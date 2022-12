Siete años después, Lolita Ayala sufre secuelas de accidente aéreo: “Todavía estoy rota”

A sus 71 años, Lolita Ayala permanece alejada del público y en rehabilitación del accidente que sufrió en 2015 (Foto: Instagram)

Lolita Ayala es una de las periodistas más emblemáticas de la pantalla mexicana, y cuenta con una trayectoria de décadas en las que ha aparecido en espacios noticiosos de la cadena Televisa; sin embargo, fue en 2016 cuando la comunicadora se despidió de su programa vespertino para dedicarse a su vida personal tras 29 años de transmisiones ininterrumpidas en el Canal de las Estrellas.

Ahora, la querida periodista causó la preocupación de sus seguidores al aparecer en un estado de salud un tanto deteriorado, como consecuencia del trágico accidente que sufrió en 2015.

Y es que en esa ocasión la famosa periodista se dirigía a Chihuahua para entregar estufas ecológicas en zonas marginadas del estado cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba; de acuerdo a Lolita lo último que vio al quedar inconsciente fue al gobernador César Duarte, con quien se trasladaba, cubierto de sangre.

En octubre pasado, la periodista se encontró con la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis. Lolita Ayala destacó que no es muy adepta al cine de terror, sin embargo admira el trabajo de la artista (Foto: Instagram)

Ahora, siete años después del desafortunado suceso, Lolita fue captada por las cámaras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México siendo trasladada en silla de ruedas y conectada a un tanque de oxígeno.

“Se quedó sin gasolina el helicóptero y se vino para abajo de 30 metros, de cien pies, y caímos todos para abajo, de milagro no nos matamos ninguno. Gracias a Dios estoy viva, pero me rompí toda la columna”, dijo Ayala a los periodistas que la abordaron en la sala.

En su breve encuentro con la prensa, la periodista rememoró aquella tragedia. “Nos fuimos tres personas de ‘Solo por ayudar’, el gobernador que nos había invitado, su esposa, un piloto, y un ayudante y nada, de repente se quedó sin gasolina el helicóptero y vamos para abajo 30 metros”.

Desde hace un par de años, Lolita comercializa mercancía con su imagen (Foto: Archivo)

Las secuelas del accidente aún le impiden a la emblemática periodista realizar diversas actividades cotidianas, incluyendo el poder caminar correctamente, y es que luego de someterse a múltiples cirugías, en la actualidad la ex titular del Noticiero se encuentra en proceso de rehabilitación.

“Estuve enfermita, estoy todavía, por eso ando en silla de ruedas, caí en un helicóptero y me rompí la columna y de ahí me caí en mi casa... Poco a poco porque la rehabilitación es muy lenta, muy lenta, y la pierna derecha que me rompí el fémur y la cadera, está malita, no puedo todavía pisar bien. Entonces estoy toda rota todavía y no puedo caminar bien”, expresó la famosa de 71 años.

“Estoy con tratamiento, fisioterapia, todo eso, y ya estoy mejor”, compartió la comunicadora mexicana.

¿Cómo fue el accidente de Lolita Ayala?

Fue en el año 2015 cuando el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y otras cinco personas resultaron ilesas después de caer el helicóptero en el que viajaban por falta de gasolina.

El percance ocurrió cuando la aeronave llegaba al rancho del mencionado dirigente, en el municipio de Balleza, proveniente del municipio de Moris.

Después del percance del cuál Ayala sufrió golpes que aún le siguen generando secuelas, Lolita comentó: “Me explotó una vértebra; la caída empezó a 40 metros de altura, empezó a dar vuelta el helicóptero, yo gracias a Dios me di un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento totalmente; yo no tuve miedo, no tuve susto, no vi nada”, contó entonces.

En abril de este 2022, la periodista Maxine Woodside reveló en su programa radiofónico Todo para la mujer, que se había encontrado a Lolita durante una sesión fotográfica y la vio “malita”, pues estaba utilizando un bastón para apoyarse al caminar.

“Yo ya me iba y llegó Lolita Ayala, que me dio mucho gusto saludarla porque hace mucho que no la veía (…) Ya está mejor, pero anda con su bastón y trae oxígeno, porque dice que en la Ciudad de México no puede respirar bien”, reportó la periodista.

