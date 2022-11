Lolita Ayala se sinceró sobre su vida sentimental: “Me casé 3 veces, pero la primera no cuenta”

Lolita Ayala se sinceró sobre su vida personal como nunca antes lo había hecho

A pesar de su retiro de la televisión mexicana, Lolita Ayala sigue vigente en redes sociales debido a las controversiales declaraciones que ha dejado en cada una de las entrevistas a las que acude. Sin miedo al qué dirán, la periodista mexicana ha dejado al descubierto su vida personal que durante años mantuvo privada, siendo el tema de sus 3 matrimonios el primer ejemplo de ello.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la comunicadora fue interrogada sobre el hecho de haberse casado en más de una ocasión, sin embargo, su respuesta dio un giro aún mayor a lo que aparentemente la ex esposa de Vicente Fernández Jr. esperaba.

Ella estuvo casada con un colega y su historia apenas duró solo 10 meses, motivo por el cual de alguna manera considera que no puede contar dicho enlace en la lista, aunque también reconoció que por el hecho de haber firmado un “papel”, así hubiera sido por un día, sí fue su esposo: “Me case 3 veces, pero la primera como que no vale mucho porque solo duré 10 meses, con Jorge Berry. Duré solo 10 meses de casada así que realmente no lo cuento”, expresó para su canal de YouTube.

Los colegas se casaron en los años 70 (Foto: Twitter/@jorgeberry)

Para Lolita Ayala el escaso tiempo es el motivo por el cual dicho matrimonio, que se celebró de 1976 a 1977, no tiene espacio en los relatos de su vida sentimental, aun cuando él fue titular de El Noticiero, un espacio informativo muy importante en Televisa: “No debe contar verdad, pero pues sí cuenta porque firmé”, agregó la periodista en retiro.

La mujer de 71 años no tuvo miedo al confesar qué había pasado con los rumores sobre una supuesta infidelidad del periodista con la actriz Talina Fernández, algo que ha dado de qué hablar dio de qué hablar, ya que surgió la versión después de que la ex participante de MasterChef Celebrity 2022 se lo dijera a Mara Patricia Castañeda.

Pero la respuesta ha desilusionado a todos aquellos que querían “un chisme viejo”, pues Lolita Ayala fue muy clara sobre su versión de los hechos: “Yo no la caché. El Jorge Berry, bueno, me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba. Ahí él sufrió”, externó de manera directa.

Lolita Ayala y Talina Fernández habrían tenido un tríangulo amoroso con Jorge Berry (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Incluso, agregó las condiciones que le puso al comunicador para realizar su primer enlace matrimonial, pues en palabras de ella misma aseguró que “no la ama” y él “estaba consciente de ello”, por lo que todo se trató de un tiempo acordado para ver qué podía pasar entre ambos cuando eran jóvenes.

“Yo se lo dije antes de casarnos, le dije: ‘Jorge, no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos porque no estoy enamorada de ti”, ante esto, el periodista le dijo que si en un año no se sentía enamorada, le daba el divorcio.

Ayala estuvo casada con tres hombres: Luis Sosa (1989–2000), Anibal Silva (1977-1988) y el también periodista Berry (1976-1977), sin embargo, ninguno de esos matrimonios prosperó por lo que desde hace más de 22 años la periodista ha mantenido su estado civil en soltería, algo que parece ya no estar en sus planes pues incluso prefirió hablar sobre sus virales playeras que vende en internet sobre uno de los momentos más recordados y controversiales de su vida.

Lolita Ayala y la flema le salvó la vida

La conductora narró aquel momento en el que estaba en su programa de noticias en vivo cuando de pronto una flema apareció en su garganta, la flema que le cambiaría la vida: “Eso fue increíble porque logró que todo el mundo me hiciera memes, pero me ponían como monstruo, el meme y yo ‘arggh’ horrible”, finalizó.

