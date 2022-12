Mauricio Mancera se sinceró sobre los pagos en “MasterChef Celebrity”

El presentador de televisión se quedó a un paso de la semifinal. (Twitter/@MasterChefMx)

La final de MasterChef Celebrity México cada vez se acerca más y algunos de los exparticipantes ya comenzaron a dar algunos detalles sobre su paso por el aclamado concurso de cocina. Tal es el caso de Mauricio Mancera, quien habló sobre cómo funcionan los sueldos en el show.

Fue durante una entrevista para el canal de Matilde Obregón en Youtube donde el exconductor de Venga la Alegría aseguró que a los participantes de MasterChef les va bien de salario. No obstante, remarcó que la exigencia es muy dura.

“Valió la pena, si ya me van a tener que operar la columna y todo por estar parado 20 horas, no sé si me vaya a redituar, pero sí pagan bien”, comentó.

De igual manera, Mancera contó cómo funcionan los pagos en el reality y aclaró que además del premio final para el ganador, cada famoso gana dinero adicional por cada semana que permanece dentro de la competencia.

El fin de semana pasado, Mauricio fue la celebridad eliminada de la competencia y, durante la entrevista con Matilde explicó que su paso por dicho proyecto fue muy aleccionador, ya que toda su vida había permanecido lejos del mundo culinario..

”Yo sí no sabía cocinar absolutamente nada, sé hacer un espagueti con brocoli oriental, que nunca lo hice (en el concurso), es lo que sé hacer; y eso es cuando han ido a mi casa gente a la que yo le cocino. Literal yo como fuera o pido comida”, dijo.

En este sentido, el famoso ahondó en que él no solía sentirse mal por las críticas de los jueces, pues al no ser un experto en la materia comprendía a que se debían dichos comentarios.

“Sí hubo muchas lágrimas, de compañeros que pasaban, les decían: ‘Tu plato no está tan bueno’ y en el corte lloraban, a mí me tocó mil veces que me dijera que mi plato no estaba bueno, de hecho, una vez me dijeron que era lo peor que habían probado en todas las temporadas, pero lo entendía”, contó.

Ricardo, Lorena, Alejandra, Karla y Arturo son las y los semifinalistas de MasterChef Celebrity. (Youtube/MasterChef México).

De igual manera, en una reciente entrevista para el podcast De lo que uno se entera, Mancera aseguró que quedó anonadado cuando comenzó a ver la transmisión de los capítulos, pues durante el rodaje nunca logró percatarse de que no era del agrado de Arturo López Gavito.

“Arturo era de las personas con las que menos conviví fuera de la grabación, pero según yo todo estaba bien. Me enteré como todos ustedes en las transmisiones del programa, nunca lo vi venir”, destacó ante el Chicken Muñoz.

En este sentido, Mancera relató que si bien no entabló durante todo el programa una íntima relación con Gavito, tampoco esperaba que la percepción que el famoso tenía de él fuera tan negativa como se ha mostrado a lo largo de la temporada.

“La neta como fue con los que menos conviví no lo sé leer. No sé si fue su show porque viene de hacer shows en reality y sabe cómo se maneja esto o si realmente tengo que poner orden de restricción”, añadió.

Asimismo, Mauricio destacó que le gustaría conocer los motivos por los cuales Arturo López Gavito lo ofendió de esa manera, sin embargo, destacó que iba a presionarlo para que le diera las razones.

