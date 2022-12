Andrés García aseguró que sus hijos no lo dejan “morir en paz” por la herencia

Andrés García mencionó que solo él es dueño de su dinero y que sus hijos no lo dejan en paz (YouTube/@Andrés García TV)

Para Andrés García, el 2022 estuvo lleno de complicaciones en su salud, pues incluso afirmó a través de YouTube que su muerte podría estar cerca, ante esto, su familia se involucró en acusaciones sobre el manejo de su dinero.

Exchofer de Andrés García negó que al actor le den pastillas controladas Ramsés Santiago, quien trabajó transportando al veterano actor, se defendió de las acusaciones de Fernando Nolasco, que aseguró que el joven le brindaba sustancias no recetadas al hombre de 81 años VER NOTA

En medio de la controversia, el mismo actor ya aclaró que solo él decide qué hacer con sus ganancias. Además, acusó a sus hijos de inventar situaciones y de querer quedarse con su herencia:

“A estos cretinos no les hagan caso, esa gente no tienen ninguna credibilidad y tampoco entienden que yo ando enfermo y no me dejan ni morir en paz”

Leonardo García aseguró que el hijo de Margarita Portillo habría cobrado cheques sin autorización de su padre (Instagram/@leonardogarciaof/@andresgarciatvoficial)

Al principio de su video más reciente, también se pudo leer que esta será la última declaración que dará el actor de cine respecto al tema:

“Quiero aclarar que hay una serie de cheques mal publicados y le están echando la culpa a Andrés López Portillo, quien nunca ha tomado un centavo ni de cheques ni en efectivo sin permiso. Esto es mala intención de sus medios hermanos y lo que yo hago con mi dinero, es cosa mía, a nadie le importa un ca...jo lo que hago con mi dinero.”

De esta forma, la estrella de películas como Pedro Navaja (1984) o Toña Machetes (1985) reiteró que el hijo de Margarita Portillo, la esposa de Andrés García, no está haciendo uso indebido de sus riquezas, tal como acusó Leonardo García.

Andrés García defendió a su esposa tras acusaciones de su hijo Leonardo El actor señaló que no dejará herencia para sus descendientes que continúan generando polémica VER NOTA

En la leyenda inicial de la publicación en YouTube se pudo leer este mensaje: “El siguiente video fue grabado y transmitido a entera voluntad del señor Andrés García, las siguientes declaraciones solicitó sean tomadas como las últimas que dará sobre este y otros temas, pidiendo respeto para los días que vive esperando poderlos pasar con tranquilidad a lado de su familia”.

Andrés García acusó a sus hijos de ser quienes realmente quieren quedarse con la herencia (Foto: Captura de pantalla)

En el mismo video, Andrés García salió en dedensa de su esposa, quien ha estado a su lado en las diversas situaciones médicas que ha atravesado. Una de ellas fue en abril, cuando tuvo que recibir una transfusión de sangre por sus bajos niveles de hemoglobina, una proteína de la sangre que colabora en el transporte de oxígeno al cuerpo.

Leonardo García estalló contra Andrés García por hablar de su madre: “No tiene perdón de Dios” El actor se molestó porque su papá acusó a su mamá, Sandra Vale, de darle drogas a él y a Andrés Jr. VER NOTA

“Margarita no ha hecho más que ayudarme y apoyarme hasta cuando he necesitado dinero. Son envidias de mis otros hijos” dijo también.

Fue en los primeros días de diciembre cuando Leonardo García aseguró que Margarita y Andrés López Portillo habían “despojado” de sus bienes al actor, pues los acusó de haber cobrado diversos cheques y de haber vendido El Castillo, una ostentosa mansión en la Ciudad de México. Específicamente, el hijo de Andrés García aseguró que de esta venta, su padre solo habría recibido un millón de pesos y un automóvil.

En su momento, la mujer de 59 años explicó al programa Ventaneando que el empleado que reveló esta información a una revista habría seguido las instrucciones de Leonardo.

Margarita Portillo ha estado a lado de Andrés García durante sus enfermedades (Foto: Instagram)

“(El aparente trabajador) no me conoce más que por unos minutos y está levantando falsos y diciendo infamias sin ton ni son, cosas ridículas. Todo es orquestado por Leonardo, no le importa su padre, muy lamentable que mienta por dinero”, dijo.

Tras la controversia, la pareja de Andrés García calificó de injustificadas las acusaciones y aseguró que todo lo que ha hecho es procurar la salud de su esposo, quien recientemente tuvo una neumonía, atravesó una intoxicación y padece cirrosis.

“Andrés tendrá que aclarar algunas cosas, habrá acciones legales porque el tipo este, lo conocí en unos momentos de mi vida y se pone a decir una serie de barbaridades que no vale la pena repetir. Se pone a opinar en sus cinco minutos de fama sobre la salud de Andrés, de cómo es tratado (...) simplemente es un guión dictado, lo están utilizando”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: