Tecate Emblema 2026: rutas alternas y accesos disponibles ante cierre de avenidas en Autódromo Hermanos Rodríguez

La estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro permanecerá disponible para el ingreso peatonal, aunque se prevé una alta afluencia de usuarios en horarios pico. (Especial)

El festival Tecate Emblema 2026 se celebrará los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP, en la alcaldía Iztacalco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México ha anunciado un despliegue especial para salvaguardar la integridad de los asistentes y mantener el orden en la zona.

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Vialidades cerradas y vías alternas recomendadas

Durante el festival, habrá cierres parciales y totales en avenidas aledañas al Autódromo. Las principales afectaciones se presentarán en Avenida Viaducto Río La Piedad, Avenida Río Churubusco y Avenida Añil, así como en los accesos por Puerta 9 y Puerta 15 del recinto.

La SSC informa que el tránsito será restringido a vehículos autorizados y transporte público en el perímetro del evento.

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Para quienes deseen evitar la zona, se recomienda utilizar las siguientes vías alternas: Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), Eje 4 Oriente Canal Río Churubusco, Avenida Té, Avenida Plutarco Elías Calles y Calzada Ignacio Zaragoza.

La estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro permanecerá disponible para el ingreso peatonal, aunque se prevé una alta afluencia de usuarios en horarios pico.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México presenta las afectaciones viales y alternativas por el festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez los días 16 y 17 de mayo. (SSC Ovial X)

Detalles del operativo de seguridad y movilidad

Este video presenta el operativo de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para el Festival Tecate Emblema 2026 (Fuente: SSC/X)

El dispositivo contará con la participación de mil 175 efectivos de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito y de Investigación e Inteligencia Policial, apoyados por 42 vehículos oficiales, 10 motocicletas, nueve grúas, dos drones, un autobús y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará patrullajes aéreos sobre la zona del festival.

Además, cerca de mil oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) serán responsables de los accesos principales y la supervisión dentro del Autódromo y el Estadio GNP.

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La vigilancia incluirá los pasillos, estacionamientos y gradas.Como parte de las medidas preventivas, la PBI contará con el apoyo de ocho binomios caninos (Mali, Kira, Yaki, Simba, Layla, Randy, Kratos y Zeus), entrenados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos.

Estos equipos realizarán revisiones no intrusivas en accesos, pasillos y gradas, con el objetivo de identificar posibles riesgos sin afectar el flujo de asistentes.

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Uniformados de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizarán patrullajes en el entorno del recinto y zonas cercanas para detectar y desalentar la reventa de boletos.

Recomendaciones y servicios para los asistentes

La Subsecretaría de Control de Tránsito coordinará las labores de movilidad para garantizar el flujo vehicular y peatonal, así como el control del estacionamiento en vías de acceso y durante el desalojo al término del evento.

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La SSC recomienda tomar precauciones como usar ropa y calzado adecuados, identificar salidas de emergencia, respetar al personal de seguridad y evitar portar objetos prohibidos como cinturones, mochilas grandes, artículos de vidrio o punzocortantes.

Se aconseja acordar puntos de reunión, evitar aglomeraciones, verificar pertenencias y desalojar el inmueble de forma ordenada en caso de emergencia.

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En el caso de detectar situaciones de riesgo, los asistentes deben acudir de inmediato con el personal oficial más cercano. La SSC promueve el uso de la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo y la comunicación a través de redes sociales oficiales: @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX, donde pueden obtener información sobre el evento, alternativas viales o solicitar auxilio.

Programación, horarios y medidas internas del evento

La organización y las autoridades reiteran que es fundamental consultar los horarios, respetar las normas de seguridad y utilizar los servicios oficiales para transporte y boletaje. (Cazzu y más rumbo al Tecate Emblema 2026 Redes Sociales)

El festival contará con presentaciones de artistas como Kenia OS, Paris Hilton, Jonas Brothers y Louis Tomlinson.

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Los escenarios estarán distribuidos en Park Stage, Dream Stage y Tecate Main Stage.

El primer concierto comenzará a las 15:30 horas, con actividades programadas hasta la madrugada.El acceso peatonal estará habilitado principalmente por la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro.

Se permitirá el ingreso con bolsas transparentes de hasta 30x15x30 cm y cangueras de hasta 11x16 cm, tras revisión en los filtros de seguridad.

Entre los objetos permitidos figuran lentes de sol, gorras, medicamentos con receta, gel antibacterial de hasta 100 ml y cámaras no profesionales.

No se permitirá la entrada con cigarrillos, comida, bebidas ajenas, cámaras profesionales, drones ni armas.

La organización y las autoridades reiteran que es fundamental consultar los horarios, respetar las normas de seguridad y utilizar los servicios oficiales para transporte y boletaje.

El dispositivo de seguridad y movilidad busca garantizar que los miles de asistentes previstos puedan disfrutar del Tecate Emblema 2026 en condiciones seguras y ordenadas.