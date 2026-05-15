Tecate Emblema 2026: horarios, objetos prohibidos y todo lo que debes saber del festival

Cazzu y más rumbo al Tecate Emblema 2026 (RS)

El Tecate Emblema 2026 se realiza el 16 y 17 de mayo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con headliners como Kenia OS, Paris Hilton, Jonas Brothers y Louis Tomlinson.

El evento dispone dos accesos principales: Puerta 9 y Puerta 15. Los escenarios habilitados incluyen Park Stage, Dream Stage y Tecate Main Stage.

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Todavía hay boletos disponibles para el festival. Las entradas se pueden adquirir a través de la taquilla del evento y el sitio web oficial de Ticketmaster. El primer show está programado para las 3:30 de la tarde.

Objetos permitidos:

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Tecate Emblema Foto: César Vicuña / Ocesa

Lentes de sol, sombreros y gorras

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Gel Antibacterial (en envases de 100 ml)

Toallas sanitarias y tampones en piezas individuales y cerradas

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser (sujeto a revisión)

Cámaras NO profesionales (instantáneas y desechables)

Maquillaje en polvo

Bloqueador solar (en envases de 100 ml)

Ponchos

Lightsticks

Banners

Banderas sin asta (máximo 1 metro de largo)

Ponchos

Termos vacíos de plástico o silicón

Objetos Prohibidos:

Cigarros, cajetillas, encendedores, vapes y cualquier tipo de sustancia ilícita

Comida

Bebidas

Paraguas o sombrillas

Cámaras profesionales

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (selfie sticks, gopros, estuches, tripié, etc.)

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, ipads y tabletas)

Disfraces, prendas o artículos personales que puedan obstaculizar la visa

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Cadenas o joyería con picos

Armas

Drones

Aerosoles

Tamaños de bolsas:

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Los asistentes pueden ingresar con bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC de hasta 30x15x30 cm.

Las bolsas de mano y cangureras también están permitidas si no superan 11x16 cm. Queda prohibido el acceso con mochilas grandes, fundas para cámaras, tote bags, bolsas grandes y bolsas de mesh. Esta medida busca agilizar los filtros de seguridad al ingreso.

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Horarios para el sábado

(RS)

Tecate Main Stage

Juan Duque: 15:40 a 16:30

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Christian Chávez: 17:00 a 17:50

Orville Peck: 18:10 a 19:20

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Cazzu: 20:00 a 21:20

Louis Tomlinson: 21:50 a 23:20

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Jonas Brothers: 00:00 a 1:30 am

Park Stage

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ANASOF: 15:30 a 16:10

Faz: 16:30 a 17:10

Along: 17:50 a 18:30

Hercules & Love Affair: 19:30 a 20:10

Mika: 21:05 a 22:05

LP: 23:00 a 00:00

Lost Frequencies: 00:40 a 2:00 am

Dream Stage

Joaquina: 16:00 a 16:50

Ivana: 17:20 a 18:10

Bruces: 18:40 a 19:40

Jot Dog: 20:10 a 21:10

RuPaul: 21:50 a 23:00

Flamingo Tutú: 23:30 a 00:45