujer que se quedó dormida en las butacas en uno de los conciertos de los intérpretes de “Ya supérame” y “Aquí no es”.

A pesar de que a simple vista podría parecer que la pareja se quedó dormida por aburrimiento, la narración del video asegura que estaban tan alcoholizados que se perdieron el concierto.

“Es que imagínate, vas a un concierto de Grupo Firme con tu jainita y te quedas dormido de la peda que te metiste, no sólo te quedas dormido de lo peda, no te levantas, alguien llega y te pica con una florecita, todos te empiezan a decir ¡ehh!, y traes la actitud del mundo hermano, la actitud del mundo”, relató el usuario @rodolfoayala que subió el video.

Ante ello, los usuarios se rieron por la cómica narración y no pudieron evitar hacer algunas bromas sobre los jóvenes que se quedaron dormidos por no medir su consumo de alcohol.

“Jajajaja al menos no se vomitaron o se hicieron del baño jajaja”, “Pero nadie habla de que se despertó y se movió en un intento de baile, él juraba que seguía el party”, “y yo aquí con mi insomnio que no me puedo dormir”, fueron algunos de los comentarios de los tiktokers.

Asimismo, hubo quienes señalaron que esa era la mejor forma de disfrutar el concierto, ya que en algunas ocasiones el vocalista, Eduin Caz, termina por la misma situación por el alcohol.

La banda Grupo Firme fue acusada de ignorar a la radio (Foto: Instagram/@grupofirme)

Quienes dijeron que lo mejor era dormirse es porque son parte de las personas que les disgusta el grupo. Por ejemplo, a pesar de las diversas glorias que ha tenido esta banda, también vivieron una experiencia no tan agradable, pues fueron abucheados en el partido de la NFL del Estadio Azteca el 22 de noviembre durante el partido de los San Francisco 49ers Vs. Arizona Cardinals.

Fue al medio tiempo cuando la banda salió al escenario y en el estadio se escucharon insultos, gritos y protestas por la presencia de Grupo Firme.

La agrupación de regional mexicano concluyó el sábado 17 de diciembre en el Desert Diamond Arena, Glendale en Arizona su gira de conciertos programados para este 2022. La agrupación tuvo un exitoso año en México y Estados Unidos, pues pudo romper el récord de asistencia en el Zócalo capitalino durante el concierto gratuito que dio el 25 de septiembre.

No obstante, el fin de su gira está programada para 10 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Este recinto albergó cinco presentaciones de la banda durante 2022, las cuales tuvieron un lleno total.

