Chelsea aún tendría interés en Edson Álvarez para 2023

Chelsea aún tendría interés por fichar a Edson Álvarez (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Con el mercado de fichajes de invierno, las ofertas para los jugadores mexicanos se abrieron y Edson Álvarez tendría de nueva cuenta una oportunidad para cambiar de equipo y así mantenerse como uno de los mediocampistas mexicanos exponentes en Europa.

En el mercado de verano de 2022 sonó que Chelsea Football Club tenía un interés genuino por hacerse de los servicios del Machín, pero el Ajax de Ámsterdam le habría negado la oportunidad al mexicano. Ahora, el canterano del América tendría una segunda oportunidad de fichar con el conjunto de la Premier League para 2023.

Recientemente surgieron reportes de la prensa que pondrían a Edson Álvarez nuevamente en el radar del Chelsea, pues el equipo londinense buscaría acercarse a la directiva del Ajax y negociar la salida de Edson para así en enero de 2023 integrarlo como un refuerzo de los blues.

Después de su participación en Qatar 2022, Chelsea reafirmó su interés por Edson Álvarez (REUTERS/Molly Darlington)

Ben Jacobs, reportero de CBS Sports, se encargó de ventilar los planes que tiene la directiva de los Blues. A través de sus redes sociales el periodista deportivo aseguró que los leones azules presionarán al Ajax para que dejen a Edson Álvarez y le permitan cambiar de liga el próximo año.

Y es que debido a que no pudieron concretar la transacción en junio de 2022, retomarían aquel plan que dejaron inconcluso, pues los intereses del Chelsea son genuinos y harían lo necesario por quedarse con Álvarez.

Todd Boehly, propietario del Chelsea, se acercaría al equipo que compite en la Eredivisie para que en enero se retomen las negociaciones y ver la posibilidad de quedarse con el Machín.

“Edson Álvarez del Ajax permanece en el radar del Chelsea. Quería el movimiento el verano pasado y no se presentó al entrenamiento para tratar de forzarlo. Como se informó, Todd Boehly le dijo que #CFC volvería en enero. Ahora depende del nuevo equipo de reclutamiento si cumplen”, informó el reportero de CBS Sports.

Edson Álvarez aún está en el radar del Chelsea (Twitter/ @JacobsBen)

Cabe recordar que agosto, el equipo de la Premier League llegó a ofrecer una millonaria cantidad para que el Ajax se desprendiera de Edson. Según compartió Mike Verwiej, del medio De Telegraaf, la directiva del Chelsea ofreció hasta 50 millones de euros, cifra que en pesos mexicanos sería cercana a los 100 millones de pesos.

La oferta surgió en el límite del cierre de mercado de fichajes de verano de 2022, por lo que la posibilidad de que Edson migre a la Premier League se complicó. Aunque ambos equipos ya habían platicado sobre la posibilidad, finalmente la escuadra del Ámsterdam se negó, por lo que impidió que Edson Álvarez se fuera.

Fue el Ajax quien rompió tajantemente las posibilidades para el mediocampista de 25 años partiera. Más tarde, el propio Edson habló de la situación y confirmó que sí hubo pláticas con los Blues para salir del equipo, pero finalmente no se concretó.

Edson Álvarez se alegró que el Chelsea lo tuviera en su radar (REUTERS/Ciro De Luca)

En una entrevista para ESPN agradeció el interés que mostró un equipo de la Premier League, a pesar de que en su momento no se concretó la oportunidad, enfatizó la alegría que le provocó el hecho de que clubes como el Chelsea ya lo están buscando.

“Me motiva saber qué equipos de esa talla están siguiendo mis partidos y actuaciones. Me quedo con la espinita (de no fichar), pero no tengo duda que tarde o temprano vendrá algo grande para mí. Hay posibilidades en invierno y verano”, apuntó.

Ahora será cuestión de tiempo para conocer si las negociaciones entre el Ajax y Ámsterdam se dan en enero de 2023.

