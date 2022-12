Mauricio Mancera respondió a ataques por describirse como chef profesional: “Cociné 16 programas”

Mauricio Mancera quedó a un paso de la semifinal de "MasterChef Celebrity México" 2022 (Foto: Instagram/@masterchefmx)

La final de MasterChef Celebrity México en su edición 2022 dejó grandes momentos en la televisión abierta que han trascendido a la vida personal de cada uno de los 20 famosos que participaron para ganar un millón de pesos y obtener la corona culinaria más popular de la franquicia.

Mauricio Mancera fue eliminado del exitoso programa dominical de TV Azteca a un paso de la semifinal, pero para el ex conductor de Venga La Alegría esa experiencia ha sido suficiente para que en la descripción de su perfil de Instagram se autonombrara como “Chef”, algo que ha generado gran polémica en redes sociales, siendo el motivo por el que más de un internauta lo esté atacando de manera frecuente.

“Personas ofendidas porque agregué ‘Chef’ a mi descripción de Instagram. Que chingón no tener problemas en la vida, como para hacerla de pedo por algo así!”, iniciaron las contestaciones del conductor que se convirtieron en solo el inicio de una ola de señalamientos, burlas y hasta pronunciamientos de personas que han estudiado gastronomía.

Así luce el perfil de Instagram de Mauricio Mancera (Foto: Captura Instagram)

“Hacen un podcast, son locutores. Hacen 10 loops, son actores de doblaje. Yo me inyecté sola, soy doctora. ¡Y soporten!”, le comentó en Twitter otra usuaria, a lo que Mauricio Mancera reaccionó con una aparente ironía que ha tomado gran relevancia debido a que se trata de su participación en el reality show de cocina más popular en México.

“Cociné 16 programas, soy chef”, tuiteó el ex conductor de los matutinos Hoy y Venga La Alegría, causando más interacciones virales donde el buen sentido del humor no faltó, aunque la crítica de sus detractores también puso en tela de juicio si sus contestaciones eran adecuadas para una figura pública.

“Puede que todo se trate de diversión y ustedes molestando a alguien que al final estuvo por algo en un programa de cocina a nivel nacional”. “Se dan cuenta como no falta la inventada que dice que por 16 episodios y haber sido eliminado ya no es conductor y payaso de matutinos, sino un chef”. “Por el lado de la gente que sí ha estudiado gastronomía se entiende, pero la demás bola de tontos que están troleando ni al caso con su falta de moral”, reaccionaron.

El presentador aseguró que no le molesta las críticas (Twitter/@MasterChefMx)

Mauricio estuvo en 12 retos de eliminación a lo largo de toda la temporada, pero la fortuna y su capacidad para superar las adversidades lo habían ayudado a salir adelante, aunque eso no fue suficiente para luchar en la semi final y en el desenlace que coronó a Ricardo Peralta como el ganador de la segunda edición en México, algo que la comunidad LGBT+ considera histórico pues él es gay.

“Sí pagan bien”: Mauricio Mancera habló sobre las ganancias en MasterChef Celebrity

Durante una entrevista para el canal de Matilde Obregón en YouTube el exconductor de la televisora del Ajusco aseguró que a los participantes de MasterChef les va bien de salario. No obstante, remarcó que la exigencia es muy dura.

“Valió la pena, si ya me van a tener que operar la columna y todo por estar parado 20 horas, no sé si me vaya a redituar, pero sí pagan bien”, comentó.

De igual manera, Mancera contó cómo funcionan los pagos en el reality y aclaró que además del premio final para el ganador, cada famoso gana dinero adicional por cada semana que permanece dentro de la competencia.

Mauricio Mancera presentó un panqué de mango con espuma de jamaica. (Youtube/MasterChef México).

Su polémica eliminación por un panqué de mango con espuma de jamaica

Un panqué de mango y una espuma de jamaica con azúcar fue lo que Mauricio presentó y, contra todo pronóstico, el resultado sorprendió para bien los paladares de Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne.

