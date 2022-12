Alan Estrada respondió a críticas tras confesar que es gay y asistió a Qatar 2022

Alan Estrada asistió a Qatar 2022 (Foto: Instagram/@alanxelmundo)

El actor Alan Estrada paralizó las redes sociales luego de compartir con un emotivo mensaje su orientación sexual: “Soy gay”. El famoso youtuber también conocido por su canal de viajes titulado Alan x el Mundo, compartió parte de su intimidad pero los internautas recordaron su visita al país sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022: Qatar.

El cantante fue criticado y cuestionado por su interés en los integrantes de la comunidad de la diversidad mexicanos que son rechazados por sus familias durante las fiesta decembrinas, luego de que algunos retomaron sus publicaciones en redes sociales festejando su vista al evento deportivo más famoso del mundo, algo que fue considerado como “irónico”.

Le preguntaron por qué no mostró una postura respecto a las violaciones a los derechos humanos que vive la comunidad LGBT+ en dicho país, pues incluso grabó videos para su canal de YouTube como parte de su contenido temático que tiene que ver con el turismo internacional y nacional. Algo a lo que no tardó en responder agregando que el asistir no cambiaría nada, pero el si ir sí.

“Si mañana Francia y Argentina se negaran a jugar para protestar por el futbolista iraní que está sentenciado a muerte por defender los derechos de las mujeres, no solo se haría historia, ambos serían campeones”, fue el texto original que publicó el youtuber en Twitter el pasado 17 de diciembre previo a la final donde Argentina se coronó como tricampeón mundial.

Pero tras la reciente confesión de su vida personal y sexual, se le cuestionó el por qué había asistido a Qatar 2022 si sabía que era una persona LGBT+ y sus derechos humanos pudieron haber sido vulnerados: “Otra manera de protestar es no ir”, interrogó una usuaria, a lo que el actor agregó su visión de la situación.

“Roxana, he visitado muchos países donde la comunidad LGBT+ no tiene derechos. Desde mi primer video! No ir a Qatar no arregla nada, ir y ver la realidad sí. Por cierto los videos están poca madre, te invito a verlos. Besitos”, tuiteó Alan Estrada.

El debate en redes sociales ha dividido opiniones, pues mientras algunos aseguran que fue valiente por haber “salido del clóset”, otros no vieron bien su vista y después confesar su sexualidad.

“Chistes como ‘Cuando el tío llega con su roomie a la cena de Nochebuena’ solo son el trasfondo de la violencia, homofobia o hasta transfobia que miles de mexicanos y comunidad LGBT+ en el mundo vivimos, así que gracias por el mensaje y ser valiente”. “Días antes en el país homofóbico y misógino que por interés económicos y corrupción fue sede de un Mundial y ahora sales del clóset y dices que veamos tus videos para entender el que no tienes una postura firme”, reaccionaron seguidores.

El emotivo mensaje de Alan Estrada a la comunidad LGBT+

El cantante se sinceró en su cuenta de Twitter sobre algunos detalles de su vida personal, dejando en claro que aunque no era un secreto, pues las personas más cercanas a él lo sabía, se había mantenido al margen hasta que se percató de las dolorosas experiencias que más de un integrante vivió en épocas decembrinas del 2022 y en años anteriores.

“Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta Navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado”, finalizó Alan Estrada.

