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Exatlón México: quién gana la temporada hoy 15 de mayo

La jornada de rojos vs azules por fin llega a su fin, habrá vencedor y vencedora

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Dos atletas, un hombre y una mujer, de pie en un circuito deportivo iluminado de noche, con el logo de Exatlón México y Azteca Uno de fondo y un cronómetro en "0:00".
Hoy es la final de Exatlón México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada más larga de Exatlón México llega a su desenlace con una mezcla de tensión y entusiasmo en el ambiente.

Hoy viernes 15 de mayo, la competencia coronará a dos campeones tras semanas de esfuerzo extremo y eliminaciones que mantuvieron a la audiencia al filo del asiento.

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Finalistas confirmados de Exatlón México

  • Mati Álvarez (rojo)
  • Mario “Mono” Osuna (rojo)
  • Evelyn Guijarro (azul)
  • Alexis Vargas (azul)

Estos cuatro atletas aseguraron su lugar en la final tras superar las últimas rondas de eliminación.

Mono y Mati ya están en la final, pero aún falta definir a los eliminados este jueves (FB/ExatlonMX)

Tanto en la rama femenil como en la varonil, la definición de los finalistas respondió a duelos directos cargados de rivalidad y estrategia.

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¿Quién gana Exatlón México según los spoilers?

En la rama varonil, las filtraciones del 14 de mayo señalan que Mario “Mono” Osuna se consagraría nuevamente campeón, dejando a Alexis Vargas en el segundo puesto.

Según versiones que circulan en redes sociales, la experiencia de Mono habría sido determinante en el duelo decisivo.

Por el lado femenil, los spoilers apuntan a Mati Álvarez como la campeona de esta novena temporada.

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

Aunque la final ante Evelyn Guijarro habría sido muy pareja, la representante roja consolidaría su supremacía histórica en el programa, sumando un nuevo título a su trayectoria.

¿Cuál es el premio por ganar Exatlón México?

La recompensa para los ganadores de cada rama incluye un trofeo y un monto de 2 millones de pesos mexicanos.

Eliminados de la temporada

Equipo Azul:

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)
  • Alex
  • Andrea
  • Karen
  • Antonio
  • Tanori
  • Vanessa
  • José
  • Dana Castro
  • Alejandro Aguilera
  • Natali
  • Ernesto
  • Dorys
  • Koke
  • Valery
  • Katia
  • Adrián Leo (según spoilers)
  • Alexis Vargas o Leo (uno de ellos, según spoilers)

Equipo Rojo:

  • Aristeo
  • Luis
  • Mau Wow
  • Edna
  • Heber
  • Thayli
  • Jair
  • Melisa
  • Adrián
  • Samanta
  • Emilio
  • Ela
  • Villaluz
  • Karol
  • Benyamin
  • Jazmín
  • Humberto
  • Paulette Gallardo (según spoilers)

¿Dónde y a qué hora ver la gran final?

La final de la novena temporada se transmitirá el viernes 15 de mayo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) por Azteca Uno.

Además, los seguidores podrán seguir la transmisión en vivo a través de la aplicación oficial de TV Azteca, disponible para iOS y Android.

(ExatlonMx/FB)
(ExatlonMx/FB)

La emisión en vivo garantiza que la experiencia de la competencia se mantenga intacta para quienes han seguido cada episodio, permitiendo presenciar el desenlace en tiempo real desde cualquier dispositivo.

¿Qué tan confiables son los spoilers y por qué ver la final en vivo?

Aunque los spoilers han circulado ampliamente, el desenlace oficial solo se confirmará durante la transmisión.

Los rumores, impulsados por cuentas especializadas y filtraciones de grabaciones, han acertado en ocasiones anteriores, pero nunca sustituyen la emoción de descubrir el resultado en directo.

Para los verdaderos fanáticos, la mejor forma de vivir la experiencia es sintonizar la final en vivo.

De ese modo, se evitan los posibles errores en las filtraciones y se disfruta realmente cada reacción, cada prueba y el instante exacto de la coronación.

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