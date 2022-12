Maite Perroni está de luto por la muerte de un ser querido: “Tengo el corazón partido en mil cachitos”

La actriz mostró a su mascota. (Foto Twitter: @maiteperroni)

Maite Perroni reapareció en sus redes sociales para compartir una triste noticia, después de anunciar su esperado regreso a los escenarios junto a sus compañeros de RBD sufrió la lamentable pérdida de un ser querido, su mascota Sancho. La intérprete de 39 años no compartió información sobre las causas del deceso, pero externó unas conmovedoras palabras en memoria de su perrito.

La protagonista de Oscuro deseo, Cuidado con el Ángel, Triunfo del amor y Rebelde recurrió a su cuenta en Instagram para compartir con sus casi 12 millones de seguidores un video tipo collage donde recuperó algunos de los mejores momentos que vivió a lado de su canino que tristemente perdió la vida.

En el breve fragmento audiovisual se puede apreciar a Maite Perroni conviviendo con un bulldog desde que era un cachorro hasta que fue un gran adulto. La actriz acompañó su post con un mensaje donde dejó entrever el gran amor que sentía por su mascota y aseguró que sentirá su ausencia, pues casi todos los días solía despertarla con sus ronquidos.

Uffffffff si que duele!!! Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor. Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño.

“Espero que hayas sido muy feliz con esta familia que se derretía de amor por ti! Gracias por tu amor incondicional y por ser ese corazón con patas que desde que llego a mi vida me hizo feliz. Te amo Sancho panzón para siempre por siempre. Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar”, escribió.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues la gran comunicad de usuarios que siguen la trayectoria de la actriz le mandaron todo su apoyo y cariño a través de la sección de comentarios. Incluso, algunos famosos empatizaron con ella y se sumaron a su pérdida recordando cuando sus mascotas tuvieron que partir. Tal fue el caso de Consuelo Duval, Fernanda Castillo, Angelique Boyer, Ana Martin, Sebastián Rulli, entre otros.

“Te amoooo. te abrazo fuertísimo. Celebra todos los momentos que se quedan en tu corazón”, escribió Anahí, mientras que Dulce María y Christian Chávez solo postearon emojis tristes.

Todo lo que se sabe sobre “Soy Rebelde World Tour”

Dulce María, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann sorprendieron a sus fans con un regalo de navidad, después de casi todo un año envueltos en rumores sobre su supuesto reencuentro por fin lo confirmaron. Se trata de Soy Rebelde World Tour, una gira cuyos detalles serán revelados el 19 de enero de 2023.

La noticia conmocionó al público que anhelaban un reencuentro de la agrupación mexicana. Y es que tras el éxito que alcanzaron con sus protagónicos en la telenovela mexicana basada en el proyecto argentino del mismo nombre explotaron el concepto ofreciendo conciertos en varios países de Latinoamérica.

Sin embargo, no todos están contentos con la noticia, pues varios internautas han criticado a los seguidores de la banda por emocionarse. Daniel Bisogno -conductor de Ventaneando- cuestionó el reencuentro por supuesta falta de talento.

“A mí me interesa Anahí, fuera de Anahí hay una carencia de talento inerrable, Anahí es la única talentosa en ese grupo... bueno, la poetisa [Dulce María] tiene lo suyo. Me refiero como cantantes porque Christopher Von Uckermann me gusta como actor, lo que le he visto en otras cosas me parece que lo ha hecho bien, pero es un grupo de ínfima categoría”, dijo durante una emisión del programa de espectáculos.

