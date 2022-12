“Cuando menos lo esperen”: la respuesta de Thalía a una posible colaboración con Anahí

Los fans esperan una balada estilo "Equivocada" y "Sálvame" o algo muy pop como "Mi Delirio y Seducción" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Thalía es considerada como una de las máximas exponentes femeninas de la música pop en español, pues a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria artística la mexicana ha vendido cerca de 25 millones de discos, en los cuales ha jugado con diversos géneros como el reggaeton, bachata, balada, regional y recientemente retro disco con su sencillo Psycho B**ch.

Eso ha provocado que sus millones de seguidores y los de algunas otras colegas de la industria musical de manera constante manifiesten sus deseos por verla realizar colaboraciones con otras contemporáneas o estrellas de otras generaciones. Algo a lo que nunca ha cerrado la posibilidad, pero han sido contadas las veces que el deseo se hace realidad para sus fans.

Aunque aquellos que crecieron con los grandes éxitos de Timbiriche desde entonces han mostrado un fuerte interés por verla nuevamente con Paulina Rubio en una canción inédita, el pasado de las agrupaciones musicales la sigue persiguiendo, siendo con una integrante de RBD otra de las candidatas más exigidas por los fans de la cultura pop en México: Anahí.

La RBD se sumó al famoso trend de la ex Timbiriche (Fotos: Instagram/@anahi/@thalia)

En entrevista exclusiva con Infobae México, Thalía rompió el silencio sobre la demanda que los millones de seguidores tienen sobre ambas, pues desde el año 2009 cuando la intérprete de Mia Colucci regresó a su carrera como solista, tras el fin de la agrupación que nació en la telenovela Rebelde (2004), en redes sociales se ha reflejado el interés porque dicho acto suceda.

Para la posible sorpresa de más de uno, esto sí podría ocurrir, pues la responsable de éxitos como Amar sin ser amada, Amor a la mexicana o No Me Enseñaste confesó que mantiene una comunicación constante y directa, pues existe gran química entre la ex Timbiriche y rebelde, por lo que ya tendrían algo preparado para sus fans, aunque no confirmó del todo que se trate de una canción.

“Ella y yo tenemos muchas sorpresas, conexiones y hablamos mucho, entonces cuando menos lo esperen, uno no sabe, de verdad uno no sabe”, expresó Thalía con gran entusiasmo y dejando entrever que algunos de sus planes e ilusiones que tiene preparadas a corto plazo pueden incluir a la RBD.

Entrevista a Thalia por su nuevo sencillo psycho b**ch para infobae (3)

La comparación de algunos de sus más grandes clásicos han generado que la expectativa sea muy grande entre sus fans, pues a través de redes sociales han manifestado que de ser una balada debería tener el tinte de Equivocada y Sálvame, en caso de ser pop con los estilos de Mi Delirio y Seducción o incluso si el mensaje fuera para la comunidad LGBT+ las opciones serían ¿A quién le importa? y Libertad.

Mientras la esperada colaboración entre Thalía y Anahí sucede, la esposa de Tommy Mottola se encuentra satisfecha con el desempeño de su más reciente sencillo Psycho B**ch, una canción que a sus 32 años de haber emprendido su vuelo en solitario regresa con una fórmula para que “ellas, ellos y elles” lograran disfrutar el cierre de 2022.

“Estoy muy contenta de estar aquí presentando está canción, que de verdad me tiene emocionadísima y además sorprendida, porque desde que se ha lanzado que ha sido casi nada ha sido una revolución en los medios y me mandan videos etiquetándome desde los antros y clubs de ‘Mira estás en la pantalla’, ‘Estás en España’, ‘Ahora en Grecia’. De verdad estoy muy contenta y agradecida de lo que está pasando”, expresó para Infobae México.

La cantante mexicana le compartió a Infobae todo sobre su nuevo sencillo "Psycho B**ch" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

De momento Thalía no tiene planes de regresar a México o Latinoamérica, aunque el 2023 para ella es una posibilidad de que todo pueda pasar, pues la libertad que actualmente considera que vive en su carrera profesional y vida personal le permite realizar todo tipo de cosas.

