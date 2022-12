Pedro Sola defendió a Alan Estrada tras dar a conocer su orientación sexual: “La gente aún vive en el oscurantismo”

(Instagram)

Alan Estrada, mejor conocido como Alan x el mundo, habló públicamente en días pasados sobre su orientación sexual, sin embargo, tras señalar que es gay, las reacciones al respecto se desataron. Ante esta situación, Pedro Sola no se quedó callado y apoyó al actor.

Alan Estrada confesó que es gay y apoyó a quienes han sido rechazados por su orientación: “No estás solo” El actor conocido por su canal de viajes en YouTube titulado “Alan x el Mundo” agregó un viral mensaje para los integrantes de la comunidad LGBT+ en épocas decembrinas VER NOTA

Todo comenzó cuando Estrada publicó desde su cuenta de Twitter que, aunque sus personas allegadas estaban enteradas de su orientación, fue hasta que se percató de que muchas personas de la comunidad LGBT+ pasaban momentos difíciles durante las fiestas decembrinas, que decidió compartir su proceso.

“Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir x su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado”, colocó el influencer.

Talina Fernández y Pati Chapoy confesaron toda la verdad detrás de su “rivalidad” Las conductoras son consideradas como las más sobresalientes del país gracias a su trayectoria y vigencia VER NOTA

Estos hechos rápidamente se viralizaron y los medios de comunicación retomaron el suceso. Esto generó un amplio debate en redes sociales debido a que varios se cuestionaron por qué en 2022 el hablar sobre este tema debía ser considerado como un hecho noticioso.

(Foto: Twitter)

“‘Se declara gay’. Es el titular que utilizan hoy, referencia a que un actor hizo oficial algo que, cuando menos, la mayoría ya sabía, pero parece que se necesitaba su confirmación. Se convirtió en la noticia de 8. ¿Por que sigue siendo sorpresa la sexualidad de alguien?”, colocó en sus redes sociales el conductor de TV Azteca, Héctor Navarro.

Alan Estrada respondió a críticas tras confesar que es gay y asistió a Qatar 2022 Internautas le cuestionaron al actor por qué no mostró una postura respecto a las violaciones a los derechos humanos que vive la comunidad LGBT+ en dicho país luego de compartir su orientación sexual VER NOTA

Fue en ese momento que Pedro Sola apareció y en un tuit coincidió con su compañero de empresa para expresar su punto de vista sobre la situación.

“Porque la gran mayoría de la gente aún vive en el oscurantismo amigo, descubrir al joto y publicitarlo es un gusto y emociona a los enzarapados envidiosos enclosetados”, escribió.

Porque la gran mayoría de la gente aun vive en el oscurantismo amigo, descubrir al joto y publicitarlo es un gusto y emociona a los enzarapados envidiosos enclosetados. — Pedro Sola (@tiopedritosola) December 27, 2022

De igual manera, cuando otro internauta colocó: “¿Por qué sigue siendo noticia la sexualidad de alguien?”, el presentador de Ventaneando contestó: “Porque hay gente muy estúpida”.

Critican a Alan Estrada por asistir a Qatar 2022

Después de hablar sobre su orientación sexual en redes sociales, varios internautas arremetieron contra Alan Estrada por acudir a la Copa del Mundo Qatar 2022 y le señalaron que una forma de protesta también hubiera sido no asistir a este país que no avala los derechos de las personas LGBT+.

A esto, el actor contestó: “Roxana, he visitado muchos países donde la comunidad LGBT+ no tiene derechos. Desde mi primer video! No ir a Qatar no arregla nada, ir y ver la realidad sí. Por cierto los videos están poca madre, te invito a verlos. Besitos”.

Alan Estrada asistió a Qatar 2022 (Foto: Instagram/@alanxelmundo)

El escándalo escaló a grandes dimensiones y las opiniones de los usuarios de Twitter estuvieron encontradas, pues mientras algunos señalaban de incongruente al youtuber, unos cuantos más remarcaban que todas las personas llevaban procesos diferentes.

“Yo no conozco a Alan Estrada ni puedo comentar sobre cómo sea él a nivel humano, pero estoy 100% en contra de los ataques que está recibiendo de gente que hubiese querido que él lo hiciera de tal o cuál forma. Cada quién decide cómo, cuándo y con quién salir del clóset. La gente que es (o que hemos sido) activista a veces erra de ser demasiado absoluta e inflexible en lo que exige de la gente, olvidando que ellxs también pasaron por un proceso para llegar a ver el mundo como lo ven hoy”, escribió un cibernauta.

SEGUIR LEYENDO