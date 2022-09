‘Alan por el Mundo’, el youtuber mexicano regresó a Colombia y le habló a los aventureros: “Viajar ayuda a descubrir nuestra propia versión del mundo”

Alan Estrada en el Satuario de las Lajas, en Nariño, Colombia, durante su recorrido al país en 2018. Foto: Instagram Alan x El Mundo

Desde hace más de 10 años, el actor y youtuber mexicano, Alan Estrada, ha viajado por el mundo -incluyendo Colombia-, empapándose de la cultura y gastronomía de cada territorio que lo acoge. En compañía de su cámara, ha compartido sus travesías, experiencias y consejos por su canal de Youtube -o como lo llama él, su comunidad viajera-: ‘Alan X el Mundo’.

Durante la edición número 26 del Congreso Nacional de Agencias de Viaje y Turismo de Anato, que se realizó el pasado 25 y 26 de agosto en Bogotá, Alan hizo parte del evento con su conferencia ‘El poder de los viajes’. En diálogo con Infobae Colombia, el creador de contenido turístico habló sobre cómo viajar puede ayudarnos a descubrir nuestra propia versión del mundo, cómo cree que el territorio colombiano puede fortalecer e impulsar el turismo y, además, entregó algunos consejos para los ‘trotamundos’.

Infobae: ¿Para usted cuál es el poder de los viajes y por qué es importante hacerlos?

Alan Estrada (A.E): Los viajes literalmente transformaron mi vida. De chico yo no crecí en una familia que tuviera como costumbre viajar, salíamos de vacaciones, pero no a viajar como parte de la formación personal y laboral. Entonces, para mí los viajes pueden ser un factor de cambio para transformar mentes, para que decidas qué hacer con tu vida, no solamente como un producto de vacaciones, como un descanso, yo creo en los viajes como un elemento que puede transformar, y justo de eso es lo que hablo.

Infobae: Muchas personas aún ven los viajes únicamente como una forma de vacacionar, sin embargo, para otras es una manera de aprender más sobre una cultura o de vivir laboralmente de ello. Desde su experiencia ¿cómo cree que este último grupo puede vivir de recorrer el mundo?

A.E: Creo que hay muchas profesiones que te permiten viajar, aunque también creo que está un poquito idealizado y romantizado el hecho de viajar trabajando, es decir, no es para todos. Puede ser un ritmo muy pesado de trabajo, en el cual la gente cree que te la pasas de vacaciones y, en realidad, estarte moviendo constantemente y vivir con una maleta, puede ser muy pesado.

Pero, sí tu sueño es viajar y trabajar, hay muchas profesiones que te lo permiten y no necesariamente relacionadas al turismo. Yo creo que ahí dependería de cada persona, investigar qué te gusta y cómo la profesión que a ti te gusta, te puede permitir viajar.

Durante su participación en el Congreso de Anato 2022, Alan dictó una conferencia sobre 'El poder de los viajes'. Foto: Anato

Infobae: Como dice, los viajes pueden transformar. De hecho, con este nuevo gobierno, se buscará pasar de una economía extractivista a una impulsada por el turismo. En su experiencia viajando por Colombia y el mundo, ¿qué acciones podría tomar el país para realizar esa transición de manera adecuada?

A.E: Yo creo que el turismo puede ser una industria que genera muchos beneficios, pero también creo que puede perjudicar bastante si no se hace bien, es un arma de dos filos donde las cosas pueden salir bien o mal.

Tanto Colombia como México compartimos algo en común y es que, a pesar de nuestros recursos naturales y de todo lo que tenemos, la reputación que tenemos en el mundo no es muy positiva, entonces eso detiene a muchos viajeros a visitarnos. Aún así, creo que en México hemos sabido darle mucho avance al tema turístico y yo creo que lo principal es la infraestructura para que, cuando el viajero llegue a estos lugares, sienta confianza. Entonces, yo sí creo que hay que desarrollar una infraestructura y, sobre todo, creo que Colombia tiene una enorme oportunidad de hacer que el turismo genere un beneficio positivo para las comunidades.

Infobae: ¿Y entonces cómo se debe cambiar esa imagen para impulsar el turismo?

A.E: No sé si tengo una respuesta a esa pregunta. Al final creo que esta reputación que tenemos se debe a que las noticias malas venden mucho más que las buenas entonces, las noticias de nosotros que llegan al extranjero, son estas escandalosas o llamativas que tienen que ver con la violencia, cuando no necesariamente es lo general.

En México lo que ha sucedido es que hay ciertos oasis -por llamarlo de alguna forma- en los que la gente se siente segura y, en donde a pesar de que sí ha habido violencia, hay ciertos espacios que el viajero sabe que puede visitar y otros que no. Lo que yo creo que sería lo ideal, no es hacer un trabajo de relaciones públicas, sino generar que el país tenga paz, tanto México como Colombia - y en general los países de Latinoamérica-, lo que conllevará a que la seguridad no sea solo para el turista, sino también para el local, y entre más seguros estemos todos, mayor capacidad tendremos para recibir visitantes.

Infobae: ¿Debemos entonces cambiar el tipo de noticias que vendemos al mundo?

A.E: Uno no puede controlar las noticias, pero al final yo creo que eso es lo que a mí me gusta del turismo que, cuando uno ve una campaña turística, ve lo mejor de un país. Entonces, creo que se pueden hacer esfuerzos por parte de las entidades encargadas de hacerlas, por ejemplo, esta que tuvo Colombia de ‘el riesgo es que te quieras quedar’, eso sí ayuda a cambiar la imagen o a generar cierta seguridad.

Pero al final, también la experiencia de otros viajeros cuenta, como cuando un amigo tuyo viene de Colombia y dice “ahí fui y esto está increíble”, pues te da cierta seguridad de que conoces a alguien que ya fue y que puedes ir.

Alan Estrada durante su intervención en el Congreso de Anato 2022, en Bogotá-Colombia. Foto: Anato

Infobae: En cuanto al turismo comunitario, ¿de qué forma se puede impulsar sin interferir con la cultura y tradiciones de las poblaciones que habitan en un determinado territorio, como por ejemplo las indígenas?

A.E: Al igual que en todo el mundo al final lo principal es el bienestar de la gente. Yo incluso pondría el bienestar mucho antes que las costumbres mismas, es decir, de qué te sirve tener costumbres muy bonitas y que llaman la atención cuando la gente no tiene ni siquiera para comer o no tiene acceso a la educación o a un mejor trabajo, por eso, lo importante es el bienestar de las personas.

Al final sí puede haber un equilibrio, por supuesto que es un riesgo, y creo que sí es un riesgo que vale la pena tomar. Son las responsabilidades de todos, no tanto de la misma comunidad, sino de la industria turística, el Gobierno y, por supuesto, la responsabilidad del turista mismo.

Infobae: ¿Sería conveniente educar a los niños y jóvenes desde el colegio sobre la importancia de preservar las costumbres que identifican al país?

A.E: Creo que en Colombia pasa igual que en México, hay mucha diversidad y, por lo tanto, las costumbres y la cultura de los grupos étnicos que viven en cada región del país son completamente distintas y sería imposible empaparte de cada una de ellas, por ello, creo que se podría empezar por lo local.

También pienso que, con un niño, cuando tratas de forzar esta educación haces un distanciamiento en lugar de acercarlo. Por eso, me encanta que en Colombia haya pasado un poco lo que pasó en México con ‘Coco’ y con ‘Encanto’ que, a través de una una película animada, se exalta una cultura que se avienta al mundo y que te hace decir “esto soy yo”.

Alan Estrada se convirtió en el primer mexicano en descender a los vestigios del Titanic en el océano. Foto: Instagram/@alanxelmundo

Infobae: Cambiando de tema, desde su experiencia como creador de contenido de viajes, ¿cómo cree que la pandemia cambió el turismo y el tipo de turista, y qué pueden hacer desde los gremios para recuperarse respecto a 2019?

A.E: A mí lo que me da miedo un poco de la industria del turismo, es que a veces todo son números y cada vez queremos más. Yo, por lo menos, me enfocaría más en qué, en lugar de más cifras, (el turista) fuera mejor. Es decir, no enfocarnos en una mayor cantidad de turistas, sino una mejor calidad de viajeros que aprecien nuestra cultura.

Necesitamos una mejor calidad de turistas, no necesariamente un mayor número, y creo que la pandemia nos enseñó que los humanos no somos muy necesarios, y que los lugares funcionan a veces mejor con nuestra ausencia. Ojalá hayamos aprendido que estos destinos sin nosotros se están recuperando -hablando en temas de conservación- y, probablemente, la manera de cuidarlos sea reducir o controlar el número de visitantes y contribuir a mejorar la calidad de los mismos.

Infobae: ¿Y cómo describiría a estos nuevos tipos de viajeros que dejó la pandemia?

A.E: Hay un sobrecupo de turistas dependiendo de la Nación. Lo que está sucediendo es que la gente está arrojándose a viajar de manera sorprendente y hay que estar listos para ello, para generar un impacto mucho más positivo.

Infobae: ¿Qué le aconsejaría a esos nuevos viajeros, especialmente a aquellos que apenas empezarán a recorrer el mundo, y que muchas veces no cuentan con los recursos suficientes?

A.E: Lo que yo hacía cuando tenía que contar mis pesitos básicamente era buscar a dónde me permitía mi economía viajar. También entendí que viajando de manera más lenta y trasladándote lo menos posible, se viajaba mejor y tú dinero rendía mucho más.

A veces creo que esto pasa porque en las generaciones anteriores mucha gente se permitía un viaje a Europa solo una vez en la vida, por eso conocían seis países en un mismo viaje, iban corriendo un lado a otro, y ahora que en nuestra generación la gente viaja cada vez más no es necesario que copiemos esa forma de viajar. Pienso que ahora hay que viajar de manera más lenta, estar más tiempo en los lugares y empaparte más de la cultura. Hoy hay muchas posibilidades que nos permiten viajar de manera más económica.





SEGUIR LEYENDO