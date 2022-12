Chumel Torres explotó por críticas al escritor estadunidense que elogió la CDMX

(MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Internautas se lanzaron contra el escritor de Estados Unidos (EEUU), Jeffrey A. Tucker, por las “rápidas impresiones” que compartió de la Ciudad de México (CDMX), tras permanecer una semana en la capital.

Y es que en su cuenta de Twitter, el norteamericano aseguró - entre otros puntos - no haber visto a personas en situación de calle, no percibir actos delincuenciales y haber hallado precios mucho más asequibles que en territorio estadunidense. Esto, provocó la inconformidad de las y los twitteros, quienes no dudaron en cuestionar al escritor por describir una experiencia muy distinta a la cotidianeidad de las y los habitantes.

Fue así que el también presentador de El Pulso de la República descalificó a las y los internautas y defendió a Tucker al afirmar que el comentario de su red social únicamente buscaba expresar su gusto por la capital mexicana.

Sin embargo, el rechazo de la gente provocó que Torres deseara - hipotéticamente - que el oriundo estadunidense hubiera destacado los puntos negativos de la CDMX. Esto, aseveró, a fin que las y los twitteros “de verdad tuvieran razón de enojarse”.

“Qué gente tan de la v*rga, cag*ndosela a un gringo porque le gustó la ciudad. Ojalá hubiera hablado puras mi*rdas para que de verdad tengan razón de enojarse”.

Como era de esperarse, el polémico comentario del youtuber intensificó la inconformidad de quienes criticaron al también economista al insistir que dicha visión propensa la gentrificación de la CDMX - que hace unos meses acaparó la atención pública.

“Dime que no sabes nada de gentrificación sin decirme que no sabes nada de gentrificación”, “Ese vato quiere gentrificación y atraer nómadas digitales. Así como Claudia Sheinbaum”, “El p*do es que lo que describe no es la ciudad en la que vivimos”, fueron algunos de los reclamos.

No obstante, otra parte de las respuestas dijeron estar de acuerdo con Torres e, incluso, desestimaron los señalamientos al estadounidense por presuntamente incentivar la problemática de gentrificación y señalaron exageración en las arremetidas.

“No sé por qué tiran tanto hate. Es lo mismo en todos los países”, “Ninguna les embona”, “Con nada, pero con p*nches nada están contentos”, “El país está enojado y resentido”, “Es que sonó muy whitexican el wey. Como quiera, a la raza ningún chile le embona”, fueron otros de los comentarios.

La gentrificación refiere a una transformación urbana en donde se prioriza el interés del mercado y su problemática recae cuando el proceso implica desplazar o sustituir a la población originaria por otra con mayor poder adquisitivo, lo cual se han observado en zonas como La Condesa o La Roma. Esto genera que los alquileres, comida y servicios aumenten sus costos y sólo sea asequible para un porcentaje mínimo de la sociedad.

Según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), aproximadamente 9.7 millones de ciudadanos de EEUU han llegado como visitantes de enero a septiembre del 2022. Sin embargo, las autoridades mexicanas desconocen cuántos de éstos permanecen en el país con esta práctica técnicamente prohibida e irregular.

Así lo reconoció en 2019 el propio Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien en entrevista para The Washington Post aceptó que una gran parte de los norteamericanos residiendo en México podrían estar en calidad de indocumentados.

Sin embargo, las autoridades mexicanas han hecho caso (casi) omiso de los reclamos. En su lugar, se han dicho orgullosos de que extranjeros lleguen a habitar en México, especialmente en la capital: “Son bienvenidos. Nunca hay que estar en contra de los extranjeros”, dijo el presidente López Obrador (AMLO).

