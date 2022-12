Exchofer de Andrés García negó que al actor le den pastillas controladas

Desde mediados de 2022, Andrés García ha alarmado a sus seguidores al asegurar que "se acerca su final" (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García TV)

Luego de que Leonardo García y el ex asistente del hijo de Margarita Portillo, Fernando Nolasco, hicieran acusaciones muy serias en contra de la esposa del actor Andrés García y de su hijo Andrés López Portillo, ahora Ramsés Santiago, ex chofer del veterano histrión, dio su versión y contó algo totalmente diferente.

Y es que quien fuera asistente del hijo de Margarita reveló a finales de noviembre pasado que el primer actor había sido expuesto a una medicación no autorizada. Así lo dijo en el programa De primera mano: “Hace como unos siete meses, que fue la única vez que yo fui a Acapulco con ellos, con el señor Andrés López Portillo, ahí trabajaba una señora que se llama Conchita y empezó a trabajar su hijo”, comenzó a contar el trabajador.

Según Nolasco, el hijo de la señora Concepción Martínez le habría confiado que habitualmente le brindaba medicamentos controlados al actor de películas como Pedro Navaja y Una gallina bien ponedora.

Leonardo García aseguró que ya no volverá a hablar de su padre porque no quiere ser parte de su "circo" (Instagram/@leonardogarciaof/@andresgarciatvoficial)

“Alguna vez me comentó el hijo, bueno, en esa ida en que me quedé dos días, me comentó que sí le daban algunas pastillas (a Andrés García), pero no especificó qué pastillas, entonces cuando le daban esas pastillas el señor se ponía de repente más agresivo con ellos”, explicó el hombre ante la presencia de Leonardo García y del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, las acusaciones de Fernando Nolasco hicieron eco en el joven aludido, quien aseguró que son mentiras lo que aseguró el ex empleado de Andrés López Portillo.

“Yo trabajé con él (Andrés García) a finales de noviembre de 2021, y hasta finales de mayo de este año, era su chofer, trabajaba ahí con él todo este tiempo, mi relación fue directa con el señor”, contó Ramsés Santiago en entrevista con el mismo medio que difundió las palabras de Nolasco.

Portillo negó que Leonardo haya acudido a intentar ver a su padre y contó que esta situación lleva años así (Foto: Instagram)

El joven se dijo muy molesto porque el ex asistente de Andrés López lo difamó a él y a su madre, por lo que solicitó su derecho de réplica, el cual le fue concedido por el programa de Imagen Televisión.

“Cuando me di cuenta de este asunto yo me molesté mucho, la verdad, porque yo a este señor que salió a dar entrevista, que dijo que él platicó conmigo, que dijo que yo le dije a él que le daban unas pastillas y todo ese asunto, yo me molesté porque eso es mentira, porque yo a él no lo conozco, yo no sé por qué nos está implicando a mi madre y a mí en ese asunto”, expresó el joven a través de una videollamada.

Ramsés Santiago dijo que no es una persona acostumbrada a “chismes nacionales”, por lo que se mostró muy molesto y solicitó defender su honor, ya que el contacto que tuvo Nolasco fue mínimo.

Ramsés Santiago se mostró molesto ante lo que calificó como difamaciones (Foto: Captura de pantalla)

“Es un tema muy delicado, son acusaciones muy delicadas para mí como persona que yo no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, problemas o chismes que no son nadamás de aquí del pueblo, o sea problemas nacionales, problemas graves y para que este señor venga y empiece a hablar de mí, a decir que yo le daba pastillas, que él recibía pastillas por parte de mí, son mentiras porque yo nunca platiqué con él, no lo conozco, yo me enteré de él por la entrevista porque estaba hablando de mí”, recalcó el joven.

Y es que esta situación surge luego de que Leonardo García asegurara que Margarita Portillo y su hijo le brindaban sustancias controladas al veterano actor de 81 años, incluso cuestionó “los verdaderos intereses” de la esposa de Andrés García, argumentando que la señora buscaría un beneficio económico tras la futura muerte del exgalán del cine mexicano.

