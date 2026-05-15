Este es el setlist de J Balvin para su segundo show en el Palacio de los Deportes

J Balvin concluye este viernes 15 de mayo su serie de conciertos en el Palacio de los Deportes, con un espectáculo programado para iniciar a las 20:00 horas y una duración estimada de dos horas.
Para el cierre, J Balvin presenta un recorrido por 25 años de carrera en la industria musical, respaldado por más de cinco álbumes que han liderado listas entre la comunidad latina y a nivel internacional.
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Setlist de J Balvin en México
El setlist oficial contempla alrededor de 21 canciones que serán interpretadas ante el público capitalino.
- Intro
- Blanco
- 7 de Mayo / Mag
- Que Mas Pues
- Con Altura
- Sigo Ex
- Que Pretendes
- Tu Novio Te Deja Sola
- Downtown
- Poblado Remix
- Contra la Pared
- Reggaetón
- Interlude Video 1
- Amarillo / Morado / Azul
- I Like It
- Medusa
- Tata / Ambiente
- Ahora
- Otra Vez
- No Es Justo
- DJ Set
- Quiero Repetir
- X
- Doblexxo
- Look 3 – B Stage / Flower Blooms
- Safari / Ginza
- Ay Vamos
- 6AM / +57
- No Me Conoce
- Rio
- La Cancion / Rojo
- Interlude Video 3 – Look 4 Encore
- Mi Gente
- Ritmo / Que Calor / In Da Ghetto
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El acceso al concierto se facilita por la conexión del Palacio de los Deportes con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, específicamente la línea 9.
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La estación Velódromo cuenta con un puente peatonal hacia la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca. Desde ahí, los asistentes caminan cerca de cinco minutos hasta la entrada del recinto.
Durante estos eventos recientes, autoridades han implementado cierres viales en las inmediaciones del Palacio, por lo que se recomienda llegar con tiempo suficiente para evitar afectaciones relacionadas con el tráfico.
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