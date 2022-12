Alan Estrada aclaró si tuvo un romance con Víctor Noriega

El actor Alan Estrada negó haber tenido una relación amorosa con su compañero de profesión Víctor Noriega. (Instagram/@alanestrada/Twitter/@victornoriega)

El actor Alan Estrada que posterior a Navidad dio a conocer a través de Twitter que es gay, ha estado en constante interacción con los usuarios de esta red social para defender sus ideas, de forma que también desmintió un supuesto amorío que lo relacionó con otro actor de telenovelas Víctor Noriega.

La usuaria @CarLon_2020 conocida con el nombre de usuario Doña Carmelita afirmó en Twitter que Alan Estrada había tenido una relación sentimental con Víctor Noriega. Y que no le sorprendió la noticia de que el exconductor del programa matutino de revista Hoy haya revelado su orientación sexual.

“Mucho escándalo están haciendo ciertos medios con la declaración de ALAN ESTRADA de que es GAY. Por Dios, si todo México lo sabía. Aún recuerdo cuando fue novio de Victor Noriega el ex Garobaldi hace muchos años. Y ahora resulta que nadie sabía”, se lee en el tuit de Doña Carmelita.

Ante este mensaje, el youtuber Alan Estrada negó haber tenido una relación amorosa con el actor de la película mexicana Dónde quedó la bolita: “No diga mentiras señora a Victor Noriega lo he visto dos veces en mi vida. Ya no le voy a creer nada de lo que pone”, respondió.

Aunque después de esa aclaración, la usuaria volvió a responderle y lo volvió a vincular a Alan Estrada con otro actor mexicano: “Y Luis Gerardo Méndez? Ahora resulta que muy casto y puro”, señaló. Aunque ya no tuvo réplica del actor de la telenovela A que no le cuentas.

También Víctor Noriega contestó a través de Twitter el mensaje de Doña Carmelita, e indicó que aunque conoce a Estrada no tuvo nada que ver con su compañero de profesión: “En efecto, tuve el gusto de conocer a @alan_estrada en Madrid después de ver su estupenda actuación en “Hoy no me puedo levantar”, apuntó.

Noriega agregó en otro tuit que no se le debe dar credibilidad a lo que las personas que escriben mentiras en las redes sociales: “No inventen cosas que a nadie le interesan. Y sigo y seguiré siendo Garibaldi”, externó.

Los usuarios de la red social defendieron al youtuber de 42 años, al puntualizar que no importa con quién haya tenido relaciones sentimentales y que las personas no necesitan saber los nombres de las exparejas de Alan Estrada: “Pero que nos importa con quien allá estado? por qué te aferras, es necesario que nos pase una lista con todos los que se ha acostado o cómo?”, escribió el usuario @santlm77.

Alan Estrada declaró ser homosexual y externó su apoyo a las personas que han sido rechazadas por esta cuestión

El youtuber Alan Estrada causó revuelo el pasado 26 de diciembre en Twitter al compartir un mensaje en el que reveló que es gay. El motivo por el que el actor dio a conocer su orientación sexual fue porque, como cada año, se vuelven virales los casos de rechazo por parte de familias mexicanas a integrantes de la comunidad LGBT+.

“Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir x su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado”, externó.

Alan Estrada aclaró también que tiene mantiene una buena relación con su familia, por lo que despejó las dudas sobre si podría tratarse de un caso personal que hubiera vivido o estuviera atravesando un mal momento con sus seres queridos: “Btw (por cierto) mi familia es la más chida y ¡los amo!”, finalizó el actor de teatro musical.

