Leonardo García estalló contra Andrés García por hablar de su madre: “No tiene perdón de Dios”

Leonardo García aseguró que ya no volverá a hablar de su padre porque no quiere ser parte de su "circo" (Instagram/@leonardogarciaof/@andresgarciatvoficial)

En medio del conflicto que mantienen Leonardo García y Margarita Portillo acerca de lo que está viviendo Andrés con las diferentes enfermedades que le fueron diagnosticadas, Leonardo arremetió en contra de su padre por acusar a su madre de dar drogas a sus hijos.

Ayer Andrés García acusó a Sandra Vale, su expareja y con quien tuvo dos hijos, de proporcionarle estupefacientes a Andrés Jr. y a Leonardo, quien no se quiso quedar callado y defendió a su madre, tachando al dominicano de ser una persona “narcisista”.

Fue a través de una publicación en Instagram que el también actor no solo lo acusó de ser “poco caballeroso”, sino que también recordó cuando lo llamó “mal hijo” y retó a Roberto Palazuelos a enfrentarse a balazos.

“¡Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer! Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajo de cretino, de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años y hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios y me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre”, se lee en la primera parte del mensaje del protagonista de Tanto amor.

Agregó que ya no hará más declaraciones respecto a su padre y lo que diga sobre él, pues las más recientes acusaciones en contra de Sandra son “inauditas”.

“Yo siento que esta última declaración es inaudito! Y yo ya no quiero hablar más este tema, yo no voy a entrar a este circo de un hombre poco caballeroso hablando así de una dama! Este es el resultado de un hombre y una persona narcisista cómo mi padre!”

El actor envió este mensaje, indignado por lo que Andrés dijo sobre su madre, Sandra Vale (Captura de pantalla/Instagram)

Y es que el protagonista de Tú o nadie en entrevista con TVyNovelas señaló directamente a Leonardo y “otros hijos” de no permitirle morir en paz al molestarlo señalando a Margarita Portillo y al hijo de ella, Andrés, de no cuidarlo de forma correcta e intentar quedarse con la herencia.

Inclusive, acusó a sus hijos de ser quienes se quieren quedar con sus bienes luego de que muera.

Pese a que Sandra Vale no ha hecho declaraciones acerca de este conflicto que mantiene Andrés con su hijo, el ex galán de telenovelas cerró dicha entrevista asegurando que “es importante decir que las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá. Esa es la verdad, no hay más vueltas que dar”, dijo.

Estas nuevas recriminaciones por parte de padre e hijo han surgido a partir de que Leonardo García señaló directamente a Margarita de alejarlo a él y a sus hermanos de Andrés con el fin de quedarse con toda la herencia.

Margarita Portillo negó que Andrés García esté incomunicado en contra de su voluntad, y teme por la saturación de oxígeno del actor (Foto: Instagram)

Luego de esto, Andrés destapó que había sacado a su hijo de su testamento y, además, le dijo que él ya no era parte de su familia.

Por su parte, Portillo advirtió que emprendería acciones legales en contra de Leonardo por lo que ha dicho sobre ella, que según ella serían mentiras. También lo acusó de nunca haberse preocupado por su padre y no buscarlo.

”Habrá acciones legales porque el tipo este (Leonardo) lo conocí unos momentos de mi vida y se pone a decir una serie de barbaridades (...) Se pone a opinar en sus cinco minutos de fama sobre la salud de Andrés, de cómo es tratado”, dijo Margarita en Venga la Alegría el pasado 14 de diciembre.

