México

Policías de la CDMX implementan operativo en la México-Cuernavaca por el Acamoto

Las acciones tienen el fin de reducir incidentes mediante la verificación de medidas de seguridad y documentación

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Cientos de automovilistas se verán afectados debido a que es en el marco del megapuete
Operativo Salvando Vidas de la SSC se activa en Tlalpan para reforzar la seguridad vial ante el evento Acamoto. Crédito: Cuartoscuro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX implementaron la noche del jueves 14 de mayo el operativo “Salvando Vidas” en la alcaldía Tlalpan para supervisar a motociclistas que se dirigen al evento Acamoto, con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial.

Según informó la propia SSC de la Ciudad de México en un comunicado de este 15 de mayo, durante el operativo, que se desarrolla en las inmediaciones de la caseta México-Cuernavaca, uniformados de la Subsecretaría de Control de Tránsito y la Policía Metropolitana revisan que los motociclistas utilicen equipo de protección adecuado y cuenten con la documentación requerida, además de garantizar que no transporten más pasajeros de lo permitido.

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La SSC reportó que se realizaron 120 revisiones a motociclistas y se trasladaron 15 motocicletas al depósito vehicular por falta de papeles en regla. También se efectuaron 15 infracciones por distintas faltas al Reglamento de Tránsito de la capital.

El dispositivo, iniciado en la colonia Chimalcoyoc a partir de las 21:00 horas del pasado 14 de mayo, continuará todo el fin de semana (sábado 16 y domingo 17 de mayo). La dependencia capitalina apuntó que busca evitar conductas que pongan en peligro la seguridad en la vía pública y fortalecer la protección de todos los usuarios del espacio vehicular.

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Secretaría de Turismo respalda la cancelación del Acamoto 2026 en Acapulco

La Secretaría de Turismo federal respaldó la cancelación del Acamoto 2026 en Acapulco debido a ocho fallecidos y múltiples incidentes en la edición anterior. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM
La Secretaría de Turismo federal respaldó la cancelación del Acamoto 2026 en Acapulco debido a ocho fallecidos y múltiples incidentes en la edición anterior. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Turismo federal respaldó la cancelación de la edición 2026 del Acamoto en Acapulco, tras el registro de ocho personas fallecidas y múltiples incidentes durante el encuentro de motociclistas realizado en 2025. El rechazo a otorgar permisos municipales responde a exigencias de empresarios y a quejas ciudadanas sobre seguridad, afectaciones ambientales y daños a la convivencia.

El Ayuntamiento de Acapulco anunció oficialmente que no se expedirán autorizaciones para el evento, a pesar de la promoción anticipada por parte de los organizadores. Esta determinación se produjo luego de un saldo documentado en 2025: el Acamoto reunió a más de 10 mil motociclistas y concluyó con accidentes, caos vial, actos de vandalismo y la acumulación de basura en diversas calles del puerto.

La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco advierte que no aprobará el Acamoto 2026 por carecer de solicitud formal. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM
La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco advierte que no aprobará el Acamoto 2026 por carecer de solicitud formal. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la SECTUR, manifestó su respaldo al gobierno municipal y estatal: Aplaudo la decisión del municipio, del gobierno del estado, y reitero mi compromiso con eventos que generen bienestar para todos”. Destacó en el Tianguis Turístico 2026 que los acontecimientos violentos durante la edición anterior, así como la preocupación por la seguridad, motivaron el alineamiento de la dependencia con las autoridades locales. La secretaria subrayó que la dependencia apoya eventos “que generen prosperidad para las personas y los ecosistemas.

El secretario de Seguridad Pública del municipio de Acapulco, Federico Argumedo Rodríguez, puntualizó que hasta el momento no existe solicitud formal para celebrar el Acamoto 2026. De presentarse, la petición sería rechazada, con base en las prioridades de seguridad y convivencia. Hizo un llamado a organizadores y motociclistas para suspender toda convocatoria a reuniones sin permiso, y reiteró la obligación de respetar la ley y evitar alteraciones al orden habitual del puerto.

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