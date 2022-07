Andrés García confesó que siente cerca la muerte pese a que su salud ha mejorado

Andrés García confesó que sigue viendo cerca la muerte pese a que su salud está mejorando (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Luego de haber sufrido una nueva caída que le abrió la frente y que lo hizo sentir cerca de muerte, Andrés García aseguró que se siente mejor de salud; sin embargo, piensa que su tiempo en este plano está a punto de terminar.

El pasado 5 de julio Andrés García dio a conocer que había sufrido una aparatosa caída en su casa, por la cual se abrió la frente y tuvieron que ponerle dos puntas. Debido a lo débil que se sentía en ese momento, confesó que estaba cerca de su fin. Ahora, a cuatro días del incidente, aseguró que se encuentra mejor, pero no por ello ve lejos sus últimos días.

En entrevista con Venga la Alegría, el histrión confirmó que ha tenido un buen progreso desde que fue atendido y le diagnosticaron cirrosis, pues está siendo tratado con medicamento y está bajo el cuidado de su esposa, Margarita, pero se aún se siente débil ya que tuvo dos caídas en una sola semana.

“Fue una semana desafortunada porque me caí dos veces, me pegué muy feo los huesos de la espalda, del hombro y de todo el cuerpo, fueron dos caídas, andaba yo muy golpeado toda esta semana y, después, ya me empecé a recuperar poquito a poco”, mencionó.

Durante la semana, el actor se cayó en dos ocasiones debido a que se siente muy débil (Foto: captura de pantalla/YouTube Andrés García)

Pese a las mejorías, el protagonista de Pedro Navaja también confesó que siente cerca la muerte ya que su salud no sólo se ha visto afectada por los accidentes que ha tenido, además, sus facultades ya no se encuentran en su mejor estado.

“La verdad sí la siento cerca porque estoy muy golpeado, muy lastimado, me duele todo el cuerpo. A parte de eso, tengo antecedentes que me han mermado mucho mis facultades (...) He estado muy relacionado con la muerte desde hace muchos años. Toda mi vida he estado en peligro de muerte, más de veintitantas veces con la muerte al lado, ya casi la conozco”

Aunado a ello, reveló que uno de los medicamentos lo aturdió, por lo que llegó a pensar que alguien habría intentado atentar contra su integridad dándole un tratamiento que no debía ingerir. Y es que, según mencionó, existe mucha envidia en su contra.

“Es una posibilidad, sí, porque desde el que vende el medicamento hasta el que te lo trae y te lo entrega, pues hay mucha envidia, no soy igual que los demás, no aguanto pendej*das de nadie”, dijo molesto.

Además de cirrosis, desde años atrás, García fue diagnosticado con leucemia (Foto: captura de pantalla/YouTube Andrés García)

García dijo que ahora sólo espera que el tratamiento para controlar la cirrosis funcione, pues los síntomas de esta enfermedad son incómodos.

Y es que desde el pasado martes la esposa del actor compartió que Andrés posiblemente tendría cirrosis, pues además de sufrir de una profunda debilidad, también se sentía muy confundido. Inclusive, estos síntomas habrían sido la causa de que perdiera la estabilidad y cayera.

Aunado a ello, el medicamento que tomó pese a que dudó de su autenticidad, habría provocado que su comportamiento cambiara de forma inusual, que se molestara de sobremanera y que olvidara algunas de las cosas que hizo en ese momento.

Finalmente, Margarita lo habría encontrado tirado en el suelo, sangrando y teniendo pesadillas. Fue ella quien le dio el medicamento que necesitaba, llamó a su médico de cabecera y, hasta la fecha, se ocupa de la recuperación del histrión a pesar de que ya no vive juntos desde meses atrás.

