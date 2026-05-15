Tecate Emblema 2026: horarios, objetos prohibidos y todo lo que debes saber del festival

El Tecate Emblema 2026 se realiza el 16 y 17 de mayo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con headliners como Kenia OS, Paris Hilton, Jonas Brothers y Louis Tomlinson.
El evento dispone dos accesos principales: Puerta 9 y Puerta 15. Los escenarios habilitados incluyen Park Stage, Dream Stage y Tecate Main Stage.
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Todavía hay boletos disponibles para el festival. Las entradas se pueden adquirir a través de la taquilla del evento y el sitio web oficial de Ticketmaster. El primer show está programado para las 3:30 de la tarde.
Objetos permitidos:
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- Lentes de sol, sombreros y gorras
- Baterías externas para celulares
- Tapones para oídos
- Gel Antibacterial (en envases de 100 ml)
- Toallas sanitarias y tampones en piezas individuales y cerradas
- Medicamentos con receta
- Binoculares sin láser (sujeto a revisión)
- Cámaras NO profesionales (instantáneas y desechables)
- Maquillaje en polvo
- Bloqueador solar (en envases de 100 ml)
- Ponchos
- Lightsticks
- Banners
- Banderas sin asta (máximo 1 metro de largo)
- Ponchos
- Termos vacíos de plástico o silicón
Objetos Prohibidos:
- Cigarros, cajetillas, encendedores, vapes y cualquier tipo de sustancia ilícita
- Comida
- Bebidas
- Paraguas o sombrillas
- Cámaras profesionales
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- Accesorios para cámaras (selfie sticks, gopros, estuches, tripié, etc.)
- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, ipads y tabletas)
- Disfraces, prendas o artículos personales que puedan obstaculizar la visa
- Rayos láser y luces químicas
- Medicamentos de venta libre
- Cadenas o joyería con picos
- Armas
- Drones
- Aerosoles
Tamaños de bolsas:
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Los asistentes pueden ingresar con bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC de hasta 30x15x30 cm.
Las bolsas de mano y cangureras también están permitidas si no superan 11x16 cm. Queda prohibido el acceso con mochilas grandes, fundas para cámaras, tote bags, bolsas grandes y bolsas de mesh. Esta medida busca agilizar los filtros de seguridad al ingreso.
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Horarios para el sábado
Tecate Main Stage
Juan Duque: 15:40 a 16:30
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Christian Chávez: 17:00 a 17:50
Orville Peck: 18:10 a 19:20
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Cazzu: 20:00 a 21:20
Louis Tomlinson: 21:50 a 23:20
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Jonas Brothers: 00:00 a 1:30 am
Park Stage
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ANASOF: 15:30 a 16:10
Faz: 16:30 a 17:10
Along: 17:50 a 18:30
Hercules & Love Affair: 19:30 a 20:10
Mika: 21:05 a 22:05
LP: 23:00 a 00:00
Lost Frequencies: 00:40 a 2:00 am
Dream Stage
Joaquina: 16:00 a 16:50
Ivana: 17:20 a 18:10
Bruces: 18:40 a 19:40
Jot Dog: 20:10 a 21:10
RuPaul: 21:50 a 23:00
Flamingo Tutú: 23:30 a 00:45
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