Santa Fe Klan lanzó un adelanto de “Separaos”, una supuesta canción para Maya Nazor tras su distanciamiento

El cantante y la influencer tienen la misma edad, 23 años. (Foto Instagram: @nazormaya)

Santa Fe Klan reapareció en sus redes sociales para compartir un adelanto de su próximo lanzamiento musical. Se trata de Separaos, una canción cuyos versos hablan sobre una ruptura amorosa. Como era de esperarse tan solo bastaron unos minutos para que sus fanáticos relacionaran su composición con su supuesto rompimiento con Maya Nazor, influencer y madre de su primogénito Luka.

Fue durante la madrugada de este miércoles 21 de diciembre cuando el rapero guanajuatense recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una versión de su nueva canción cuya fecha de estreno todavía se desconoce. En el breve fragmento audiovisual se puede apreciar al cantante frente a una computadora donde reprodujo una pista musical previamente trabajada.

Maya Nazor y Santa Fe Klan dieron a conocer el nacimiento de su bebé a finales de junio de este 2022 (Foto: Instagram)

Tras darle play comenzó a interpretar la letra que tenía escrita en un cuaderno: “Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal. Fue la razón yo me pregunto cuál será. Me muero de frío porque tú no estás conmigo, ay no, Dios mío, la soledad es testigo”.

No entiendo qué nos ha pasado si yo sigo enamorado pero estamos separados, separados. No entiendo qué nos ha pasado si yo sigo enamorado así como en el pasado... enamorado. Tú por tu lado y yo por el mío, las ausencias del vacío...

Santa Fe Klan no compartió más detalles sobre su estreno musical y tampoco reveló si su canción tiene una dedicatoria especial para la madre de su hijo. Y es que hace tan solo unos días Maya Nazor estaba haciendo un live en sus redes sociales cuando dejó entrever que su romance con el cantautor había terminado.

“¿Qué pasó con Ángel? No quiero hablar de eso y sólo les pido mucho respeto tanto para él como para mí. El día que queramos hablar lo vamos a decir, no tengo más qué decir. Sólo sí me gustaría que dejen de estar preguntando todo el tiempo, en mis TikToks, en mis fotos, ya basta, Ángel es Ángel y yo soy yo, pregúntenle a él. Lo único que les quiero decir es que hay mucho respeto y cariño porque tenemos un bebé y siempre lo habrá. Y a ustedes les pido lo mismo, cariño y mucho respeto”, declaró.

La pareja está unida desde agosto de 2021 (Foto: Instagram)

Por esa razón -aunado al silencio que ambos han guardado al respecto- no resultó extraño que los fans del cantante relacionaran Separaos con su aparente ruptura. De hecho, la sección de comentarios de su post en Instagram se llenó con opiniones encontradas sobre su truene, pues algunos apoyan a Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del cantante, mientras que otros están del lado de la influencer.

“Hay que ser realistas, ella solamente te quería por tu dinero, fama y para tener un futuro asegurado”. “Yo digo que ya sueltes ese rolón”. “No te das cuenta porque estás cegado, pero se veía venir. Esto te lo dijimos, solo fuiste su cajero automático, no te valoro”. “Nadie se muere de amor, son muy jóvenes y encontraran nuevos amores”, fueron algunas reacciones.

